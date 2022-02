Solothurn Corona ist schuld: «Solheure» verkürzt die Öffnungszeiten, Manor-Restaurant hat derzeit zu Weil die Gäste teils ausbleiben, reagieren einige Betriebe. Manor versetzt sein Restaurant in Solothurn gleich ganz in den Winterschlaf, das «Solheure» hat im Februar nur noch an vier Tagen die Woche offen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Im Restaurant im Solothurner Manor kann man derzeit einzig die Toilette benutzen. Wer hingegen etwas essen oder trinken will, muss sich ein anderes Lokal in der Stadt suchen. Dass das Selbstbedienungsrestaurant seit Anfang Jahr geschlossen hat, darüber informieren mehrere Schilder im Kaufhaus. Allerdings fehlt die Begründung. Aufschluss gibt eine Anfrage bei Manor. Es mangelt an Gästen, wie eine Sprecherin erklärt:

«Im Restaurant Manor in Solothurn war die Kundenfrequenz infolge der Coronapandemie und der damit verbundenen Einschränkungen nicht mehr gegeben.»

Sie fügt erklärend hinzu, dass für die Zubereitung der Gerichte nur Zutaten von lokalen Produkten aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet würden, was mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit eine gewisse Grundfrequenz voraussetze. Die Schliessung bleibe «bis auf weiteres» bestehen, wie Manor weiter mitteilt.

«Solheure» nur noch an vier Tagen in offen

Gäste im Solheure: Das gibt es im Februar im Solheure nur an vier Tagen in der Woche. Michel Lüthi/Archiv

Auch die Genossenschaft Baseltor hat wegen der Pandemie nun reagiert. Respektive erneut: Denn es ist nicht das erste Mal in der nun seit bald zwei Jahren dauernden Krise, dass man die Öffnungszeiten in einem der Betriebe der Genossenschaft anpasst. Betroffen ist dieses Mal das «Solheure». Anstatt wie in normalen Zeiten fast die ganze Woche hat die beliebte Lounge-Bar im Februar nur von Donnerstag bis und mit Sonntag geöffnet.

Es sei ein ganzes Paket an Gründen, das zu dieser Entscheidung geführt habe, erläutert Martin Volkart, Delegierter des Vorstands der Genossenschaft Baseltor. Wie das Restaurant im Manor verzeichnet auch das «Solheure» geringere Frequenzen als gewohnt. Vor allem Anfang Woche. «Am Wochenende dagegen ist die Nachfrage deutlich grösser», sagt Volkart.

2G-plus am Freitag und Samstag ab 21 Uhr

Weiter hat das Lokal mit Personalengpässen zu kämpfen. Zum einen, weil es derzeit in der Branche schwierig sei, neue Mitarbeitende zu rekrutieren, «zum anderen fällt immer wieder Personal aus, weil es sich mit Corona infiziert hat oder in Quarantäne muss». Volkart fügt an, dass man mit den verkürzten Öffnungszeiten den Mitarbeitenden auch Zeit zum Durchschnaufen geben will, damit sie sich ausruhen können. Er sagt:

«Wir fahren lieber jetzt ein paar Wochen zurück und sind dann alle wieder parat, wenn es draussen schöner und wärmer wird und die Post wieder abgeht.»

Nebst den verkürzten Öffnungszeiten gibt es im «Solheure» im Februar eine weitere Änderung: Anstatt einfach 2G gilt am Freitag und Samstag ab 21 Uhr 2G-plus. «Vor allem an den Abenden am Wochenende ist es immer schwieriger geworden, den Gästen zu vermitteln, dass sie sitzen müssen», sagt Martin Volkart.

Diese Herausforderung für das Personal sei stetig grösser geworden. Damit um 21 Uhr nicht alle Gäste aus dem Lokal müssen, wird im «Solheure» am Freitag und Samstag jeweils schon vorher jenen ein «Bändeli» verteilt, die ein 2G-plus-Zertifikat vorweisen können. Auch einige Betriebe in der Stadt Bern würden dies so handhaben, sagt Volkart.

