Solothurn Badi für einige Stunden zu und ein Loch in der Altstadt: Das neue Wasserreservoir hat bislang für acht Leitungsbrüche gesorgt Das neue Wasserreservoir Königshof liegt acht Meter höher als seine beiden Vorgänger. Das hat zu einem leicht höheren Druck im Wassersystem geführt – mit Folgen.

Wegen eines Leitungsbruchs gibt es in der Solothurner Hauptgasse derzeit eine Baustelle. Tom Ulrich

Die Duschen funktionierten nicht, das Chlor konnte nicht aufbereitet werden: Am vergangenen Freitagmorgen blieb das Freibad Solothurn für einige Stunden geschlossen. Der Grund: ein Wasserleitungsbruch im Netz der Regio Energie.

Auch an der Hauptgasse in der Solothurner Altstadt kam es kürzlich zu einem solchen. Nun wird auf einem zehn Meter langen Teilstück vor der Jesuitenkirche die Wasserleitung ersetzt und danach die Strasse neu gepflästert, wie die Regio Energie Solothurn in einer Medienmitteilung informierte. Damit jeweils eine Strassenseite passierbar ist, werden die Bauarbeiten in zwei Etappen ausgeführt.

Nebst den beiden Beispielen kam es seit Ende April zu sechs weiteren Leitungsbrüchen auf Solothurner Boden, zudem zu einem Leitungsbruch bei einem Hausanschluss.

Diese Häufung ist kein Zufall, sondern sie hat eine gemeinsame Ursache. Namentlich: das neue Wasserreservoir Königshof, das kürzlich in Betrieb genommen wurde.

Weitere Leitungsbrüche erwartet

Das neue Wasserreservoir liegt acht Meter höher als die beiden Vorgänger (Steingrube und Gisihubel), die mittlerweile vom Netz genommen wurden. Ein bewusster Entscheid, um das Reservoir in den Verbund mit Zuchwil einzubinden. Denn das neue Wasserreservoir Königshof liegt nun wie das Reservoir Bleichenberg auf 500 Meter über Meer.

Doch die leicht höhere Lage des Reservoirs Königshof hat auch eine leichte Druckerhöhung im Wassersystem zur Folge. Was dazu führe, «dass korrosive Leitungen nun reagieren», schreibt die Regio Energie, die mit weiteren Leitungsbrüchen rechnet.

Wichtig zu verstehen sei, dass Leitungsbrüche üblicherweise aus Leckagen – undichten Stellen – entstehen würden, erläutert die Regio Energie weiter. «Die Druckerhöhung hat nun dazu geführt, dass eine gewisse Anzahl von Leckagen nun rascher anspricht.»

Betroffene Leitungen aus den 70er-Jahren

So zeigt dann auch die Analyse des Unternehmens, dass die betroffenen Leitungen mehrheitlich aus den 70er-Jahren sind. Diese seien von einer Machart, wie sie die Regio Energie schon länger nicht mehr einsetze. In der Regel haben Wasserleitungen eine Lebensdauer von 60 Jahren und werden darum auch in diesem Rhythmus ausgetauscht.

Wegen des neuen Reservoirs hat die Regio Energie aber proaktiv versucht, möglichen Brüchen vorzubeugen: «Die Regio Energie hat bewusst alle Leitungen, welche altershalber ein Risiko für einen Leitungsbruch hätten darstellen können, vor Inbetriebnahme des Reservoirs erneuert.»

Die Wasserversorgerin Regio Energie Solothurn ergreift Massnahmen. Hanspeter Bärtschi

Auch jetzt hat die Regio Energie Massnahmen ergriffen. Teilweise werden nun nach einem Leitungsbruch ganze Leitungsstränge erneuert, anstatt wie üblich eine isolierte Reparatur der Bruchstelle vorzunehmen. Zudem werden bei einem Leitungsbruch jeweils die entstandenen Schadstellen analysiert. Anhand von Jahrgang, verwendetem Material und der lokalen Häufung werde daraufhin ein Leitungsersatzplan erstellt.

Die Regio Energie betont, dass sie die Vorfälle und die daraus entstandenen Umstände bedauert. Man werde weiterhin alles daransetzen, undichte Stelle so rasch wie möglich zu beheben.

Im Fall eines Leitungsbruchs informiere man umgehend Direktbetroffene und schalte einen Banner auf der Website auf, so die Regio Energie. Zur Störungsbehebung vor Ort stehe rund um die Uhr eine Pikettmanschaft bereit, «sodass im Normalfall innert weniger Stunden wieder wie gewohnt das Wasser im betroffenen Quartier geliefert werden kann».

