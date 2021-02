Solothurn Der «Postheiri» feiert Geburtstag — vor 100 Jahren erschien die Fasnachtszeitung zum ersten Mal Der «Postheiri» teilt gegen links und rechts aus. Das tat er noch vor seiner Geburt als Fasnachtszeitung. Fabio Vonarburg 10.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sah die erste Ausgabe des Postheiri aus. Hanspeter Bärtschi

Die einen schlottern vor einem Auftritt, die anderen sind enttäuscht, wenn sie nicht erwähnt werden. Morgen am Schmutzigen Donnerstag erscheinen die Fasnachtszeitungen. Und manch ein Solothurner wird, kaum hält er ein Exemplar des «Amzblatt», des «Postheiri», des «Hudibras» oder von «11 Minuten» in den Händen, nach seinem Namen suchen und sich dann entspannt der Lektüre widmen, wenn er nicht gefunden wurde. Und sich anschliessend über die spitzen Bemerkungen der Redaktionsnarren amüsieren, die die «wichtigsten Ereignisse» des Jahres Revue passieren lassen.

Ein besonderes Augenmerk gilt dieses Jahr dem «Postheiri», der ältesten Fasnachtszeitung der Stadt, die von der Narrenzunft Honolulu herausgegeben wird. Das Blatt feiert dieses Jahr ihr hundertjähriges Bestehen.

Am Schmutzigen Donnerstag im Jahr 1921 konnte man die Zeitung zum ersten Mal kaufen, damals für 30 Rappen. Wobei die erste Ausgabe noch zweigeteilt war. Die ersten vier Seiten erschienen am Tag der Chesselten, weitere vier Seiten konnte man am Fasnachtssonntag erwerben. «Verspätete Eingänge unserer verschlafenen Mitarbeiter», titelte die Zeitung in der Ausgabe Nummer 2 von 1921.

Wie lustig die Narren von damals waren, ist aus heutiger Sicht schwer einzuschätzen, da einem bei der Lektüre der damalige Kontext fehlt. Hier dennoch ein Müsterchen aus der allerersten Ausgabe:

«Übereifer unserer städtischen Polizei: Wurden da eines Abends in der Vorstadt zwei biedere Bürger zur Ordnung gewiesen, angeblich wegen Nachtlärm und Störung der öffentlichen Ruhe, weil diese beiden Herren (mit Vornamen Pflanzi Lueger und Choli Polder) einen etwas übergemütlichen Jass klopften. Wir finden, dies sei denn doch etwas riskiert, dass man fröhliche Jasser, die über kräftige Organe verfügen und damit die Nachbarschaft ein wenig in Harnisch bringen, gleich zur Ordnung weist, als ob man es mit notorischen Schreihälsen zu tun hätte. Jedem Tierchen sein Pläsierchen und jedem Jasser seine Faust und eine kräftige Stimme!»

Gut überliefert ist dafür die Geschichte des «Postheiri». Dies vor allem dank der Arbeit von Dr. Charles Studer, der für den Sammelband von 1978 dem Ursprung der Fasnachtszeitung «Postheiri» auf die Spur ging.

Alfred Hartmann, Schriftsteller und «Postheiri»-Vater (1814 bis 1897)

Bild: zvg

Ohne Alfred Hartmann würde es die Fasnachtszeitung nicht geben. Obwohl er längst verstorben war, als die Narrenzunft die erste Ausgabe des «Postheiri» herausgab. Hartmann, 1814 geboren und Spross einer bernischen Patrizierfamilie, hatte einen Traum: Er wollte Schriftsteller werden.

Nach einigen gescheiterten Versuchen trat er 1845 gemeinsam mit Freunden mit dem «Wochenblatt für Freunde der Literatur und vaterländischen Geschichte» an die Öffentlichkeit. Und in Erinnerung an die frühere Satirezeitschrift Hudibras wurde dem Wochenblatt eine humoristische Zeitschrift beigelegt. Mit dem Name: «Postheiri, Blätter für Gegenwart, Öffentlichkeit und Gefühl.»

