Solothurner Chef Werkhof Patrick Schärer geht

Solothurn Der Chef Werkhof geht – in seinem Rückblick windet er den Solothurnerinnen und Solothurnern ein Kränzchen Zwölf Jahre sind genug. Patrick Schärer, Chef Werkhof, geht wieder in die Privatwirtschaft. Er schaut auf die letzten Jahre zurück und erklärt, was er gern noch umgesetzt hätte. Judith Frei Jetzt kommentieren 23.12.2021, 14.00 Uhr

Patrick Schärer, Werkhof Stadt Solothurn, wechselt zu Bolliger. Tom Ulrich

Der Chef Werkhof hat Lust auf etwas Neues. Nach zwölf Jahren im Amt ist der 47-jährige Patrick Schärer nun dabei, sein Büro am Pisoniplatz 4 für seinen Nachfolger vorzubereiten. Er wird nächstes Jahr Mitglied der Geschäftsleitung der Grenchner Firma Bolliger & Co. AG, die Kanal- und Rohrreinigung anbieten. Seine Nachfolge steht schon fest.

Die Privatwirtschaft ist kein Neuland für den Solothurner. Bevor der zweifache Vater 2009 für den Werkhof verantwortlich wurde, war er in Bettlach als Bauführer für Grossbaustellen zuständig. Als er dann von der Stadt angestellt wurde, musste er umdenken. Schärer erklärt:

«Vorher ging es darum, Geld zu machen. Als Chef Werkhof steht die Dienstleistung für die Solothurnerinnen und Solothurner im Vordergrund.»

Ihm sei es in den Jahren immer wichtig gewesen, diese Leistungen für die Bevölkerung optimal umzusetzen. Die Arbeiten des Werkhofs werden meistens von der Bevölkerung gar nicht wahrgenommen, nur wenn etwas nicht gemacht wird, falle das auf.

«Wenn ich keine Reklamationen bekommen habe, war das immer ein Zeichen, dass wir es richtig machen.»

Für die letzten zwölf Jahre hat er mit seinem Leitungsteam rund 40 Mitarbeitenden gleichzeitig geführt. Das ist während der Coronazeit eine Herausforderung geworden. Damit das Virus nicht sein ganzes Team ausser Gefecht setzt, wurde es in mehrere Gruppen unterteilt und verschiedene provisorische Umkleidekabinen eingerichtet.

Wäre sein Team nicht mehr einsatzfähig, würden zum Beispiel die öffentlichen Abfallkübel nicht mehr geleert, der Kehricht in den Quartieren nicht mehr eingesammelt und, in dieser Jahreszeit besonders wichtig, die Strassen nicht mehr vom Schnee befreit.

Wenn es über längere Zeit schneit, sei das ganze Team gefordert: Spätestens um halb vier Uhr morgens wird angefangen, die Strassen für den Pendlerverkehr zu räumen, am Abend vorher war man bis mindestens 22 Uhr unterwegs. Wer Pikett hat, der wird in der Nacht prüfen, ob ein Einsatz überhaupt nötig ist. Diese Aufgabe hat auch er regelmässig übernommen.

In der Stadt immer im Dienst gewesen

In solchen Situationen sei es praktisch gewesen, dass er in der Stadt wohnt. Er habe rasch auf seiner Einfahrt schauen können, um zu sehen, wie viel Schnee liegt, und mit dem Auto sei er schnell in den Quartieren gewesen, um die Sachlage zu prüfen.

Auch in Notfällen sei der kurze Arbeitsweg ein grosser Vorteil gewesen. Als dieses Jahr das Gerüst beim Rathaus umstürzte, gehörte er zu den ersten Personen, die vor Ort waren, und konnte sofort veranlassen, dass das Gebiet mit Gittern abgesperrt wird. Das Gleiche gilt für Einsätze nach einem Unwetter.

Manchmal war es aber nicht ein Vorteil, in der gleichen Stadt zu wohnen, denn abschalten fand er schwierig. Sobald er irgendwo ein Versäumnis des Werkhofs gesehen hat, habe ihn das geärgert.

Keine neuen Ideen mehr

In seiner Zeit hat sich beim Werkhof einiges getan: Das Team ist jünger geworden und die veralteten Maschinen sind gegen neue ausgewechselt worden. Die kleinen Wagen und Laubbläser sind heute elektronisch betrieben. Auch die Entsorgungsstation beim Baseltor ist stets offen.

Für Patrick Schärer war es wichtig, dass der Werkhof bei Neuerungen nicht nur auf Forderungen aus der Politik reagiert, sondern diese auch proaktiv einführt. So beispielsweise mit dem Plastik. Er hat vor rund sechs Jahren eingeführt, dass das Plastik getrennt entsorgt werden kann, in der Politik war das damals noch kein Thema. 2015 kamen sieben Tonnen Plastik zusammen, letztes Jahr waren es insgesamt 24 Tonnen. Dazu sagt er:

«Ich muss den Solothurnerinnen und Solothurnern schon mal ein Kränzchen winden: Hier wird sehr gut recycelt.»

Was er in seinen zwölf Jahren nicht geschafft hat, sind die vier Standorte des Werkhofs zu zentralisieren, schon lange sieht er Handlungsbedarf. Und: «Die Büros hier sind schön, aber der Standort ist nicht ideal», sagt er und zeigt auf den historischen Schopf. Dort dürfen wegen Brandschutzbestimmungen keine Maschinen untergestellt werden.

Ein Standort des Werkhofs liegt direkt neben der Altstadt. Noch-Werkhof-Chef Patrick Schärer vor dieser schönen Kulisse. Tom Ulrich

Ausserdem brauche seine Abteilung diese Nähe zur Altstadt nicht. «Wir wären bei der Westumfahrung, an der Rossallmend, wo bereits jetzt unser Steinlager und Depot steht, besser aufgehoben», ist Schärer überzeugt. Das wird dann aber Sache seines Nachfolgers.

Jetzt wird er sich noch um den Budgetabschluss und den Verwaltungsbericht kümmern. Diese werde er dann im Januar fertigstellen. «Ich bin nicht einfach weg vom Fenster», versichert er zum Abschluss.

Seine Chefin, Leiterin Stadtbauamt Andrea Lenggenhager, bedauert seinen Abgang:

«Ich habe ihn als eine vorbildliche Führungspersönlichkeit kennen gelernt. Die sehr gute Zusammenarbeit, seine konstruktive, direkte und offene Art habe ich sehr geschätzt.»

