Als es in Solothurn mehr als 100 Beizen und Gasthöfe gab

Blick zurück Als es in der Stadt Solothurn mehr als 100 Beizen und Gasthöfe gab Im alten Solothurn gab es schon einmal mehr als 100 Beizen und Gasthöfe auf Stadtboden. Wolfgang Wagmann 16.07.2021, 05.00 Uhr

Eine Postkarte des «Bierkellers zum Krokodil». ZB Solothurn

Die «Krone» oder den «Roten Turm» kennt jedes Kind in Solothurn. Gasthöfe mit eigenen Stallungen, die es schon im Mittelalter gab. Dazu etwa den «Adler» oder den «Ochsen» in der Vorstadt. Die Wirtsleute waren ein eigenes Völklein, das sich durchaus auch mit der Obrigkeit anlegte: So muckten die Vorstädter Ende des 17. Jahrhunderts gegen die Pläne des Schultheissen Besenva auf, mit der Kreuzackerbrücke einen zweiten Aareübergang zu schlagen.

Die Gasthöfe an der Wengibrücke fürchteten um ihr Geschäft mit dem Durchgangsverkehr. Unter Androhung drakonischer Strafen brach die Opposition bald zusammen, die neue Brücke wurde gebaut.

Das Bier brachte die Beizen zur Blüte

Die Wirte und die Regierung blieben im Spannungsfeld. Nach dem Sturz des Ancien Regimes 1798 war auch in Solothurn das zünftische Zopfdenken vorbei – die neuen Freiheiten und das aufstrebende Bürgertum befeuerten innovative Geschäftsleute. Hatte Solothurn 1801 noch 68 Wirtshäuser gezählt, so kletterte ihre Zahl im 19. Jahrhundert unaufhaltsam, zumal vor allem Frauen viele Pintenschenken eröffneten, wo kein warmes Essen serviert werden durfte.

Trotz der Bemühungen des Kantons, ihre Zahl über höhere Patentgebühren zu beschränken, zählte Solothurn 1882 sagenhafte 106 Wirtschaften – was bei nur 8300 Einwohnern eine Beiz auf 70 Personen ergab! Zugleich existierten in der Stadt sieben Kleinbrauereien, die oft nur gerade den Bedarf der Standort-Wirtschaft deckte – wie zum Beispiel des «Cardinals» in der Vorstadt.

Die bekannteste war die Brauerei von Roll an der Baselstrasse 7, wo sich heute das Stadtpräsidium befindet. Die Brauerei wurde aufgekauft, doch noch bis vor wenigen Jahrzehnten kündete das Restaurant Feldschlösschen von der früheren Brau-Tradition an diesem Ort.

Brauerei von Roll an der Baselstrasse 7. Archiv SZ (1975)

Vom «Krokodil» bis zum «Sultan»

1908 war Solothurn zwar auf 11'000 Köpfe angewachsen, doch die Wirtschaften hatten sich bei 88 Einheiten eingependelt. Zudem waren ennet der Aare im aufblühenden Neu-Solothurn mit den Hotels Metropol, Bahnhof oder Terminus Grossbetriebe mit einem umfassenden Angebot speziell für Bahnreisende eröffnet worden.

Viele Vereinsgründungen und die immer exzessiver gefeierte Fasnacht boten einen fruchtbaren Boden für Altstadtlokale mit so vaterländisch klingenden Namen wie «National» (Wengistrasse), «Helvetia» (Gurzelngasse), «Federal» (heutige, gleichnamige Brasserie am Märetplatz), «Freiheit» (Gerberngasse) oder «Eintracht», die an der Hauptgasse 15 ebenso bestand wie am Friedhofplatz.

Exotische Namensgebungen entsprachen dem damaligen Zeitgeist. So nannte sich das heutige «Locanda» damals «Krokodil»; gleich nebenan lag der einer älteren Bevölkerung noch heute bekannte «Sultan», nebst dem noch ablesbaren «Tiger» am Stalden oder «Türk» an der Schaalgasse.

Exotisch wirken auch Restaurants, die auf damalige Trink-Vorlieben hinweisen: So nannte sich die spätere Vorstadtbeiz Lüdi Anfang des 20. Jahrhunderts «Bayrische Bierhalle», und ein Fixpunkt war die «Spanische Weinhalle», zuerst an der Gurzelngasse, dann an der Goldgasse beheimatet. Sie wurde dann bis in die Achtzigerjahre durch die Familie Orga an der Hauptgasse 51 geführt und avancierte zum beliebten Treffpunkt, an dem auch der Sangria seinen Weg nach Solothurn fand.

Von der Stammbeiz zu neuen Trends

Diese heile Beizenwelt blieb auch in den Nachkriegsjahren noch intakt, obwohl nun neue, innovative Gastro-Modelle auftauchten. Furore machten Tea-Rooms, die im Gegensatz zu den traditionellen Kaffee-Konditoreien wie Hofer, Kaffeehalle oder Baumberger (heute «Suteria») auch Alkohol ausschenkten. Zu einem veritablen ersten Jugendtreff entwickelte sich das «Rendez-vous» an der Ostecke des Friedhofplatzes. Noch in den Siebzigerjahren traf man sich dort tagsüber zu einer gepflegten Partie Schach.

Ein Novum schuf auch der kunstsinnige Ferdi Kaus Anfang der Sechzigerjahre mit der Eröffnung des «Chutz» am Landhausquai. Das neue Trendlokal für die aufblühende Solothurner Kulturszene ersetzte die dortige alte, sehr einfach gehaltene und als Spelunke verrufene Mostwirtschaft. Der «Chutz» könnte wohl auch deshalb stets unter dem schlechten Ruf der Solothurner «Downtown» gelitten haben – so rieten bürgerliche Eltern zu Kanti-Zeiten ihren Sprösslingen vom «Chutz»-Besuch ab.

Noch bevor das «Kreuz» 1973 zur ersten Genossenschaftsbeiz der Schweiz avancierte, hatte nebenan der «Löwen», der später die gleichnamige Genossenschaft als Abspaltungsfraktion des «Kreuz» aufnehmen sollte, einen zwielichtigen Ruf genossen: Im alten «Leue» konnte sich die Gastig per Tischtelefon anmachen.

Mitte der Sechzigerjahre führte jedoch ein neuer Trend zu einem eigentlichen «Wirtschaftseinbruch». Unser Vater hat die damalige, dramatische Situation mehrmals beschrieben: «Plötzlich trafen wir abends keine Leute mehr in der Beiz. Sie waren nun alle zu Hause und glotzten nur noch in ihre Fernseher.»

