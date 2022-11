Das Zelt kommt mit Beatrice Egli nach Solothurn

Solothurn Das Zelt gastiert im Dezember in der Barockstadt: Solothurner sind ebenso dabei wie Beatrice Egli Das Tourneetheater gastiert vom 1. bis zum 17. Dezember in Solothurn. Einen Auftritt haben dabei die Krokus-Mitglieder Fernando von Arb und Marc Storace. 08.11.2022, 05.00 Uhr

Im Dezember gastiert das Zelt in Solothurn. zvg

Was als Projekt im Rahmen der Expo.02 begann, entwickelte sich zu einem Bestandteil des Schweizer Kulturlebens. «Das Zelt» mit Hauptsitz in Basel tourt als mobile Kultur- und Eventplattform durch die Schweiz. Immer wieder macht das Zelt auch Halt in der Stadt Solothurn.

Demnächst ist es wieder soweit. Vom 1. bis 17. Dezember gastiert das Tourneetheater hinter der Reithalle. In der Medienmitteilung verspricht der Veranstalter die bekanntesten Comedy-Grössen der Schweiz, stimmungsvolle und weihnachtliche Konzerterlebnisse sowie grandiose Artistik mit Nachwuchstalenten.

Mit dabei sind auch Solothurner, wie der Blick auf das Programm verrät. So werden im Rahmen der Show This is Rock am 1. und 2. Dezember auch zwei Krokus-Mitglieder unter den neun Sängerinnen und Sängern sowie den fünf Gitarristen sein. Die Rede ist von Fernando von Arb und Marc Storace. An diesem Abend kann das Publikum die Hoch-Zeiten der Rockmusik durchleben.

Fernando von Arb und Marc Storace, beide Krokus. Lukas Lehmann

Am 11. Dezember wird mit Simu Fankhauser ein weiterer Solothurner auf der Bühne stehen. Er wird gemeinsam mit den kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern in die Welt des Waldkobolden Pumpelpitz eintauchen, der zuoberst auf dem Weissenstein lebt. Dabei handelt es sich beim Auftritt um die Taufe der neuen Pumpelpitz-CD.

Jeweils für eine grosse Portion Humor sorgen die Comedians Claudio Zuccolini mit seinem Programm Darum! (8. Dezember), Helga Schneider mit Miststück (11. Dezember) sowie der Comedy Club am 7. Dezember, bei dem Michel Gammenthaler, Fabian Unteregger, Chrissi Sokoll und Cenk Korkmaz auftreten.

Beatrice Egli kommt in die Stadt Solothurn. Michel Canonica

Wer lieber Musik mag, dem stehen zur Auswahl Beatrice Egli (3. Dezember), eine Blues & Country Night (10. Dezember), Bliss mit Merry Blissmas (16. Dezember) sowie der bekannte Männerchor Heimweh (17. Dezember) zur Auswahl. Zudem präsentiert das Zelt Young Artist – Best of Switzerland (4. und 13. Dezember). (mgt)