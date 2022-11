Solothurn Das Winter-Wunderland kehrt auf den Dornacherplatz zurück – doch auf die Eisbahn wird heuer verzichtet Zwei Jahre lang blieb der Dornacherplatz in der Vorweihnachtszeit leer. Heuer gibt das Winter-Wunderland sein Comeback. Los geht es bereits am 17. November. 09.11.2022, 05.00 Uhr

Das Winter Wunderland kehrt auf den Dornacherplatz zurück. Hier ein Bild aus dem Jahr 2017. Michel Lüthi

Zwei Jahre lang blieb der Dornacherplatz zur Weihnachtszeit leer, nun kehrt das Winter-Wunderland zurück. «Nachdem dieses coronabedingt zwei Jahre in die Badmeister Sommer Lounge habe ausweichen müssen, freuen wir uns nach zweijähriger Pause wieder zurück auf dem Dornacherplatz zu sein», heisst es in der Medienmitteilung der Salz & Pfeffer Gastro AG.

Es wird aber noch nicht alles so sein wie früher: Das Winter-Wunderland ist heuer vom 17. November bis 31. Dezember geöffnet – auch am 24. Dezember. Damit länger als gewohnt. In früheren Ausgaben schloss das Winter-Wunderland jeweils kurz vor Weihnachten.

Kein Eis, dafür wieder Fondue

«Doch gibt es auch in diesem Jahr einen Wermutstropfen», heisst es in der Mitteilung. «Haben wir in diesem Jahr keine Coronaeinschränkungen, folgt sogleich die Stromsparmassnahme. Schweren Herzens müssen wir ergo dieses Jahr wieder auf die Eisbahn verzichten.» Nichtsdestotrotz verspricht der Veranstalter auch dieses Jahr eine Weihnachtsstimmung auf dem Dornacherplatz zu zaubern. Neu ist jeweils sonntags ein Kerzenziehen geplant.

Traurige Nachricht für Kinder: Dieses Jahr gibt es kein Eisfeld im Winter-Wunderland. Andreas Kaufmann

Die Hauptattraktion im Winter-Wunderland ist aber wieder das grosse Holz-Chalet «Hüttn Sepp». In dessen Innern kann in gewohnter Manier dem Fondue-Plausch gefrönt werden. Dazu sorgen Livebands und Show für Unterhaltung. «Sei es mit Handörgeli, Partysound oder Dragqueen-Shows!», schreiben die Veranstalter.

Auf dem Aussengelände wird es eine Bar geben. Zudem einen gedeckten Pavillon, Feuerschalen und Christbäume. Also eine gemütliche Umgebung für einen Glühwein, eine Bratwurst vom Grill oder eine Crêpe.

Erstmals durchgeführt wurde das Winter-Wunderland 2017 auf dem Dornacherplatz und war ab dann fester Bestandteil in der Vorweihnachtszeit in der Vorstadt. Bis Corona einen Strich durch die Rechnung machte. (szr)