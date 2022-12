Solothurn Brachland seit einem Jahr: Weshalb beim abgerissenen Laubsägelihaus nichts mehr geht Das Laubsägelihaus wurde vor einem Jahr abgerissen. Seither klafft dort eine Lücke, es scheint nichts zu gehen. Ein für die nächste Gemeinderatssitzung traktandiertes Geschäft bringt Licht ins Dunkle. Judith Frei Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Das Laubsägelihaus wurde vor einem Jahr abgerissen. Hanspeter Bärtschi

Vor genau einem Jahr haben die Abbrucharbeiten an der Zuchwilerstrasse 40 begonnen. Die im Volksmund als Laubsägelihaus bekannte Liegenschaft wurde dem Erdboden gleich gemacht. Seither liegt das Land brach, ein Baugesuch für ein Projekt ist bisher nicht eingereicht worden. Dennoch wird der Gemeinderat an seiner nächsten Sitzung über die Parzelle diskutieren.

Das Haus kam 2014 unter den Hammer und wurde für 349'000 Franken von der Raiffeisenbank Solothurn gekauft. 2015 kaufte die Immo Jenny AG das Grundstück und zwei Jahre später reichte sie ein Abbruchgesuch ein.

Kein Schutz gegen den Willen der Eigentümerin

Das 1860 erbaute Haus war damals im Ortsbildschutzinventar der Stadt als schützenswert klassiert. Auch die kantonale Denkmalpflege wurde nach dem Verkauf des Hauses aktiv und empfahl zuerst, das Haus nicht abzureissen.

Doch eine Unterschutzstellung gegen den Willen der Eigentümer war von kantonaler Seite nicht möglich. Der Grund: Das Haus stehe isoliert in der verbauten Umgebung im Bahnhofgebiet. Im Klartext heisst das, die Umgebung sei zu wenig schön, um eine Unterschutzstellung zu rechtfertigen.

Auch der Gemeinderat hat 2017 auf eine kommunale Unterschutzstellung der Liegenschaft verzichtet. Aber, falls das Haus abgerissen wird, brauche es ein qualitätssicherndes Konkurrenzverfahren mit Gestaltungsplan. Diese Auflage wird an der nächsten Gemeinderatssitzung besprochen, aber dazu später mehr.

Obwohl die Besitzerin das Haus ab Ende 2017 abreissen durfte, tat sie das nicht. 2020 nahm sie einen zweiten Anlauf. Die Baukommission bewilligte erneut das Abrissgesuch, und die Besitzerin machte vor einem Jahr Ernst.

Erst nach dem Regierungsratsentscheid kann gebaut werden

Gleichzeitig wurde ein Studienauftrag durchgeführt. Das ist, wie oben erwähnt, das Konkurrenzverfahren. Drei Architekturbüros reichten ihre Vorschläge ein. Dieses Verfahren wurde durch das Stadtbauamt begleitet.

Dabei wurde mit künftigen Bestimmungen der sich noch in Revision befindenden Ortsplanung gearbeitet. Das heisst, die Baubewilligung kann erst erteilt werden, sobald der Regierungsrat die städtische Ortsplanungsrevision bewilligt hat.

Doch eigentlich müsste nun die Besitzerin noch einen Gestaltungsplan einreichen, das verlangte der Gemeinderat, als er darauf verzichtete, das Haus unter Schutz zu stellen. Die Besitzerin hat nun nachgefragt, ob das immer noch nötig sei.

Die Baukommission hat die Angelegenheit nochmals unter die Lupe genommen und ist zum Schluss gekommen, dass ein Gestaltungsplanverfahren bei einer einzelnen Parzelle kein Sinn ergebe. Ausserdem sei die städtebauliche und architektonische Qualität des Richtprojekts schon durch das Konkurrenzverfahren geprüft worden.

Nun wird also der Gemeinderat an seiner nächsten Sitzung entscheiden, ober er die vor fünf Jahren erlassene Auflage wieder rückgängig machen will.

