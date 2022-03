Neuen Dirigenten Michael Rubeli fürs Kammerorchester Solothurn

Solothurn Beim Solothurner Kammerorchester wird Bewährtes bleibt: Trotzdem wollen neue Leuten zu neuen Zielen aufbrechen Das Solothurner Kammerorchester spielte mit dem neuen Dirigenten Michael Rubeli und Solo-Klarinettist Bernhard Röthlisberger auf. Rahel Meier Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kammerorchester Solothurn mit dem neuen Dirigenten Michael Rubeli und Klarinettist Bernhard Röthlisberger. Hansjörg Sahli

Die Namen Rubeli und Röthlisberger haben im musikliebenden Solothurn einen guten Klang. Beide besuchten im Abstand einer Dekade die Kantonsschule und wandten sich dann dem Musikstudium zu, das ihnen Auszeichnungen und interessante berufliche Aufgaben in der Schweiz und für Röthlisberger auch international eröffnete.

Michael Rubeli (Jahrgang 1959) wuchs als Sohn des Musiklehrers Alfred Rubeli auf, dessen Chorkonzerte grosser Werke beachtete Massstäbe setzten. Michael Rubeli, der heute mit Familie in Evilard lebt, erinnert sich gerne an seine Jugend in Solothurn, wo er im Konzertsaal Interpreten mit weltbekannten Namen erlebte.

Eine Art Heimkehr

Seine Verpflichtung im Solothurner Kammerorchester gleiche einer Heimkehr, denn er verfüge hier noch über viele Beziehungen und Freundschaften.

«Im Orchester bin ich sehr wohlwollend aufgenommen worden und bin glücklich über den Aufbruch zu neuen Zielen.»

Bezüglich der Programmgestaltung werde er «nicht alles umgraben», sondern auf dem vom Vorgänger geschaffenen Niveau gemäss Kammerorchester-Leitspruch «Mut zu Neuem, Verbundenheit mit Traditionen» aufbauen. Dazu werde auch hin und wieder Musik des 20. Jahrhunderts gehören. Aber ihm sei wichtig, dass sich alle Kammerorchester-Mitglieder weiterhin mit Spass am gemeinsamen Musizieren beteiligten, spricht Rubeli die spieltechnischen Möglichkeiten eines semiprofessionellen Orchesters an.

«Mozart, der heute Abend gleich zweimal im Programm vertreten ist, passt besonders gut zum Ensemble.»

Bernhard Röthlisberger (Jahrgang 1969) verzauberte anschliessend ein begeistert jubelndes Publikum mit dem Konzert in A-Dur KV 622 für Klarinette und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), das als letztes Konzert des Meisters den reifen Spätstil aufweist.

Melodische Eleganz

Röthlisberger wurde in geschmeidiger Tonbildung der melodischen Eleganz und der thematischen Fantasie in spieltechnischer Artistik überzeugend gerecht. Das Kammerorchester umwob sein Spiel mit transparentem Figurenwerk in reizvollen Kontrasten.

Auf Entzücken im Publikum stiess Franz Ignaz Danzi (1763–1826) mit seiner variationsreichen «Fantasie» über ein bekanntes Thema aus Mozarts Oper «Don Giovanni» für Klarinette und Orchester, deren Lebhaftigkeit und rhythmische Gestaltung Solist und Ensemble leichtfüssig in den Saal trugen.

Ein erster Ausflug in die Neuzeit

Eine ganz vorsichtige Kostprobe aus der Neuzeit vermittelten die 1963 komponierten «3 Stücke im alten Stil nach Filmmusiken zu ‹Tagebuch von Saragossa›» von Krzysztof Penderecki (1933–2020). Zur Aufführung gelangte ausserdem die Mozart-Sinfonie Nr. 1 Es-Dur KV 16, die aus der Hand des acht- oder neunjährigen Wunderkindes stammt und jedermann staunen liess.

Mit rhythmischem Klatschen dankte und feierte das Publikum das aus Rubeli, Röthlisberger und den Instrumentalisten bestehende Team. Schon in der Pause und im Anschluss ans Konzert wurde der Auftritt besprochen. Als ganz gefällig fürs Publikum und wichtig für das Zusammenführen der Orchesterstimmen wurde der tänzerisch-kraftvolle Dirigierstil bei Rubeli bewertet. Allgemein freute sich das Publikum über den frischen Wind, der im Orchester weht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen