Solothurner Wetter 2021: Regen gab es fast zu viel des Guten

Solothurn Das Wetterjahr 2021: An Regen kam fast zu viel des Guten runter Es blieb vor allem eine «coole» Angelegenheit. Blick auf das Wetter im vergangenen Jahr. Wolfgang Wagmann 04.01.2022, 05.00 Uhr

Im Jahr 2021 hat es in und um Solothurn viel geregnet. Hanspeter Bärtschi

Zu nass, zu grau und zu kühl: Dieser Eindruck des Solothurner Wetterjahres 2021 bestätigt sich auch in den nackten Zahlen. Mit einem Jahresmittel von 10,1 Grad war es so kühl wie seit 2013 nicht mehr, denn immerhin die Hälfte aller Monate blieben unter der langjährigen Temperatur-Norm.

Auch in Sachen Niederschlag liess sich das Jahr 2021 nicht lumpen: An 135 Tagen kamen im Wallierhof Riedholz 1476 Millimeter oder Liter Wasser pro Quadratmeter zusammen – ein Jahrestotal, das letztmals 2016, also vor fünf Jahren übertroffen worden war. Zum Vergleich: Im zu trockenen Vorjahr wurde nur an 122 Tagen Niederschlag gemessen, und dabei fielen insgesamt 270 Liter weniger als 2021.

Winter lau, Frühling mau

Das Wetterjahr 2021 startete durchaus winterlich – im Januar lag immerhin über 16 Tage eine geschlossene Schneedecke in Solothurn. Da konnte der Februar jedoch überhaupt nicht mithalten – abgesehen von einem kurzen Schnee-Intermezzo Mitte Monat blieb es viel zu mild und über weite Strecken ausgesprochen frühlingshaft mit viel Sonne. Aber auch der vergleichsweise weisse Januar hatte im langjährigen Mittel etwas zu warm abgeschlossen, und da zusätzlich der Dezember 2020 im zu milden Bereich gelegen war, musste man den Winter 2020/21 als einen der «uncoolen» Sorte abbuchen: Über alle drei Monate hinweg resultierte ein Temperaturüberschuss von mehr als 2 Grad gegenüber dem Langzeitwert.

Wer den sonnigen Februar-Finish als Omen für einen raschen, warmen Frühling interpretiert hatte, wurde schon im März etwas enttäuscht: Zwar fiel der Monat zu trocken und geringfügig zu mild aus und gröbere Winter-Comebacks blieben Mangelware. In Sachen Regen änderte sich im April noch wenig, im Gegenteil. Aber die Bise blies öfters das Thermometer in den Keller; der Monat blieb so rund ein Grad unter der Normalmarke.

Noch dicker kam es aber im Wonnemonat Mai: Statt den Frühsommer und die Badi-Saison einzuleiten, jagte nun ein Tiefdruckgebiet nach dem andern über das Aaretal und liess viel Regen zurück – für manche Landwirte schon damals zu viel. Sogar Hagel war vor Pfingsten im «Angebot», und so verwundert kaum, dass dieser düstere Mai mehr als 2 Grad unter dem sonstigen Temperatur-Level lag.

Ein Sommer zum Vergessen

«Genug gelitten!» dachten viele mit dem kalendarischen Sommerbeginn. Doch weit gefehlt: Nun kam es erst recht knüppeldick. Und zwar vom Himmel runter. Der Juni wartete zwar noch mit vereinzelten Sonnentagen auf, doch die Gesamtregenmenge lag um die Hälfte höher als üblich, und gegen Ende Monat gingen heftige Unwetter auch in der Region nieder. Zwar um zwei Grad wärmer als sonst sorgte der durchnässte Juni aber kaum je für Badi-Stimmung.

So richtig zum Spassverderber wurde jedoch der zu kühle Juli: Die erste Monatshälfte brachte riesige Regenmengen, und nach einer kurzen Beruhigung tröpfelte sich der Monat regelrecht in den August hinein, wo es vorerst sogar noch zu einer Fortsetzung der nassen Misere kam. Die Aare erreichte in diesem «Jahrhundertsommer der negativen Art» fast nie die Badetemperatur von 20 Grad und blieb wegen kritischem Hochwasser wochenlang für sämtliche Aktivitäten gesperrt. So reihte sich auch der August in die Serie der deutlich untertemperierten Monate ein.

Der Herbst liess es dagegen viel ruhiger angehen, denn über die drei Monate hinweg herrschte nun öfters Hochdruckeinfluss vor. Sowohl der September wie der Oktober und November fielen allesamt zu trocken aus. Gesamthaft lag die Niederschlagssumme über die gesamte Periode hinweg klar unter 50 Prozent der Normalmenge. Der Winter hielt sich lange versteckt, kündete sich aber dann doch Ende November mit zaghaftem Flockenwirbel bis hinab nach Solothurn an, ehe ein ganz nasser Dezember anbrach.

Exkurs: Das detaillierte Wetter des Dezembers

Der letzte Monat des Jahres 2021 fiel deutlich zu mild und zu nass aus. Mit einem Monatsmittel von 3,3 Grad blieb der Dezember um 2,5 Grad über dem Langzeitwert. Die Regenmenge in Solothurn lag mit 158 Millimetern oder Litern pro Quadratmeter wie im Wallierhof Riedholz mit sogar 230 Litern deutlich über dem Monatssoll.

Nach einem ohnehin nassen Start sollte der Barbaratag am 4. Dezember mit 36 Litern für den Rekord an einem einzelnen Tag sorgen. Bei anhaltendem Tiefdruckwetter mischte sich zunehmend Schnee unter den Regen, und am 10. Dezember lag Solothurn unter einer 20 cm hohen weissen Decke. Im Wallierhof wurden tags darauf sogar 23 Zentimeter registriert. Dank einer permanenten Hochnebeldecke mit nächtlichen Minusgraden hielt sich der Schnee bis über die Monatsmitte hinaus. Nur am 18. und den zwei Folgetagen liess sich die Sonne blicken.

Doch wie so oft waren ausgerechnet auf Heiligabend die trockenen Nebeltage vorbei und mildes Westluftwetter sorgte binnen kurzem auch auf dem Jura für grüne Hänge und wieder geschlossene Skilifte nach einem an sich optimalen Saisonstart. In der Altjahreswoche kamen nochmals beträchtliche Regenmengen zusammen und aufs Jahresende hin wurden mit zunehmenden Aufhellungen neue Temperaturrekorde registriert – die Nullgradgrenze kletterte über 3000 Meter und in Solothurn kam es zu Tagesmaxima nahe der 15-Grad-Marke.

In den nächsten Tagen wird es wieder kühler, aber für einen nachhaltigen Wintereinbruch gibt es keine klaren Indizien. Die Tendenz geht eher in Richtung wechselhaft bei zu milden Temperaturen für die Jahreszeit.

