Solothurn Das Öufi Boot muss unfreiwillig Pause machen Schon seit Wochen kann die Solothurner Schifffahrtsgesellschaft nicht mehr regulär operieren. Der Kapitän Iwan Pfyl erklärt, was das für die Zukunft seines Unternehmens bedeutet. Judith Frei 27.07.2021, 05.00 Uhr

Iwan und Brigitte Pfyl vor ihrem Boot, die «MS Weissenstein». Hansjörg Sahli

Schon seit einigen Wochen liegt sie einfach nur da, vertäut am Bootshafen in Solothurn. Die «MS Wyssestei» ist mit 44 Plätzen das grösste Boot der Öufi-Flotte und in normalen Zeiten würde sie jetzt mit Gästen an Bord die Aare rauf- und runterfahren. Doch normale Zeiten haben Brigitte und Iwan Pfyl, die Betreiber und Besitzer der einzigen Schifffahrtsgesellschaft im Kanton Solothurn, schon lange nicht mehr erlebt. «Letztes Jahr haben wir wegen der Coronapandemie lange nicht fahren können, jetzt der hohe Wasserstand», sagt Pfyl: «So zu arbeiten, ist frustrierend.»