Solothurn Besitzerwechsel in der St.Urbangasse: «Die ‹Heinz Bar› bleibt die ‹Heinz Bar›» – auch wenn sie jetzt zur «Eifach Bar» gehört Die Gin-Bar Heinz im Nordwesten der Solothurner Altstadt hat neue Besitzer. Sie sind keine Unbekannten in der Stadt. Die Geschäftsführerin und der Barchef erklären, wie sich die Bar entwickeln soll. Judith Frei Jetzt kommentieren 07.10.2022, 11.30 Uhr

Andrea Iseli und Ian Steiner. Hanspeter Bärtschi

Schon wieder Besitzerwechsel bei der «Heinz Bar»: Nach zwei Jahren verkauft Basil Selz die Bar an der St.Urbangasse. «Die ‹Heinz Bar› ist eine coole Bar», sagt die neue Geschäftsführerin, Andrea Iseli, begeistert.

Sie ist seit Anfang September nicht nur für die «Eifach Bar» am Friedhofsplatz, sondern auch für die «Heinz Bar» zuständig. «Die ‹Heinz Bar› bleibt die ‹Heinz Bar›», sagt Iseli bestimmt. Nachdem die Immofetti AG – dahinter stehen Silvan Studer und Christian Fluri –, die Besitzerin der «Eifach Bar», die Gin-Bar übernommen hat, war schnell klar, dass vieles so bleiben wird, wie es war.

Blick hinter die Bar. Hanspeter Bärtschi

Neu ist, dass Ian Steiner Barchef geworden ist. Der 23-Jährige arbeitet schon seit Januar im «Heinz». Er ist ein Profi: Nach seiner KV-Lehre hat er eine Barkeeper-Ausbildung in Dublin gemacht. Im Anschluss hat er für das «Red John Irish Pub» am Landhausquai gearbeitet.

Vieles selber gemacht

Jetzt schwärmt er vom Angebot in «seiner» Gin-Bar. «Wir machen vieles selber. Sei es Ice-Tea oder Sirupe für unsere Cocktails. Und wir bestücken gewisse Spirituosen mit Gewürzen.» Er steht hinter der Bar und zückt einen Rum hervor, in dem Kardamomstücke schwimmen.

Die «Heinz Bar» in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Auf einer Flasche steht «Earl Grey» geschrieben. Darin ist aber nicht Tee, sondern Gin mit einer Teenote. «Damit macht man meinen Lieblingsdrink», sagt er verschmitzt. Eine «Tasse Tee» heisst der Drink, der aus dem Earl-Grey-Gin, Limettensaft, Zuckersirup und frischer Minze besteht.

Ein Blick in die Karte zeigt, dass etliche Cocktails Eigenkreationen sind. Viele entstehen hinter der Bar und dann wird im Team «gebraint» – erklärt Ian Steiner – wie der Drink heissen soll. Angelehnt an das Lied «Summer of '69» entstand so der Drink «Summer of Minty Lime».

Details in der Bar. Hanspeter Bärtschi

Keine Konkurrenz zwischen den Bars

Die «Heinz Bar» ziehe eher jüngeres Publikum an, erklärt Andrea Iseli. In die «Eifach Bar» kämen eher die Älteren. «Wir wollen uns nicht gegenseitig konkurrenzieren», erklärt sie.

Auch in Zukunft soll in der «Heinz Bar» jeweils am ersten Donnerstagabend im Monat den Queer-and-Friends-Anlass stattfinden. Auch in Zukunft wird im Hintergrund Elektro- und Technomusik zu hören sein.

Ein Blickfang. Hanspeter Bärtschi

Doch vermehrt wollen die zwei Bars zusammen Events organisieren. So ist das schon an der vergangenen HESO geschehen. Im Aussenbereich führten sie die Bar «Eifach Heinz». «Die Zusammenarbeit hat super funktioniert», sagt Iseli begeistert. So konnten sie auf einen grösseren Mitarbeitenden-Pool zurückgreifen. Eigentlich wollten sie auch Konzerte veranstalten, das regnerische Wetter hat ihnen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Wir freuen uns nun auf die nächste HESO», sagt Iseli.

Der Aussenbereich. Hanspeter Bärtschi

Zusammen werden sie in Zukunft auch Events im Kofmehl auf die Beine stellen. «Wir wollen bekannter werden», sagt Steiner. Die Bars, die nicht direkt am Landhausquai liegen, hätten einen schwierigeren Stand. Speziell auch unter der Woche. Viele Gäste bleiben für einen Apéro an der Aare. Im Norden der Altstadt würden nur wenige per Zufall vorbeispazieren. «Das ist schade, wir haben hier die schönste Abendsonne», sagt Steiner.

