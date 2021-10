Das Zunfthaus zu Wirthen in Solothurn wird verkauft

Das Zunfthaus zu Wirthen gilt seit jeher als Fasnachtshochburg in Honolulu. So unterhält die Narrenzunft Honolulu auf ihrem Hilari-Rundgang am 13. Januar zum Fasnachtauftakt jeweils ein gutgelauntes Publikum in der Gaststube mit ihren Pointen. Ebenfalls macht sie am Aschermittwoch bei der närrischen Abdankung dort Station. Die Zunft musste bereits von 2013 bis 2017 auf ein Traditionslokal, die «Couronne», verzichten. Während der Planungs- und Umbauphase wich man deshalb in die Säulenhalle im Landhaus aus. Diese steht allerdings am Hilari 2022 nicht zur Verfügung, weil dann bereits die Filmtage dort gastieren. Das Zunfthaus zu Wirthen wiederum war jeweils aber auch ein beliebter Morgen-Treffpunkt an der Chesslete und Anlaufstelle der Schnitzelbänke am Fasnachtssonntag und -dienstag. (ww)