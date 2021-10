Künstler Simon Azar und seine Skultpur Selfie für 11i

Solothurn Der Entscheid des Stadtpräsidiums ist da: Die Skulptur beim Krummturm muss weg Die Skulptur «Selfie für 11i» bei der Krummturmschanze kann nicht dort bleiben. Der Künstler hat schon einen neuen Standort gefunden.

Judith Frei Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künstler Simon Azar vor der Skulptur die hinter der Krummturmschanze steht. Hanspeter Bärtschi / SZ

Jetzt sitzen sie noch dort und schauen in ihre Handys, die elf Jugendlichen aus Gips. Doch werden sie nicht für immer dort bleiben, hat das Stadtpräsidium «nach langwierigen internen Abklärungen» entschieden. Das schreiben sie in ihrer Antwort auf die Petition, die darum bat, die Skulptur «Selfie für 11i» des Zuchwilers Simon Azar, definitiv bei der Krummturmschanze zu belassen.

Auf petitio.ch hat diesen Sommer Hans Peter Flückiger Unterstützende für die Skulptur gesucht, damit sie weiterhin die Reisenden, die mit dem Aareschiff in Solothurn ankommen, begrüsst.

Standort von grosser öffentlichen Bedeutung

Insgesamt 309 Unterstützende wurden gefunden, trotzdem liegt nun eine abschlägige Antwort der Stadt vor: «Damit würde nämlich ein Präjudiz für das künftige Aufstellen von Skulpturen im öffentlichen Raum geschaffen.» Denn für diese Skulptur mit Steinbeet sei eine Baubewilligung erforderlich. Gleichzeitig benötige man auch die Zustimmung der Grundeigentümerin, hier die Stadt.

Beim Aufstellen eines Kunstobjekts im öffentlichen Raum sei auch ein ausgeschriebenes, zweistufiges Wettbewerbsverfahren vonnöten. Da der Standort «von grosser öffentlichen Bedeutung ist», sei es möglich, dass dies sogar national ausgeschrieben werden muss. «Dies beabsichtigen wir aber nicht, weshalb wir die Petition ablehnen und keine Zustimmung für ein allfälliges Baubewilligungsverfahren erteilen», schreibt Kurt Fluri.

«Das haben wir so zur Kenntnis genommen», meint Petitionär Flückiger gefasst. Er habe die Petition im Sommer spontan lanciert, nachdem er vom Künstler Simon Azar erfahren hatte, dass die Skulptur nur auf Zeit an diesem Standort vorgesehen sei. Er sei dann sehr erfreut gewesen, dass die Petition viele Unterstützer fand. «Ich finde, Simon hätte verdient, dass seine Skulptur dort stehen bleibt», ist er überzeugt.

«Ich mache Kunst zum Anfassen»

Auch Simon Azar, der sein Atelier in Zuchwil hat, findet es schade, dass die Petition einen negativen Bescheid bekommen hat. «Ich fühle mich nach diesem Entscheid nicht wie ein Verlierer», betont er:

«Meine Kunst soll nicht lästig sein, sondern befreien. Sie soll Freude bereiten und nicht Sorgen.»

So ist er glücklich über die positiven Rückmeldungen auf die Petition. Er ist aber auch sehr erfreut, dass sie – obwohl die Skulptur schon über ein Jahr dort steht – nicht durch Menschen oder das Wetter beschädigt wurde. «Ich mache Kunst zum Anfassen», sagt er.

Für ihn ist es aber wichtig, dass seine Skulptur weiterhin in der Öffentlichkeit gezeigt werden kann. So hat er sich in seinem Umfeld umgehört und tatsächlich einen Interessenten gefunden: Das Museum für Computer und Unterhaltungselektronik Enter. Das Museum verlässt seinen Standort neben dem RBS-Bahnhof und wird 2023 in Derendingen wiedereröffnen. Dort soll dann auch die Skulptur ihr neues Zuhause finden.

«Wenn meine Skulptur den Standort wechselt, dann wird sie auch einen neuen Namen bekommen», erklärt Azar. Denn «Selfie für 11i» zielte auf das 2000-jährige Stadtjubiläum ab und beim neuen Standort gehe es um Digitalisierung.

Nun hofft er, dass seine Skulptur noch bis übernächstes Jahr bei seinem alten Ort stehen bleiben kann, ein entsprechendes Gesuch wird er stellen. Denn beim Umzug bestehe die Gefahr, dass die Skulptur beschädigt wird, daher will er sie direkt von der Wiese beim Krummturm nach Derendingen transportieren.