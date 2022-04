Solothurn: Tenor Joel Montero tritt im Museum Blumenstein auf

Ihm folgen im Mai Michele Govi und Leonardo Galeazzi, zwei Baritone, die dem Belcanto und Rossinis 230. Geburtstag huldigen. Sänger mit Italianità, die am Flügel von Franco Trinca begleitet werden. Ein Wiederhören mit den «Drei Tenören des Staatsopernchors Stuttgart» gibt es am Sommerfest im Juli, während Countertenor Jan Börner im Rahmen der Barocktage Solothurn beweist, dass auch Männer so hoch wie Frauen singen können. Beim Erwachen aus dem Pandemie-Dornröschenschlaf darf die Instrumentalmusik nicht fehlen: Im Oktober zelebrieren Maria Solozobova und Cristina Marton-Argerich mit Paganini, Sarasate und Kreisler höchste Virtuosität. Weihnachtsstimmung entfacht das Sänger-Trio Rebekka Maeder, Judith Lüpold und Wolf Latzel, am Flügel einmal mehr Maestro Trinca, stellvertretender Tobs-Operndirektor und «Blumenstein-Pianist».