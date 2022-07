Solothurn: Wieder eine Vorstädter Chilbi mit vollem Programm

Solothurn Das Tanzbein schwingen wie eh und je: Wieder eine Vorstädter Chilbi mit vollem Programm Buntes Treiben in der Vorstadt. Wie gehabt war einer der Höhepunkt um 16 Uhr. Der Vortanz stand an. Den Zuschlag erhielt dieses Mal Gaudenz Oetterli. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 17.07.2022, 19.05 Uhr

Gaudenz Oetterli erhielt den Zuschlag und durfte seine Frau Doris zum Tanz bitten. Corinne Glanzmann

Es ist angerichtet: Nach den schmerzlichen Corona-Beschränkungen der letzten zwei Jahre durfte Rolf Jenni als Obmann der St. Margrithen-Bruderschaft seine Brüder und Schwestern wieder einmal zu einem vollen Chilbi-Programm in der Vorstadt begrüssen. Wie es sich gehört mit dem Tagwachtschiessen in der Sonntagsfrüh, dem Festgottesdienst in der Spitalkirche und dem Bruderschaftsmahl ab der Mittagsstunde.