Solothurn Am Montag wird der Kran installiert: Die Sanierung des Schulhaus Kollegium beginnt Für die Bauzeit wird das Schulhaus Kollegium in Solothurn komplett eingerüstet. Saniert wird das Dach und die Fassade. 06.02.2021, 05.00 Uhr

Die Fassade wird saniert. Fabio Vonarburg

(mgt/sz) Die Solothurnerinnen und Solothurner haben an der Gemeindeversammlung vom 18. August 2020 dem Kredit für die Fassaden- und Dachsanierung des Schulhauses Kollegium zugestimmt. Die Baubewilligung wurde mittlerweile erteilt. Am kommenden Montag, 8. Februar, erfolgt der offizielle Baustart, wie die Stadt Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt.