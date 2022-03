Brand in Solothurner Altstadt: Pflegeheim Thüringenhaus betroffen

Brand in Solothurn Feuerwehr-Kommandant: «Es ist nicht so gut zugänglich – das meiste ist Handarbeit»

In der Solothurner Altstadt standen am Montagabend drei nebeneinanderliegende Häuser in Flammen. Der Grosseinsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden. Über 20 Personen mussten evakuiert werden.