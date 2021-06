Solothurn «Was hier passiert, finde ich genial»: Der letzte Solothurner Kapuziner besucht das Kapuzinerkloster Paul Meier war der letzte Guardian im Kapuzinerkloster Solothurn. Er kehrt immer wieder gerne zurück. Judith Frei 11.06.2021, 05.00 Uhr

Der Thurgauer Paul Meier sitzt an einem Holztisch im Schatten des Kapuzinerklosters und schaut in den Garten. Er und noch einige andere Kapuziner sind aus Rapperswil angereist, um sich das ehemalige Kloster anzuschauen.

Für ihn ist es immer wieder speziell, sich hier in den alten Gemäuern aufzuhalten. Bis 2003 war dies noch sein Zuhause. Wann er genau eingezogen ist, das weiss er nicht mehr genau. «Ich habe ein ganz schlechtes Zahlengedächtnis», meint er entwaffnend. Es macht den Eindruck, dass Jahreszahlen in seiner Welt nicht wichtig sind. 1971 scheint ein Referenzpunkt für ihn zu sein, denn dann hat er die Priesterweihe erhalten.

Keine Kutte mehr, dafür Frauen im Kloster

«Ich bin mit 20 Jahren in den Orden eingetreten», erzählt er. Gerade nach dem Abschluss der Maturität. Heute seien die meisten älter, die sich zu diesem Schritt entscheiden.

«Ich würde auch jedem sagen: Geh doch zuerst noch das Leben kennen lernen, einen Beruf erlernen»,

so Meier. Damals war er auf der Suche nach Gemeinschaft und hat das im Orden von Franziskus von Assis gefunden. Während seiner Studienzeit war er auch für einige Zeit hier in Solothurn, denn über Jahrhunderte war dieses Haus ein Studienkloster. Dadurch waren auch immer viele junge Leute auch aus dem Ausland im Kloster anwesend. Es sei lebhaft gewesen. Damals gab es aber keine Frauen.

Die erste Frau im Refektorium

Er mag sich noch daran erinnern, als die erste Frau das Refektorium – den Speisesaal – betreten hat. Diese Frau habe einen Vortrag für die Studierenden gehalten und habe dann mit dem Guardian und der Gemeinschaft gespeist. «Da haben wir alle gestaunt, als sie den Saal betreten hat», sagt er. Heute sei das aber ganz anders: «In Rapperswil sind auch Frauen dabei.»

Als 2003 entschieden wurde, dass das Kloster nach über 400 Jahre Betrieb geschlossen wird, waren noch sechs Glaubensbrüder anwesend. Paul Meier war deren Guardian. Bevor er zum letzten Mal die Türe des Klosters geschlossen hatte, wurde die Solothurner Regierung zum Essen eingeladen und dann hat er ihnen symbolisch den Schlüssel über­geben.

Ein offenes Haus

Er und die anderen Brüder sind in verschiedene Klöster gegangen, er hat sich für Rapperswil entschieden. «Mir war es wichtig, dass es ein offenes Haus ist.» Damit meint er die Geisteshaltung und die Kontakte nach aussen. Schon Solothurn sei ein relativ offenes Haus gewesen.

In Rapperswil ist er jetzt für die Gäste zuständig. Menschen, die eine Auszeit brauchen und für eine Woche oder zwei bleiben. Für ihn ist wichtig, dass er sich nicht nur in seinen Klostermauern bewegt, sondern auch Kontakt mit Menschen von «draussen» hat. Daher sei er auch froh, dass er heute keine Kutte mehr tragen muss und sich so sofort als Kapuziner zu erkennen gibt.

Das Kloster, ein Ort für die Gemeinschaft

Die Ansichten des Gründers Franziskus von Assis sind ihm betreffend ökonomische Gerechtigkeit wichtig. «Wir müssten doch in einer Gemeinschaft leben, wo der Reichtum nicht ungleich verteilt ist.» Auch der sorgfältige Umgang mit der Natur ist ihm wichtig.

«Was hier im Kloster in Solothurn passiert, finde ich genial.» Hier arbeiten Geflüchtete, Menschen mit Behinderungen und Schulklassen kämen regelmässig für Projekte vorbei. Nachdem es über lange Zeit leergestanden ist, sei er froh, dass wieder Menschen da sind. «Es ist schön, zu sehen, dass hier ein Ort für die Gemeinschaft mit einer sozialen Ausrichtung entstanden ist.»