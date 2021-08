Solothurn Die Geschichte hinter dem neuen Lieferdienst in der Stadt Der Vater macht die «Büez», der Sohn ist der Chef. «L. Herzog Dienste» ist losgerollt.

Fabio Vonarburg 27.08.2021, 05.00 Uhr

Herzog Lieferdienste: Lars und Adrian Herzog. Tom Ulrich

Mit 21 Jahren ist Lars Herzog Chef eines Unternehmens. Ein Unternehmen, das ihm wichtig ist, aber nicht die erste Priorität in seinem Leben hat. Erstens weil ihn noch andere Dinge beschäftigen. Wie die Berufsmatura, die er im kommenden Sommer abschliessen will, oder der FC Lommiswil, bei dem er in der ersten Mannschaft spielt. Zweitens ist es ein gutes Zeichen, wenn er nicht viel von seinem Unternehmen hört. Dann läuft bei seinem Mitarbeiter alles rund. Was nicht selbstverständlich ist, worauf dieser Artikel später zu sprechen kommt. Der Angestellte von Lars Herzog ist sein Vater, Adrian Herzog, 54 Jahre alt.

Brief oder Einkäufe: alles wird chauffiert

Er ist es, der tagtäglich die «Büez» erledigt. Der früh am Morgen aufsteht, die Stellung im Büro in Solothurn hält und mit ihrem blauen Lieferwagen die Aufträge des Tages ausführt. Bei Bedarf mit Unterstützung aus dem Kollegen- und Familienkreis. Herzog Lieferdienste übernimmt kleinere Transportaufträge fast jeglicher Art. «Wenn Ihnen die Zeit fehlt, die notwendige Kraft oder das richtige Auto. Wir krempeln die Ärmel hoch, starten den Motor, rollen dorthin, wo Sie uns brauchen und erledigen für Sie, was erledigt werden muss!», wird auf der Website angepriesen und ist ernst gemeint. «Wenn ein Brief heute noch nach Bern gefahren werden muss, sind wir die richtigen», sagt der Chef. Aber ebenso um die Einkäufe in der Altstadt abzuholen und zur Kundin nach Hause zu fahren.

Seit Mai gibt es den neuen Service in der Stadt. Bislang zählen vor allem Bekannte und Verwandte zu den Kunden von Herzogs. Etwa die Schwester von Lars, die eine Kita führt und kürzlich Sand für den Sandkasten benötigte.



Lachen und Autofahren, statt Mitleid

Adrian Herzog strahlt, wenn von der Arbeit die Rede ist, lacht immer wieder sein volles, dröhnendes Lachen. Etwa als sein Sohn und Chef gespielt gequält berichtet, «am Morgen erzählt er als erstes von der Firma, am Abend erzählt er als letztes von der Firma.» Er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, sein Vater und Mitbewohner lacht.

Der 54-Jährige ist glücklich wieder zurück im Arbeitsleben zu sein. Etwas tun zu können, dass er noch gut kann, respektive schnell wieder gut konnte - Autofahren. Denn er hatte es satt, zuhause zu sitzen und fernzusehen, hatte es satt, nichts beitragen zu können, hatte es satt, sich unnütz zu fühlen.



Die Arbeit nahm früher einen grossen Teil seines Lebens ein, damals, als er noch um vier Uhr morgens aufstand, der erste im Geschäft war.

Früher, als er noch die Druckerei Herzog in Langendorf leitete. Früher, vor jenem Tag 2011, als er einen Hirnschlag erlitt und vieles plötzlich anders war als zuvor. Seine persönliche Leidensgeschichte soll in diesem Artikel nicht zu stark im Vordergrund stehen, das ist Herzog wichtig. Weil er kein Mitleid will. Weil die neue Firma wichtig ist. Weil es ist, wie es ist. «Doch diese Firma würde es ohne den Hirnschlag nicht geben» sagt sein Sohn und Chef. «Gewinn zu erzielen steht nicht im Vordergrund», sagt er, blickt zu seinem Vater, fährt fort, «er sieht das etwas anders, er ist ehrgeizig.»

Zurück im Arbeitsleben als Angestellter des Sohnes

Ehrgeizig ist er auch bei seiner Genesung. Mehrere Monate war er 2011 im Spital. Zuerst rechtsseitig gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen, heute läuft er wieder, wenn auch nicht mehr so schnell wie früher. «Du bist auch weniger laut», sagt Lars. «Jetzt komme ich mehr zum reden», die beiden lachen. Seit dem Hirnschlag hat er Sprachprobleme. Er versteht zwar alles, aber er hat Mühe sich auszudrücken und zu lesen. Heisst: Am liebsten erhält er Kundenanfragen per Mail, die er sich vom Computer vorlesen lässt. Danach ruft er den Kunden an.



«Wir, seine Familie, wissen meist schnell, was er uns sagen will. Bei anderen ist dies teils schwieriger.» Aufhalten lassen will sich Adrian Herzog davon nicht. Er macht stetig Fortschritte, arrangiert sich, muss es, er ist ja schliesslich zurück im Geschäftsleben. Wenn auch dieses Mal nicht als Chef, sondern als Angestellter seines Sohnes.



Die Druckerei in die Hände seines Bruders zu legen war richtig, hat dennoch geschmerzt, wie er erzählt. Umso mehr tut ihm die neue Unternehmung gut, die ein grosses Abenteuer ist. Für beide Herzogs, die sich immer wieder gegenseitig necken. Teils mit Wörtern, die nicht zeitungsreif sind. «Er ist heute nicht nur mein Vater, sondern auch mein Freund», erzählt Lars über ihre Beziehung. Ein Freund, dem er hilft, wieder Fuss in der Arbeitswelt zu schaffen. Obwohl er es zum jetzigen Zeitpunkt seines Lebens eigentlich nicht sein wollte: Chef eines Unternehmens.



