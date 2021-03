Solothurn/ Bellach

«Uber Eats» will im Kanton Solothurn Fuss fassen

Seit gestern ist es auch in der Stadt Solothurn und der nahen Umgebung möglich, über die App oder Website «Uber Eats», Essen zu bestellen. Gemäss Uber-Sprecherin ist es speziell jetzt wichtig, dass die Restaurants wegen der vorübergehenden Schliessung ihre Reichweite vergrössern können. «Es ist immer eine Herausforderung, neue Gebiete zu eröffnen und zu erschliessen», erklärt sie. Sie seien dabei, die Auswahl auszubauen. Momentan arbeiten zehn Restaurants aus Solothurn mit ihnen zusammen. Mit dabei sind unter anderem «Solothurn Imbiss», «Wengi’s Kitchen», das «Restaurant Hung Phat», «Big Pizza», das «Restaurant Safran», «Temur’s Burger» oder auch der Getränkeanbieter «Super Drinks Shop». Die Plattform «vermittelt eine Auslieferung durch Velo- oder Motorradkuriere», wie es in ihrer Mitteilung steht. Auf Anfrage erklärt Uber, dass sie in Solothurn derzeit nicht mit unabhängigen Lieferpartnern zusammenarbeiten, die Restaurants liefern das Essen selber. Es gibt auch die Option, das Essen direkt bei den Restaurants abzuholen, so fallen keine Gebühren an.

Uber Eats wurde 2014 in Kalifornien gegründet und ist

eine Tochterfirma von Uber, dem

Online-Vermittlungsdienst für Personenbeförderung. Seit 2018 gibt es den Essensvermittlungsdienst auch in Europa, mittlerweile kann man die Dienste in 19 Schweizer Städte nutzen. Uber und auch seine Tochterfirma Uber Eats waren mehrfach in den Schlagzeilen, da sich der Tech-Gigant wehrte, als Arbeitgeber eingestuft zu werden. Die Uber-Eats-Kuriere sowie auch die Uber-Fahrer werden als selbstständige Arbeitnehmer behandelt, so sparte sich das Unternehmen die Beiträge für die Sozialversicherung, berufliche Vorsorge und die Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Seit letztem September hat sich das nach dem Rechtsstreit mit dem Kanton Genf geändert: Heute arbeitet Uber Eats mit unabhängigen Kurier-Unternehmen zusammen und vermittelt ihnen die Aufträge. (jfr)