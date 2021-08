Mit Einschränkungen Das kann man am 11. Solothurner Chästag erleben Am Freitag, 3. September, wird wieder Käse in der Vorstadt verkauft. Schon letztes Jahr hat der Anlass pandemiebedingt im veränderten Rahmen stattgefunden. Auch dieses Jahr gibt es Veränderungen. Judith Frei 19.08.2021, 16.29 Uhr

Schon der letztjährige Chästag fand rund um den Kreuzackerplatz statt. Hanspeter Bärtschi

Die Entscheidung den Chäs-Tag durchzuführen, sei schnell gefallen, erklärt Vereinspräsident Robert Flückiger. Wochen- und Monatsmärkte sind unter den heutigen Bestimmungen möglich, so sei die Umsetzung des Chäs-Tages machbar. Die diesjährige Ausgabe wird aber noch nicht wie ein ursprünglicher Chäs-Tag aussehen: «Das Rahmenprogramm fällt weg. Die Kühe bleiben im Stall, da weder Alpabzug noch Viehschau coronakonform durchgeführt werden können. Die musikalische Unterhaltung und die Gastrobetriebe wird man, so hoffen wir, am nächsten Chäs-Tag wieder antreffen», erklärt Flückiger.