Solothurn Der erneute Ausfall des Märetfeschts sorgt für finanzielle Engpässe bei den Fasnachtsvereinen Dieses Wochenende hätte in Solothurn das Märetfescht stattfinden sollen. Was bedeutet die Absage für die Fasnachtsvereine? Judith Frei 25.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verschiedene Vereine verkaufen am Märetfescht Getränke oder Essen, um die Vereinskasse aufzupolieren.

Michel Lüthi

Ein Riesenpech für die Veranstalter des Märetfeschts, in den Gassen bleibt es auch dieses Jahr ruhig. Schon zum zweiten Mal muss die 42. Ausgabe des Märetfeschts verschoben werden. Das Publikum muss auf ein Wochenende mit Trubel und Geselligkeit verzichten, für die Vereine kommt hinzu, dass wieder ein Jahr verstreichen wird, ohne Einnahmen aus dem Märetfescht.

Ungefähr zehn Fastnachtsvereine haben einen Stand während dieser zwei Tagen und arbeiten für die Vereinskasse. Für diese Vereine sind die Fasnacht, Gönner- und Sponsorenbeiträge und eben das Märetfescht wichtige Einnahmequelle. Die Tannewäg-Zunft lässt ausrichten: «Das Märetfescht ist unsere wichtigste Einnahmequelle, es macht ungefähr 20 Prozent unserer jährlichen Einnahmen aus.» Dies sieht bei den anderen nicht anders aus. Für die Guggenmusik Konfettistampfer Solothurn macht die Veranstaltung die Hälfte aller Vereinseinnahmen aus.

Wie kann der Ausfall kompensiert werden?

Für die Stedtli Gumsle ist das Fest besonders wichtig, da sie eine «überschaubare Anzahl Mitglieder haben und nur geringe Einnahmen durch Passivmitglieder und Gönner generieren», erklärt Anna Lehmann. Sie haben mit den Einnahmen ungefähr die Hälfte des Fastnachtswagen finanzieren können.

Auch die Narrenzunft Honolulu bestätigt, dass der Anlass eine wichtige Einnahmenquelle ist: «Glücklicherweise aber nicht die Einzige», sagt Beat Wyler von der Narrenzunft. Eine Zusatzeinnahmequelle zu finden, ist für die meisten Vereine schwierig, da jetzt kaum Anlässe stattfinden. Weil aber viele eine Absage erwartet haben, wurde das Budget jeweils angepasst. Für diese Vereine heisst es jetzt sparen und Investitionen in die Zukunft verschieben.

Die Narrenzunft Honolulu grilliert jeweils Spiesse.

Michel Lüthi

Die Stedtli Gumsle haben hingegen eine kreative Lösung gefunden: Sie arbeiten für die Vereinskasse in der «Leporello Bar » an der Aare und hoffen, dass der Chlausemäret dieses Jahr stattfinden kann, an welchem sie normalerweise einen Glühweinstand betreiben. Auch wenn der Ausfall die Vereine einen finanziellen Engpass beschert, stösst der Entscheid auf grosse Akzeptanz. Es sei – nicht so wie letztes Jahr – erwartet worden, dass das Fest dieses Jahr auch nicht mehr stattfinden kann, erklärt Lehman von den Stedli Gumsle.

Wieder ein Jahr mit wenig Geselligkeit

Die negativen Auswirkungen auf die Finanzen wird von den Vereinen weniger bedauert als die Tatsache, dass auch dieses Jahr der soziale Aspekt wieder zu kurz kommt. Sascha Friedrich von der Guggenmusik Konfettistampfer erklärt, dass es beim Märetfescht auch um Teambildung und Geselligkeit im Verein gehe.

Wyler von der Narrenzunft Honolulu: «Das Märetfescht ist nicht nur eine wichtige Einnahmequelle, es ist auch ein grossartiges Gemeinschaftserlebnis.» Ausser an der Fasnacht seien sie oft nur in den verschiedenen Ressorts zusammen, am Märetfescht würde in gemischten Teams gearbeitet werden. «Ausserdem haben wir am Märetfescht Gelegenheit, unsere Gönner und Sponsoren zu Gast zu haben und mit ihnen anzustossen», meint er weiter.

Und wie sieht es in Zukunft aus?

«Wir schauen optimistisch in die Zukunft und freuen uns auf eine Rückkehr in die Normalität», sagt Friedrich von der Guggenmusik Konfettistampfer. Die Existenz des Vereins sei nicht gefährdet. Auch die Tannewäg-Zunft gibt Entwarnung und schaut angesichts der sich entspannenden Coronasituation sorgloser in die Zukunft.

«Wir freuen uns auf eine schöne Fasnacht 2022», sagt Anna Lehmann voller Zuversicht. «Narren sind per se Optimisten», meint Beat Wyler, er macht sich keine Sorgen um die Narrenzunft Honolulu: «Die Narrenzunft gibt es schon seit bald 170 Jahren. Das sind 20 Jahre vor der Gründung unseres modernen Bundesstaats. Sie hat schon gewaltige Krisen, Kriege und schlimme Zeiten überstanden.»