Solothurn Beizen-Geschichte Solothurn: Als es in Solothurn noch hiess «’S isch Polizeistung!» Nicht nur die Fussgängerzone brachte in der Altstadt viele Veränderungen mit sich. Ein Blick in die Beizen-Geschichte der Stadt Solothurn. Wolfgang Wagmann 21.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zu Beginn der achtziger Jahre präsentierte sich Solothurns Altstadt noch mit einer intakten Beizenszene. Der Umbau des «Ypsilons» - der Gurzeln- und Hauptgasse – zur Fussgängerzone hatte zwar den neuen Typus des Bouvlevardcafès wie das Bistro Rust am Märetplatz hervorgebracht, aber noch immer herrschte fröhliches Treiben am Stammtisch.

Ob der legendäre Balken im «Kreuz» oder das ovale Stelldichein der «Fuchsenhöhle» - das Feierabendbier musste sein, noch ohne Handy-Call rundum. Um 23.30 Uhr unter der Woche und 0.30 Uhr freitags und samstags hiess es unerbittlich «’S’isch Polizeistung!»

Auch das Restaurant No. 19, im Gebäude der ehemaligen Fuchsenhöhle, ist Geschichte. Tom Ulrich

Das «Überhöckele» kostete einen Fünfliber – noch heute erzählt Stadtpräsident Kurt Fluri von drei aufbewahrten Polizei-Quittungen aus seinen Sturm- und Drangjahren.

Beizenstadt Solothurn Kaum eine Schweizer Stadt weist eine solche «Beizendichte» wie Solothurn auf. Noch heute sind es über 80 Adressen, wo Speis und/oder nur Trank zu haben sind. Wirtsleute haben in unserer Stadt eine spannende Geschichte mit unzähligen Aufs und Abs geschrieben. Diese beleuchten wir in einer fünfteiligen Serie – ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit. Der zweite Teil ist den Verwerfungen in der Altstadt ab Mitte der Siebzigerjahre gewidmet. (ww)

Länger aufbleiben ging nur in den wenigen Bars bis 2 Uhr nachts. Die legendäre «Storchen-Bar» unter Wilfried Grueb war eine Möglichkeit, ehe der Nacht-Treff später zum billigen Strip-Schuppen verkam. Eine Variante war auch die «Mazot»-Bar ob der «Walliserkanne», dem späteren «Fritz», der leider auch Geschichte ist, dann die Locanda-Bar oder jene der «Krone» und des «Roten Turms». Ein Faktotum jener Zeit war Angie: Platinblond, mit verruchtem Augenaufschlag und abgrundtiefem Dekolleté verführte die Marylin-Monroe-Kopie Nachtschwärmer auch zu einem Becher Würfelspiel. Das wars dann schon mit dem Nachtleben. Illegalen «Verlängerungen» wie dem legendären Spaghetti-Plausch jeweils nach dem Abendverkauf unten im Schwimmclubkeller an der Hauptgasse bereitete die Handels- und Gewerbepolizei jeweils ein abruptes Ende.

Der Umbau des «Ypsylons»

Die Fussgängerzone wertete die Top-Lagen der Altstadt enorm auf, die Immobilienpreise stiegen an. So verschwand mit dem Umbau des Vigierhofs das Beizlein der Feuerwehrhalle und machte einer Pizzeria Platz – heute bietet Solothurn rund 50 Standorte mit Pizzen an. Auswärtiges Kapital floss in die Stadt und für Unmut sorgte in den achtziger Jahren der Zürcher Unternehmer Rudi Bindella, als er das Traditionslokal Metzgerhalle an der Gurzelngasse und das «Schlachthaus» am Ritterquai erwarb.

Das Restaurant Cantinetta Bindella.

