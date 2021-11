Solothurn Cosplay-Treffen in Solothurn: Sie beherrschen die Kunst der Kostümierung Aufmarsch der Anime-, Film- und Fantasyfiguren. In Solothurn trafen sich Cosplayer. Lea Durrer Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Cosplay-Treff und Werbeevent der SoloCon Morris Lüthi / Solothurner Zeitung

Am 2. und 3. April 2022 findet in der Rythalle die erste SoloCon statt. Um für diese Convention zu werben und den Cosplayern wieder einmal die Möglichkeit zum Austausch zu geben, luden die Organisatoren zum ungezwungenen Treffen. Rund 150 Personen aus der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein schauten vorbei, präsentierten ihre Kostüme zu Anime-, Fantasy-, Film- und Serienfiguren.

Nikita aus Rüttenen hat sich ein Jahr lang Zeit genommen, um an ihrem Cosplay zur Manga- und Anime-Serie «Feuerwache» zu arbeiten. «Ich bastle gerne und es ist schön, wenn die Leute den Charakter erkennen und auf mich zukommen», sagte die 19-Jährige, die etwa seit drei Jahren als Cosplayerin unterwegs ist. Ihre Feuerbälle faszinierten unter anderem eine pelzige Katze, die damit gleich fürs Foto posierte.

Auch Scy aus Basel hielt sich an eine möglichst exakte Nachbildung. Mit Uniform und blonder Perücke verkörperte sie den Russen Ivan Braginsky aus dem Manga «Hetalia». Seit dem Sommer 2017 frönt die 18-Jährige dem Cosplay. Was sie fasziniert?

«Es ist eine neue Welt, in der man sich ausdrücken und Spass mit neuen Leuten haben kann.»

Maurice de la Croix fiel mit Hörnern, pechschwarzen Augen, hufartigen Schuhen und einer Streitaxt auf. «Es ist meine Eigenkreation und ich nenne ihn Kriegerfaun», erklärte der Artist, der zum ersten Mal überhaupt an einem solchen Cosplay-Treffen teilnahm. Er habe durch seinen Job viele Kostüme zuhause, die er so zeigen könne. Eigentlich brachte ihn der als Zombie verkleidete Arbeitskollege Alexander Hertzel auf die Idee. «Ich war schon auf der Fantasy Basel und wollte mal schauen, wer hier in Solothurn so dabei ist», meinte dieser.

Beim Treffen zeigte sich auch: Cosplay kennt kein Alter. Der jüngste Teilnehmer war 12-jährig, die älteste im Rentenalter. «Ich fühle mich aber gar nicht alt», meinte Ursula Stricker aus Lörrach, die als Phantom der Oper nach Solothurn kam. Erst vor zirka drei Jahren wurde sie durch ihre beiden Kinder ins Cosplay eingeführt.

«Das ist etwas, was wir zusammen machen können.»

Stände verkauften Sticker, Pins, Stoffe und vieles weitere, was das Cosplay-Herz begehrt. Und der Classic Gamestore aus Deitingen richtete eine Gamerecke mit alten Videospielen ein. «Wenn eine Convention zehn Minuten von uns entfernt ist, müssen wir schon unterstützen», so Co-Inhaber Jan Binzegger. Als einer der Sponsoren wird die Firma auch an der SoloCon dabei sein.