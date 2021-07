Solothurn Neues Gastro-Konzept: Das ist im Pavillon auf dem Dornacherplatz geplant Seit dem «11i Summer» von letztem Sommer ist im Pavillon in der Solothurner Vorstadt nicht mehr viel passiert. Jetzt soll mit einem neuen Gastro-Konzept mehr Leben auf den Platz kommen. Judith Frei 22.07.2021, 05.00 Uhr

Evelyne Schoffe von So Slow gibt an Nicole Müller vom «Makimania Sushi & Poké» ab. Hanspeter Bärtschi

«Gute Dinge brauchen Zeit», steht auf der Fensterfront des Pavillons auf dem Dornacherplatz. Eigentlich hätte in dem kleinen Häuschen ein Gastro- und Eventlokal entstehen sollen, wo Events rund um das Thema Nachhaltigkeit hätten stattfinden können. Daneben hätte es auch Platz für private Anlässe gegeben, sei es ein Geburtstag oder ein Geschäftsanlass. Das war die Idee der so SLOW GmbH im Sommer 2019.

Im Frühling 2020 hätte es losgehen sollen und mit dem «11i Summer» folgte dann auch ein erster erfolgreicher Sommerevent. Doch dann kam die zweite Welle der Coronapandemie. «Es war schwierig, während der Pandemie unser Konzept weiter umzusetzen», erklärt Evelyne Schoffe, Initiantin von so SLOW. Die stets ändernden Massnahmen haben eine Planung verunmöglicht.

Der Pavillon stand lange Zeit leer. (Archiv) Andreas Kaufmann

Primäres Ziel war, den Dornacherplatz zu beleben

Gleichzeitig habe die Pandemie auch gezeigt, dass Take-aways gut laufen. Das hat sie bewegt, davon abzusehen, an ihrer Ursprungsidee festzuhalten. «Unser primäres Ziel war es immer, dass der Dornacherplatz belebt wird», erklärt sie ihre Entscheidung. Sie ist überzeugt, dass ein trendiges Take-away auf dem Platz ein Publikumsmagnet sein kann.

So habe sie diesen Frühling angefangen, nach jemandem zu suchen, der professionell ein Take-away-Lokal an diesem Standort führen will. Dass das Konzept von so SLOW nicht zum Fliegen gekommen ist, enttäuscht sie nicht. «Es geschieht immer alles aus einem Grund», meint sie lächelnd.

Schnell hat sie dann auch die ideale Lösung gefunden, denn gleichzeitig hat Nicole Müller ein grösseres Lokal gesucht. Momentan betreibt Müller den Take-away Makimania Sushi & Poké in der Schaalgasse. Der Pavillon auf dem Dornacherplatz sei ein Glückstreffer für sie.

«Schon kurz nach der Eröffnung zeichnete sich ab, dass das Lokal zu klein für die Nachfrage war»,

erklärt die Gastronomin. Sie betreibt ihr Lokal noch nicht so lange. Erst im September 2019 hat sie in der ehemaligen «Rossmetzg» ihr Take-away mit japanischen Speisen aufgemacht und so eine kulinarische Nische in Solothurn besetzt: Sie bietet Sushi und Poké-Bowls an. In ihrer Küche wird nur der Reis gekocht, die anderen Zutaten sind roh.

Lieferdienst funktioniert gut

Ihr Geschäft läuft trotz Coronapandemie gut. «Ich hatte einen super Start», erklärt sie strahlend. Sie hatte auch nur wenige Ausfälle, da sie an der Schaalgasse keine Sitzplätze hat. Besonders ihr Lieferdienst funktioniere gut.

Für Schoffe war es schnell klar, dass das Konzept von Müller mit Schwerpunkt Poké-Bowl gut in die Vorstadt passt. «Dieses Angebot fehlt hier noch», sagt sie. So SLOW wird sich nun komplett vom Dornacherplatz zurückziehen. Der Pavillon gehört der Stadt, so SLOW war lediglich Pächter.

«Ich freue mich sehr, dass ich nun die Chance habe, die Vorstadt mitzugestalten»,

sagt Müller. Sie weiss, dass sie bestimmt den Aussenraum noch bespielen wird. «Ich stelle mir vor, ein paar Tische vor dem Pavillon aufzustellen.» Pflanzen sollen grüne Tupfer auf dem Platz werden. «Ich will mit meinem Lokal hier den Platz gestalten.» Wie viele Tische sie in Zukunft im und vor dem Häuschen haben wird, weiss sie noch nicht, zuerst wird es für den neuen Zweck umgebaut.

Das kulinarische Angebot werden hauptsächlich Poké-Bowls sein, welche, im Gegensatz zu jetzt, dann auch selbst zusammengestellt werden können.

Zusätzlich wird das Angebot mit weiteren Köstlichkeiten ergänzt, je nach Jahreszeiten könne es auch warme Angebote geben. Ob und in welcher Form Sushi noch weiter produziert wird, bleibt noch offen.

Nächstes Jahr gibt es Poké-Bowls auf dem Dornacherplatz

«Ich habe schon einige Ideen, aber das ist alles noch in der Planung», sagt sie. Sie freut sich, dass sie in Zukunft nicht ein reiner Take-away-Lokal haben wird. Bis Ende Jahr wird sie noch in der Schaalgasse sein, eine Nachfolge habe sie dort auch schon in Aussicht.

Die Neueröffnung auf dem Dornacherplatz wird nicht mehr dieses Jahr erfolgen. Erst im nächsten Frühling wird der umgebaute Pavillon als neues Poké-Bowl-Lokal auf dem Dornacherplatz stehen. Ganz nach dem Motto: «Gute Dinge brauchen Zeit.»