Kommen Bike Days zurück nach Solothurn?

Solothurn Die Bike Days gehen in Zürich als Cycle Week fremd: Ein Augenschein und die Frage nach der Zukunft Coronabedingt wurden die Bike Days und das Urban Bike Festival in Zürich vereint. Kommen die Bike Days aber zurück nach Solothurn? Diese Frage bleibt noch offen. Fabio Vonarburg 07.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nathalie Schneitter, die in Rüttenen wohnt, ist seit 2017 Messeleiterin an den Bike Days und nun an der Cycle Week. Fabio Vonarburg

Auch dieses Jahr musste Nathalie Schneiter auf die «megahammergeile Stimmung» verzichten. Mit diesen Worten beschreibt sie die Atmosphäre an den Bike Days in Solothurn. 2020 wie nun auch 2021 fiel der Event Corona zum Opfer, und noch ist unklar, ob er je wieder in die Barockstadt zurückkehrt (siehe Nachgefragt). Dieses Mal sei die Absage allerdings weniger schlimm gewesen, sagt Schneitter, die in Lommiswil aufgewachsen ist und nun in Rüttenen wohnt. «Dieses Mal haben wir einen Plan B».

Der Plan B ist die Cycle Week in Zürich, die am Mittwoch gestartet ist und noch bis morgen Sonntag läuft. Eine Fusion zwischen den Solothurner Bike Days (jeweils im Mai) und dem Zürcher Urban Bike Festival (jeweils im April), bei beiden ist Schneitter seit den Ausgaben 2017 die Messeleiterin. Das Ziel der Zusammenlegung: Die Attraktionen sind auf verschiedene Orte in Zürich verteilt, und somit bilden sich nicht so grosse Menschenmengen. «Natürlich ist Atmosphäre eine andere als an den Bike Days», erzählt Schneitter. «Alles ist viel weitläufiger, es gibt weniger den Festival-Groove. Dafür ist alles sehr entspannt und sehr urban.»

Die Hauptorte der Cycle Week sind die Europaallee in der Nähe des Hauptbahnhofs und ein Areal im Brunau. Letzteres repräsentiert die Bike Days. Wie auch jeweils in Solothurn auf der Chantierwiese wurde hier ein Holzboden verlegt, auf dem die Aussteller mit ihren eigenen Zelten präsent sind. Hier steht das Testen von Bikes im Vordergrund. Wobei bis jetzt das Wetter nicht mitgespielt hat. Die Velohändler hoffen auf das Wochenende.

Brunau-Areal an der Cycle Week in Zürich. Fabio Vonarburg

Die Hauptorte der Cycle Week sind die Europaallee in der Nähe des Hauptbahnhofs und ein Areal im Brunau. Letzteres repräsentiert die Bike Days. Wie auch jeweils in Solothurn auf der Chantierwiese wurde hier ein Holzboden verlegt, auf dem die Aussteller mit ihren eigenen Zelten präsent sind. Hier steht das Testen von Bikes im Vordergrund. Wobei bis jetzt das Wetter nicht mitgespielt hat. Die Velohändler hoffen auf das Wochenende. Die Bike Days sind vielmehr ein Festival Die Bike Days mit der Cycle Week zu vergleichen sei sehr schwierig, sind sie sich über alle Bike-Marken hinweg einig.

«Es ist ein ganz anderer Groove», sagt eine Vertreterin am BMX-Stand, die einmal auch an den Bike Days war. In Solothurn sei alles an einem Ort, was Vor-, aber auch Nachteile habe. «Die Rennen ziehen schon noch einmal mehr Leute an», heisst es vom Stand Cannondale, wobei der Vertreter betont, dass es zu früh sei, die Zahl der Besucherinnen und Besucher an der Cycle Week zu beurteilen. Die Bike Days seien vielmehr ein Festival, sagt Peter Bärtsch von Trek, der schon viele Male an den Bike Days vor Ort war. Die Cycle Week sei jedoch besser geeignet, um die Bikes zu testen. Danach schwärmt er von der Stadt Solothurn. «Dort fühle ich mich jeweils wie am Mittelmeer.»