Hanspeter Bärtschi

Entgegen ursprünglichen Plänen wurde die «Metzgerhalle», ein beliebter Vereins- und Fasnachtstreffpunkt, zu einem Schuhgeschäft umgebaut. Lediglich das «Schlachthaus» mutierte mit der «Cantinetta» zum beliebten Italiener. Die «Metzgerhalle» gehörte zu jenen Betrieben, die im Obergeschoss angesiedelt waren und in dieser Form alle verschwunden sind: So die «Schmiedstube» an der Barfüssergasse, das Tea-Room Embassy an der Hauptgasse oder der Pionier der System-Gastronomie, das «Chicken Chaotikum», der unter Investorendruck an die Peripherie, ins vormalige «Bieltor» ausweichen musste. Gleich ging es dem legendären «Griech» an der Hauptgasse, der schliesslich eine neue Bleibe am Stalden fand, wo das «Bucheggbergerstübli» zuvor Beizengeschichte geschrieben hatte.

Verlorene Heimat der Randständigen

Doch auch in der Peripherie erodierte die Beizenszene zusehends: Verloren ging der «Frohsinn» (nur «Chlyni Chrone» genannt) am Kronenstutz mit ihrer legendären Juke-Box ebenso wie die Nachfolge-Bar, das «Bigoudi».

Das «Bigoudi» am Kronenstutz im Jahr 2002.

Oliver Menge

Besonders betroffen waren jedoch Treffs der randständigen Szene, wo sich Solothurner «Normalos» nur zu Fasnachtszeiten blicken liessen: Schon lange Geschichte ist das «Gambrinus» an der Gerberngasse; noch ins neue Jahrtausend schafften es am Klosterplatz der «Rebstock», an der Schmiedengasse die «Blume» und das liebevoll «Tramwägeli» genannte Restaurant Amtshaus, die schmalste Beiz von Solothurn. Gerne frequentiert hatte das Establishment aber jeweils den alten «Leue» an der Schaalgasse, der von der «Abspaltungs-Fraktion» der Genossenschaft Kreuz übernommen worden war.

Der Hit dort war das Bami Goreng, spektakulär aber auch die Geschichte der nun Genossenschaft Löwen genannten «Abweichler» der Alternativ-Beizenszene: Anfangs der 90 Jahre verliess sie den «Löwen» und übernahm sie das renommierte Speiselokal Chez Derron. Nach harzigem Start mitten in der Immobilienkrise legte das nun «Baseltor» genannte Haus den Grundstein zum heutigen Imperium der nun Genossenschaft Baseltor genannten Player mit den neu dazugekommenen Betrieben SolHeure, Salzhaus, Couronne und jüngst dem Viktor am Märetplatz.

Hotel de la Couronne in Solothurn. Michel Lüthi

Dort fand sich noch in den achtziger Jahren mit dem Schapslädeli Bühlmann-Walthard das kleinste Beizli der Stadt, ehe es zum «Bistraito» und später «Gallo Nero» mutierte. Jahrzehntelang gehörte dort aber auch die Bratwurst vom Grill zum Solothurner Takeaway-Vergnügen, ehe sie von Amtes wegen der «Döneritis totalis» weichen musste.

Ein Platz im Auge des Sturms

Eine eigene längere Geschichte gäbe der Aareraum her, wo nach der «SolHeure»-Eröffnung 2001 kein «Beizen-Stein» mehr auf dem andern blieb. Nur der «Chutz» erinnert noch an Zeiten, als er wie ein Fels in der Brandung der «Drögelermeile» am Landhausquai trotzte.

Legendär: der «Chutz» am Solothurner Landhausquai.

Michel Lüthi

Doch eine «Beizen-Oase» ist in Solothurn weitgehend intakt geblieben, auch wenn sich der Charakter von Häusern wie dem «Alten Stephan» oder «Tiger» geändert hat – der Friedhofplatz. Wobei das Eckhaus zur Pfisterngasse für ein Solothurner Phänomen steht: Gewisse Plätze werden mit ständig neuen Konzepten weiterbetrieben – mal erfolgreicher, mal weniger.

Über Jahrzehnte genoss das «Misteli-Gasche» einen guten Ruf, und die Alt-Wengia hielt ihre Hand auf dem Gebäude, das ihrer Verbindung als Kneipp-Lokal dient. Doch zuletzt gaben sich die Konzepte die Klinke: «Gut gelaunt» oder «AnaCapri» und zuletzt der «Egge 14» schrieben Kapitel, die nur auf ein neues warten. Solothurn ist zwar chronisch «over-beized», doch immer wieder finden sich Leute, die Kopf, Kragen und Kapital für ihre Träume riskieren.