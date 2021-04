Thomas Briner Welche Säugetiere sind hier zu Hause? Leiter Naturmuseum Solothurn erklärt, wieso wir das wissen müssen Der neue Atlas der Schweizerischen Gesellschaft für Wildtierbiologie erfasste alle Säugetiere, die in der Schweiz zu Hause sind. Thomas Briner, Museumsleiter des Naturmuseums Solothurn, hat mitgeschrieben und erklärt, warum dieses Werk wichtig ist. Judith Frei 07.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Brinder mit dem Atlas und einem präparierten Gartenschläfer. Hanspeter Bärtschi

Vor sieben Jahren wurde zum ersten Mal darüber gesprochen, dass es einen neuen Atlas für Säugetiere braucht, jetzt ist er da: «Der letzte Atlas kam 1995 heraus, und seither hat sich in unserem Lebensraum sehr viel verändert», sagt Thomas Briner, Museumsleiter des Naturmuseums Solothurn.

Er war beim Erstellen des Atlasses massgeblich beteiligt. «Der Atlas gibt eine Grundlage – eine Momentaufnahme – der Verbreitung der Arten. So kann man Veränderungen beobachten. Es gibt Arten, die sich in der Schweiz am Ausbreiten sind, und es gibt Arten, die sind mehr unter Druck», erklärt der Biologe. Dank dieses Wissens können Massnahmen getroffen werden, die den Artenschutz unterstützen. «Im Atlas sind jetzt 99 Arten beschrieben, das sind 12 Arten mehr als vor 25 Jahren.»

In Fotofalle getappt

Ganz knapp in den Atlas hat es die Ginsterkatze geschafft. Sie ist im Sommer 2019 im Kanton Genf in eine Fotofalle getappt, ein Jahr später wurde sie auch im Kanton Tessin gefilmt. Vorher hat man punktuell diese Katzenart gefunden, so auch 1919 in Laupersdorf, wo sie beim Einbruch in einen Hühnerstall erwischt und erschlagen wurde. Ihre Herkunft konnte damals nicht restlos geklärt werden. War das Tier ein Gefangenschaftsflüchtling, oder ist sie bereits natürlich eingewandert?

Die Kleinfleck-Ginsterkatze in Bernex im Kanton Genf. Youtube: TierweltOnline

Neu im Atlas findet man auch der Goldschakal. Er ist eigentlich im Balkan zu Hause, verbreitet sich aber immer weiter in Europa. «Viele Faktoren spielen mit, wieso sich eine Art ausbreitet», erklärt Briner. Das veränderte Klima spiele eine Rolle oder auch die Abwesenheit eines Feindes.

Die milden Temperaturen im Winter kommen der Hundeart auch entgegen. Die Veränderungen seien normal, die Tiere suchen ihren Lebensraum. «Junge Wölfe können in einer Nacht bis zu 50 Kilometer wandern», sagt Briner. Der Wolf, der diesen Januar beim Balmberg gesichtet wurde, war möglicherweise auf der «Durchreise».

Dank neuer Technologie gibt es neue Daten

In den letzten 25 Jahren habe sich auch die Wissenschaft verändert. «Dank DNA-Tests hat man Erstaunliches herausgefunden.» So habe man bis anhin angenommen, dass die Erdmaus in der Schweiz zur nördlichen Art gehört, die Kontinentaleuropa besiedelt.

Aber dank Laboruntersuchungen weiss man mittlerweile, dass die meisten Erdmäuse in der Schweiz zur südlichen Erdmaus gehören, die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt. Das ist ein Beispiel für Verbreitungsgrenzen, die quer durch die Schweiz verlaufen.

Thomas Briner im Interview darüber, warum der neu-aufgelegte Atlas wichtig ist:

Judith Frei

Der Hirsch will in den Jura

«Säugetiere brauchen viel Lebensraum», erklärt Briner. Durch die Landwirtschaft, Siedlungen und Strassen würden die Lebensräume durchbrochen.

«Wir wissen dank Sendern, die an den Tieren befestigt wurden, dass der Hirsch vom Alpenraum Richtung Jura wandert. Diese Wanderbewegung wird aber durch die A1 behindert.»

Massnahmen wie Wildtierbrücken würden diesem Problem Abhilfe schaffen. Auch Gartenbesitzer können ihren Beitrag für die Artenvielfalt leisten, erklärt Briner: «Schon nur ein Ast- oder Laubhaufen oder eine Hecke mit einheimischen Sträuchern helfen. Man muss mehr Mut zu ‹Unordnung› haben.»

Die Bevölkerung hilft mit Daten zu sammeln

Nicht nur bei den Massnahmen zählt Briner auf die Mitarbeit der Bevölkerung. «Viele Daten, die wir für den Atlas gesammelt haben, kommen aus der Bevölkerung.» Die vielen Beobachtungen, die jede und jeder machen, würden helfen, ein kompletteres Bild der Fauna zu erhalten. Dafür wurden Aktionen wie «Zeig mir Deine Maus, Katze!» ins Leben gerufen, bei denen man die Beute der Hauskatze einsenden kann.

«Anstatt, dass die Beobachtungen nur in seinem Kollegenkreis geteilt werden, kann man einen Beitrag zur Wissenschaft leisten.» Durch diese Methode will Briner mehr über den Gartenschläfer herausfinden. Man wisse noch wenig über die Schläferarten, obwohl der Lebensraum hier in Solothurn ideal für dieses Tier sei. Die Arbeit am Atlas habe auch wieder gezeigt, dass ebendiese kleinen Säugetiere unter Druck sind, und mit mehr Wissen könne man sie besser schützen.