Impressionen Cycle Week Alan Maag / zvg Impressionen Cycle Week Tom Ulrich / Fotomtina / zvg Impressionen Cycle Week Alan Maag / zvg Impressionen Cycle Week Alan Maag / zvg Impressionen Cycle Week Alan Maag / zvg Impressionen Cycle Week Alan Maag / zvg Impressionen Cycle Week Alan Maag / zvg Impressionen Cycle Week Tom Ulrich / Fotomtina / zvg Impressionen Cycle Week Tom Ulrich / Fotomtina / zvg Impressionen Cycle Week Alan Maag / zvg Impressionen Cycle Week Zvg / zvg Impressionen Cycle Week Tom Ulrich / Fotomtina / zvg

Solothurner Aussteller sucht man an der Cycle Week vergebens. Diese seien nicht mit nach Zürich gefolgt, erzählt Schneitter, die dafür grosses Verständnis hat. Die Messeleiterin ist gemeinsam mit dem Fotografen die einzige Solothurner Vertretung am Event. An den Bike Days sei dies jeweils anders. Dann würden Schulklassen am Event mithelfen, und auch viele Streckenposten sind von Solothurnerinnen und Solothurnern besetzt.



Dass sie die Bike Days misst, daraus macht Schneitter kein Geheimnis. Die frühere Mountainbikefahrerin schwärmt von der Kulisse im Schanzengraben mit den Stadtmauern, von den Partys am Freitag- und Samstagabend. Ein grosses Wiedersehen der Veloszene sei es jedes Mal. «Die Bike Days sind für mich immer ein Jahreshighlight, schon bevor ich Teil der Organisation war, jetzt aber noch viel mehr», so Nathalie Schneitter, die ergänzt:

«Ich bin aus Solothurn, mein Herz schlägt für Solothurn. Dementsprechend speziell sind die Bike Days für mich.»

«Ich kann nicht abschliessend beruhigen»

Erwin Flury, OK-Präsisdent Cycle Week Fabio Vonarburg / Solothurner Zeitung

In diesem Jahr wurden die Bike Days und das Urban Bike Festival zur Cycle Week vereint, die noch bis morgen Sonntag läuft. Doch gibt es im kommenden Jahr wieder wie einst gewohnt die Bike Days in Solothurn? OK-Präsident Erwin Flury nimmt Stellung.

Dieses Jahr fielen die Bike Days aus, dafür finden gerade jetzt die Cycle Week statt. Nach wie vor der richtige Entscheid?

Erwin Flury: Auf jeden Fall. Der Grund: Wir brauchen jeweils eine lange Vorlaufzeit für den Event. Aufgrund der Pandemie haben wir uns sehr früh für das jetzige Konzept in Zürich entschieden. Denn wir haben gewusst, wir müssen es anders machen. Sodass die Aussteller früh wussten, hier ist die Chance gross, dass der Event trotz Pandemie stattfinden kann und sich dementsprechend anmeldeten.

Spürt man an der Cycle Week den Geist der Bike Days?

Am ehesten im Teil in der Brunau. Aber für mich ist das hier ein komplett anderes Konzept und daher auch nicht vergleichbar. Es ist wie eine neue Veranstaltung. Verbunden mit einer neuen Art, wie wir das Velo darstellen. Wir versuchen hier, mehr zu den Leuten zu gehen.

Was vermissen Sie bei diesem Konzept, was die Bike Days jeweils ausmachen?

Natürlich die Stimmung. Dass man an einem Punkt zusammen kommt und die Rennen abfeiert – einen Nino Schurter oder eine Jolanda Neff. Das wäre jetzt cool, wenn Neff im Schanzengraben wäre. Das ist hier an der Cycle Week überhaupt nicht so und darum nicht vergleichbar. Doch dieses Zusammenkommen ist derzeit auch pandemiebedingt nicht möglich.

Jetzt die wichtigste Frage aus Solothurner Sicht. Kehren die Bike Days nächstes Jahr nach Solothurn zurück?

Wir haben uns gesagt, jetzt lassen wir einmal die Cycle Week vorbeigehen und dann sitzen wir zusammen, und analysieren, in welche Richtung wir gehen wollen. Ich rechne mit einem Entscheid Ende September.

Es gibt Stimmen, die sich sorgen, dass die Bike Days nie mehr stattfinden werden. Diese können Sie also nicht abschliessend beruhigen?

Diese kann ich nicht abschliessend beruhigen, das ist so. Ein Konzept muss man immer überdenken und vorwärtsentwickeln. Seit anderthalb Jahren ist alles anders geworden. Gerade im Veranstaltungsbereich. Man muss schauen, dass man in die richtige Richtung geht. Für uns ist Veloindustrie der wichtigste Partner und mit diesen müssen wir das anschauen. Solothurn ist super für Events. Doch wir müssen jetzt uns die Zeit nehmen, um zu analysieren. (fvo)