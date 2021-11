Solothurn: Die Barocktage finden wieder statt – Helfer gesucht

Solothurn Die Barocktage finden wieder statt – mit einem speziellen Angebot werden Helferinnen und Helfer gesucht Die Barocktage Solothurn fanden dieses Jahr zum ersten Mal statt. Präsident des Vereins, Andreas Affolter, erklärt, wie die nächsten Barocktage aussehen sollen. Judith Frei Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Barocktage, Barocktanz im Rittersaal im Von-Roll-Haus. Michel Lüthi

Der Erfolg der ersten Ausgabe der Barocktage Solothurn, die Ende August stattgefunden haben, veranlasst die Organisatoren, eine zweite Ausgabe auf die Beine zu stellen. Doch dabei soll es nicht bleiben: «Wir wünschen uns, dass die Barocktage ein fester Bestandteil der Solothurner Kulturagenda werden», erklärt Präsident des Vereins Barocktage Solothurn, Andreas Affolter.

Denn die Zahlen der vergangenen Barocktage lassen sich sehen: Insgesamt 161 Veranstaltungen standen auf dem Programm und rund 4560 Tickets wurden verkauft. Die Oper «Poppea» auf Schloss Waldegg war mit einer 99-prozentigen Auslastung bei den Vorstellungen fast immer ausverkauft. Bei den übrigen Veranstaltungen lag die durchschnittliche Auslastung bei knapp über 80 Prozent.

Viele Gäste seien von weit her gekommen und blieben nicht nur für einen Tag in der Stadt, weiss Affolter. Einzig das französischsprachige Angebot sei nicht sehr gut besucht worden. «Wir werden versuchen, bei der nächsten Ausgabe die Romandie besser abzuholen», sagt Affolter.

Das Konzept bleibt bestehen

Die Grundidee der Barocktage ist, dass diese Epoche in vielen Facetten dargestellt wird. «Wir wollen nicht nur ein Barockmusik-Festival organisieren, sondern auch andere Aspekte des Lebens während der Barockzeit zeigen», so Affolter: «Am Festival für barocke Kultur ist ‹Barock› in allen möglichen Formen und mit allen Sinnen erlebbar.» So spielen beispielsweise das gebaute Kulturerbe, die Alltagskultur, das Essen, der Tanz und die Kleidung eine wichtige Rolle.

20 verschiedene Institutionen haben dieses Jahr mitgemacht, angefangen bei den Museen, Denkmalpflege, Staatsarchiv, das Theater Orchester Biel Solothurn, bis zur Zentralbibliothek. Jetzt sind die Organisatoren dabei, neue Partner zu gewinnen. Das Kapuzinerkloster wird in Zukunft auch mit von der Partie sein.

«Wir würden gerne auch das lokale Gewerbe mehr miteinbeziehen», so Affolter. Schon einige Geschäfte haben bei der diesjährigen Ausgabe die Schaufenster dekoriert, doch stellt sich Affolter eine aktivere Partizipation vor. «Das ist aber alles noch nicht ganz spruchreif», sagt er.

Die dekorierten Schaufenster hätten heuer schon dafür gesorgt, dass die Barocktage in der Stadt präsenter sind. Das ist im Sinn der Organisatoren, die sich wünschen, dass das Festival in der Stadt spürbar wird und auch kostümierte Personen während der neun Tage sichtbar sind. Die Mitglieder des Vereins seien dieses Jahr schon in Kostümen unterwegs gewesen und haben so die Blicke auf sich gezogen. «Durch die grosse Bedeutung der Fasnacht habe ich das Gefühl, dass die Solothurnerinnen und Solothurner schon verkleidungsaffin sind», sagt er lachend. Er hofft aber auch, dass sie verschiedene Reenactor-Gruppen zum Mitwirken bewegen können.

Durch Kostüme in die Barockwelt eintauchen

Ausserdem sollen die Helferinnen und Helfer in barocker Kleidung in der Stadt präsent sein. «Sie sollen die Botschafterinnen und Botschafter des Anlasses sein», stellt Affolter sich vor. Sie sollen verschiedene Aufgaben übernehmen, sei es Tickets kontrollieren oder Gästen helfen, sich in der Stadt zurechtzufinden. Momentan sind sie noch auf der Suche nach helfenden Händen und haben Ende November einen Informationsanlass im Museum Altes Zeughaus geplant.

Damit sich die Helferinnen und Helfer in einem authentisch barocken Kostüm präsentieren können, warten die Organisatoren mit einem speziellen Angebot auf: Die Helferinnen und Helfer werden an einem gratis Workshop unterstützt, ihre Kostüme selbst zu nähen oder sich nähen zu lassen.

Die nächsten Barocktage finden zwischen vom 13. bis 21. August 2022 statt. Der Informationsanlass findet am Montag, 22. November, um 19 Uhr im Museum Altes Zeughaus in Solothurn statt. Es gilt die Zertifikatspflicht und Anmeldung unter info@barocktage.ch.