Solothurn: Wann sind Begegnungszonen sinnvoll?

Solothurn Begegnungszonen werden beliebter, doch wann sind solche sinnvoll? Die Stadt will Spielregeln festlegen Die Forderung nach Tempo-20-Zonen ist in Solothurn immer öfters zu hören. Die Stadt reagiert und hat ein Konzept erstellt, das regelt, wo Begegnungszonen sinnvoll sind. In einer Woche wird dieses dem Gemeinderat vorgelegt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der damalige Stadtpräsident Kurt Fluri lanciert 2006 die Einführung der Begegnungszone in der Solothurner Altstadt. Hanspeter Bärtschi

Was in der Altstadt bereits seit 2006 gilt, wollen auch andere Quartiere in Solothurn: Die Stadtverwaltung erhält vermehrt Anfragen von Bewohnerinnen und Bewohnern, ob es möglich sei, ihre Quartierstrasse als Begegnungszone zu signalisieren. Heisst: Die Strasse darf mit maximal 20 km/h befahren werden und Fussgänger haben Vortritt; mit der Einschränkung, dass sie Fahrzeuge nicht unnötig behindern dürfen.

Die Beweggründe für die Forderung seien verschieden, hält das Stadtbauamt in einem Antrag fest: «Man erhofft sich eine Abnahme der Autofahrten auf der Strasse, will den Strassenraum vor allem für die Kinder sicherer machen oder generell attraktiver gestalten und nutzen sowie die Aufenthaltsqualität verbessern.»

Doch auch Gewerbetreibende würden Begegnungszonen begrüssen: um Flächen für Aussennutzungen zu ermöglichen und den Aussenraum vor dem Geschäft aufzuwerten.

Auch im Bereich des Postplatzes ist bereits eine Begegnungszone signalisiert. Judith Frei

Angesichts der immer lauter werdenden Forderungen will die Stadt nun «Spielregeln» festlegen: Dazu wurde ein Konzept entworfen, das der zuständige Ausschuss einstimmig befürwortet hat. Es wird nun in einer Woche dem Gemeinderat vorgelegt. Das Ziel: Das Regelwerk mit klaren Kriterien soll ermöglichen, «alle Forderungen für die Einführung von Begegnungszonen unter den gleichen Voraussetzungen beurteilen zu können», wie es im Antrag heisst.

Flächendeckende Begegnungszonen ist nicht das Ziel

Als Vorbild dient Aarau. Dort setzt man bereits seit mehreren Jahren auf ein solches Konzept. «Dieses Werkzeug hat sich als praxistauglich erwiesen», hält das Solothurner Stadtbauamt fest, betont aber, dass es nicht das Ziel sei, in Solothurn flächendeckend Begegnungszonen einzuführen. Doch:

«Das Stadtbauamt und die Stadtpolizei möchten dort reagieren können, wo ein entsprechendes Bedürfnis einer Mehrheit der Betroffenen besteht.»

Allerdings könne eine solche Zone auch nur dann eingeführt werden, wenn dies ein Fachgutachten als notwendig und zweckmässig beurteile. Wann eine Begegnungszone Sinn macht, dazu wurden nun Eignungskriterien festgelegt: So kommen etwa Strassen mit viel Verkehr oder solche, auf denen ein öffentlicher Bus verkehrt, eher weniger in Frage. Auf dieser Grundlage wurde für die Stadt ein Eignungsplan erstellt, der helfen soll zu beurteilen, welche Strassen sich unter Anwendung der Kriterien als Begegnungszonen eignen.

So hoch sind die Kosten

Festgelegt ist im Konzept auch, wie der Prozess genau abläuft – vom Antrag bis hin zur Einführung einer Begegnungszone. Wenn eine solche bewilligt wird und ohne grosse bauliche Massnahmen umgesetzt werden kann, wird mit Kosten zwischen 10000 und 40000 Franken gerechnet – je nach Art der Signalisation.

Nebst der Altstadt sind in Solothurn bereits in den Bereichen Postplatz sowie Hauptbahnhofstrasse Begegnungszonen signalisiert. In der Vorstadt wird die Begegnungszone voraussichtlich schon bald erheblich ausgeweitet.

So wurde eine Motion der Grünen im vergangenen Jahr für erheblich erklärt, die eine Begegnungszone Unterer Winkel, Prisongasse und Schwanengasse forderte. Es mache Sinn, die Begegnungszone auf die Strassenzüge Patriotenweg, Kreuzackerquai bis Abzweigung Kreuzackerstrasse, Kreuzackerstrasse und Kreuzackergasse auszuweiten, schreibt das Stadtbauamt. Damit würde die neue an die bestehende Begegnungszone um die Hauptbahnhofstrasse angebunden.

Gelbe Fläche: Bestehende Begegnungszone.

Dunkelorange: Begegnungszone gemäss der Motion der Grünen.

Hellorange Fläche: Möglichkeit zur Erweiterung der Begegnungszone. zvg

Der Gemeinderat befindet in einer Woche über einen entsprechenden Antrag. Ebenfalls entscheidet der Rat dann darüber, ob dem Umwelt- und Bauausschuss die Kompetenz zur Beschlussfähigkeit erteilt wird, um künftig über Gesuche für Begegnungszonen zu entscheiden, sofern keine baulichen Massnahmen erforderlich sind.

Es wird nicht mit vielen Gesuchen gerechnet

Das Stadtbauamt rechnet für die kommenden Jahre nicht mit vielen Gesuchen. «Es gibt jedoch durchaus Potenzial, weitere Bereiche – vor allem rund um die Altstadt, im Westbahnhofquartier und in der Vorstadt – einzurichten», so das Fazit des Antrags. «Und so zusätzliche Aufenthaltsqualität zu schaffen und alternative Nutzungen zu ermöglichen», aber auch um aktiv auf unerwünschten Umfahrungsverkehr reagieren zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen