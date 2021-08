BILDSTRecke «Der Erfolg verpflichtet uns beinahe»: Organisatoren stellen zweite Ausgabe der Barocktage in Aussicht Die ersten Barocktage sind zu Ende. Der Präsident des Vereins Barocktage Solothurn, Andreas Affolter, zieht Bilanz, spricht über eine allfällige Fortsetzung und sinniert über kostümierte Flaneure. Judith Frei 24.08.2021, 05.00 Uhr

Barocktage: Organisatoren und ihre Begleitung in barocker Kleider beim Hotel Couronne: Erich Weber, Tamara Weber, Claudia Ravazzolo, Ewa Berg, Andreas Affolter, Franziska Weber-Schmid. zvg

Am Sonntag konnte man die letzten Anlässe der ersten Barocktage in Solothurn besuchen. Ob es eine zweite Ausgabe der neuntägigen Veranstaltungsreihe gibt, haben die Organisatoren von der Resonanz abhängig gemacht. «Der Erfolg verpflichtet uns beinahe, die Veranstaltungsreihe nächstes Jahr wieder zu organisieren», sagt Andreas Affolter, Präsident des Vereins Barocktage Solothurn und Leiter Schloss Waldegg, zufrieden. Die definitive Entscheidung, nächstes Jahr eine zweite Ausgabe zu machen, sei zwar noch nicht gefallen, doch er habe schon weitere Ideen, wie sich die Barocktage weiter entwickeln können.

«Wir hatten mehr Besucher gehabt, als wir erwartet haben», erklärt Affolter. Konkrete Zahlen könne er noch keine nennen, denn nicht alles sei über die zentrale Verkaufsstelle gelaufen, eine genaue Analyse folge noch.

«Wir können aber jetzt schon sagen, dass wir sehr zufrieden sind.»

Einzig die Veranstaltungen in französischer Sprache seien unter den Erwartungen geblieben. «Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir zu wenige Kommunikationsanstrengungen unternommen haben», meint er selbstkritisch.

In die Barockzeit eintauchen

Die Veranstaltungen bei denen man Zutritt zu Häusern hatte, die sonst geschlossen sind, seien besonders auf Interesse gestossen. So haben viele das Schloss Steinbrugg besucht oder sich die Spitalapotheke angeschaut, die nun wieder im Alten Spital ist. Auch die szenischen Führungen durch die Stadt und die Anlässe mit Kostümen und Livemusik seien sehr gut gelaufen.

Affolter trug während der letzten Tage selber ein barockes Kostüm, wie die Mitorganisatoren der Barocktage – Erich Weber, Leiter des Museums Blumenstein, und Franziska Weber-Schmid, Leiterin Administration und Anlässe im Museum Alts Zeughaus. Bei der Eröffnung der Barocktage habe er die Kleider zum ersten Mal getragen, berichtet Affolter. «Obwohl es an diesen Tagen sehr heiss war, war es in den Kleidern angenehm», stellte er erstaunt fest. Denn die Kleider wurden nur aus natürlichen Stoffen wie Baumwolle und Seide geschneidert. Trotzdem seien sie nicht sehr alltagstauglich: «Es geht immer sehr lange, diese Kleider anzuziehen.» Schuld daran seien die verschiedene Schichten – und statt Reissverschlüsse gab es nur Knöpfe. Aber die Kleidung der Frauen sei ungleich aufwendiger gewesen als jene der Männer und das Korsett unangenehm zu tragen.

Solothurn als Kulisse einer mehrtägigen Zeitreise

Gewisse Veranstaltungen haben sich für den Leiter des Schlosses Waldegg in Feldbrunnen-St.Niklaus wie eine Zeitreise angefühlt. «Es war schon speziell, im Kostüm barocken Tanz mit barocker Livemusik in einem barocken Haus anzuschauen», sagt er. Das hat ihn auf die Idee gebracht, dass bei künftigen Barocktagen das Publikum mehr einbezogen werden könnte. «Ich stelle mir einen grossen Ball vor, an dem Livemusik gespielt wird und die Leute kostümiert kommen», sagt er begeistert.

Er stellt sich vor, dass in Zukunft auch in den Gassen Solothurns während dieser Woche kostümierte Menschen flanieren. «Ich denke, dies lässt sich in Solothurn realisieren», ist er überzeugt. Denn schon dieses Jahr habe er gesehen, dass viele Institutionen von den Barocktagen begeistert sind und gerne mitmachen. Einige Geschäfte in der Altstadt haben in Eigeninitiative gar ihre Schaufenster dekoriert, Museen haben gerne mitgemacht und auch die Denkmalpflege sei mit an Bord gewesen.

Da er kostümiert bei den Veranstaltungen dabei gewesen sei, habe er auch viele Rückmeldungen aus dem vorwiegend schweizerischen Publikum erhalten. Viele seien gerade einige Tage in Solothurn geblieben und hätten sich mehrere Veranstaltungen angeschaut. Auch die Hotels hätten so den Effekt der Barocktage gespürt. Affolter sagt:

«Ich glaube, die Idee der Barocktage ist überreif gewesen und es hat noch viel Potenzial.»