Der ehemalige Deutschlehrer der Kantonsschule, Walter von Arx, gemäss Studer «Knirps» genannt, schrieb einst über die Beilage:

«Als daher mit der ersten Nummer des Wochenblattes das unscheinbare Beiblättchen unter dem allbekannten Titel erschien und die folgenden Nummern sich pompös als Blätter für Gegenwart, Öffentlichkeit und Gefühl ankündigten, als mit einmal sich dieser sonnige, überlegene Humor auftat, der in der hohen Bildung und dem literarischen Geschmack seiner Träger den günstigsten Boden fand und von einer Gemütlichkeit, der des Lebens kleinliche Sorgen und Kümmernisse fern blieben, begünstigt aufwachsen konnte, da war das neue Witzblatt festgewurzelt; es hatte sich mit einem Schlag die Herzen erobert, und eine Zukunft lag vor ihm.»

Ab 1847 löste sich der «Postheiri» vom Wochenblatt und war von nun an eine eigene Zeitschrift, die zuerst alle zwei Wochen, danach 32-mal im Jahr und schliesslich wöchentlich herauskam.

Der Postheiri gab es in Fleisch und Blut Postheiri ist nicht etwa ein erfundener Name, sondern war eine Person in Fleisch und Blut. Er war ein origineller Briefträger in Solothurn, der 25 Jahre lang als einziger dieses Amt ausübte. Sein Name: Heinrich Meister. Das Bild seiner Gestalt prägte 30 Jahre lang die Titelvignette der Satirezeitschrift «Postheiri»: Heinrich, im kurzen Frack, mit karierten Hosen, einem offenen Hemdkragen ohne Halsbinde, Gamaschen und der charakteristischen Schirmmütze. Als Heinrich Meister starb, schrieb Hartmann 1872 im «Postheiri» einen Nachruf. «Wir haben einen guten Mann begraben, uns war er mehr!» Dabei hielt Hartmann über den langjährigen Briefträger fest: «Einen Witz hätte er nie bei sich behalten und hätt’ es seinem besten Freunde den Kopf gekostet, dabei blieb er harmlos und in stets guter Laune.» (fvo)

«Durch den ‹Postheiri› wurde Solothurn denn auch zum satirisch-kulturellen Mittelpunkt der Schweiz; nicht nur, dass er die Politik des jungen Bundesstaates kritisch beleuchtete, sondern auch, dass er manch träfes Wort über die Weltpolitik und deren Akteure, wie vor allem Napoleon III., Garibaldi und Viktor Emanuel fand», hielt Charles Studer fest.

Ende 1875 war das Ende der Satirezeitschrift «Postheiri» gekommen. Hartmann stellte das Blatt ein und betonte in der letzten Ausgabe nochmals die Unabhängigkeit des «Postheiris», den er Heinrich nannte und über ihn schrieb:

«Ihm schien es der Aufgabe des Satirikers angemessen, die Geisselhiebe nach links, wie nach rechts auszuteilen, mochten auch seine eigenen Freunde zuweilen Schmerzhaft davon berührt werden. Nun findet Heinrich, er habe das Seine getan. Er war jung, als er seine Wanderung antrat; Nun ist er alt geworden. Möge ein jüngerer mit einem vollen Köcher des Humors hervortreten und die Pfeile des Witzes schwirren lassen.»

45 Jahre nach Ende der Zeitschrift und 24 Jahre nach dem Tod von Alfred Hartmann war es so weit, die Pfeile schwirrten im Namen des Humors, und wieder unter dem Namen «Postheiri» durch Solothurn. Die Narren der Narrenzunft Honolulu traten das Erbe von Hartmann an, und halten es nun bereits seit 100 Jahren aufrecht.

Und so lebt die Furcht und die Vorfreude weiter, von einem humoristischen Pfeil getroffen zu werden. Wer es dieses Mal trifft, kann man am Donnerstag in der neusten Ausgabe des «Postheiri» lesen.