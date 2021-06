Schriftsteller Wagdy EL Komy wohnte für 3 Monate im Alten Spital

Solothurn Wie der Schriftsteller aus Kairo seinen Besuch an der Aare erlebte Der Schriftsteller Wagdy El Komy hat für drei Monate im Alten Spital gewohnt. Er erzählt von seiner Zeit in der Schweiz. Judith Frei 26.06.2021, 05.00 Uhr

Wagdy El Komy ist ägyptischer Schriftsteller und hat eine Writing-Residency im Alten Spital. Hanspeter Bärtschi

Er nimmt gerade zwei Absätze auf einmal über die alten und abgenutzten Treppen im Alten Spital. Wagdy El Komy wohnt seit April hier, Ende Juni tritt er wieder seine Rückreise in seine Heimatstadt Kairo an. Dank Pro Helvetia konnte er in Solothurn für drei Monate eine Artist-Residency – einen Künstleraufenthalt – abhalten. Diesen Frühling war er auch bei den Literaturtagen mit von der Partie, hat dort einen Vortrag gehalten und gelesen. Für ihn ist es nicht der erste Aufenthalt in der Schweiz. Für einen anderen Künstleraufenthalt war er für einige Wochen in Winterthur.



Während er im hohen Tempo sein temporäres Zuhause ansteuert, erklärt er, was sich wo in den historischen Gemäuern befindet. Auf der letzten Etage befinden sich seine Wohnung und sein Schreibatelier. In seinem Atelier sind Bücher und Notizen auf den Tischen verstreut. Kleine verschiedenfarbene Zettel sind nach einem System angeordnet, was darauf steht, kann nicht einmal erahnt werden, die Notizen sind auf Arabisch.

Ein Kaffee wie frisch aus Kairo

Bevor er davon erzählt, was er in den letzten Monaten gemacht hat, setzt er einen ägyptischen Kaffee auf. In einer kleinen Kanne kocht er Kaffee mit Kardamom auf. «Zum Glück gehe ich bald nach Hause», meint er, einen Blick in die beinahe leere Kaffeebüchse mit arabischer Aufschrift werfend.

Wagdy El Komy hat Archäologie studiert und war Journalist, seit 2008 schreibt er. Bis jetzt hat er fünf Novellen und zwei Bände mit Kurzgeschichten publiziert. Sein letztes Buch wurde letztes Jahr veröffentlicht, zum ersten Mal in einem Verlag im Libanon.

Sein Zimmer, wo er in den letzten Wochen geschrieben hat, zeigt auf die Aare hinaus. «Ich sitze gerne hier am Fenster und schaue auf die Aare», erklärt er. El Komy spricht so schnell, wie er geht. Seine Worte werden durch lebhafte Mimik begleitet. «Mein Deutsch ist leider noch nicht so gut», sagt er und schaut verlegen. In Kairo hat er Deutschunterricht am Goetheinstitut genommen, auch hier besucht er regelmässig Deutschkurse. Er kennt auch Schweizer Autoren: Max Frisch habe er schon gelesen, am meisten beeindruckt habe ihn das «Versprechen» von Dürrenmatt, «das ist wie ein Thriller geschrieben».

«Das bin ich im Café Groppi»

Er klappt seinen Laptop auf, um sein neustes Projekt vorzustellen. Das Projekt, wofür er in die Schweiz gekommen ist. «Das bin ich im Café Groppi», sagt er. Auf dem Foto sieht man El Komy an einem kleinen Bistrotisch sitzen, ein Kaffee vor ihm. Das Café Groppi wurde vom Schweizer Giacomo Groppi 1920 eröffnet und sei lange Zeit ein Treffpunkt der Elite gewesen.

Auf einem anderen Bild sieht man ein historisches Hotel. Es ist das erste Hotel des Schweizer Hoteliers Karl Albert Bähler. «Beide Männer haben Kairo geprägt und ihr Wohlstand ist in Ägypten begründet», erklärt er weiter. Sein zukünftiges Buch dreht sich um die zwei Männer.

Seine Zeit hier in der Schweiz hat er dazu genutzt, Archive aufzusuchen und so viel Material wie möglich über die Unternehmer zu sammeln. Franco Supino hat ihm dabei geholfen. «Ohne Franco wäre das alles nicht möglich gewesen», sagt er und zeigt auf den Stapel Archivmaterial. Wenn er wieder zu Hause in Kairo bei seiner Familie ist, wird er mit dem Schreiben beginnen.



«Ich war bei der 1.-Mai-Demonstration»

Auf seine Heimreise schaut er mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist er froh, wieder bei seiner Familie zu sein, andererseits ist die politische Lage in seinem Heimatland angespannt. Wenn er darüber spricht, dann wird er ernst. Er war vor 10 Jahren auch auf dem Tahrir-Platz, die Revolution hat nicht die ersehnte Freiheit gebracht – im Gegenteil. «Manchmal sitze ich mit meinen Freunden zusammen und wir fragen uns, wofür wir protestiert haben.»

Seither hat er seinen Job als Journalist verloren, kein ägyptischer Verlag will seine Bücher publizieren und er sieht, wie immer mehr Leute im Gefängnis verschwinden. «Ich war bei der 1.-Mai-Demonstration hier in Solothurn dabei», meint er unvermittelt. Das habe ihm sehr gefallen, so unbeschwert an einer Demonstration zu sein.

Bis zur Abreise wird er noch seine neuen Bekanntschaften besuchen. «Endlich ist es auch wärmer, jetzt kann man wieder nach draussen», sagt er und erklärt lachend, dass er sich im Mai eine zweite Jacke gekauft habe, weil es ihm viel zu kalt war.