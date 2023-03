Hafebar Solothurn: Am Gründonnerstag beginnt die neue Saison

Solothurn Am Donnerstag vor Ostern beginnt die Saison in der Hafebar – eine Entschärfung der WC-Situation ist geplant Der Hafebar-Container steht wieder an der Aare im Kreuzackerpark. Noch ist offen, ob eine kleine bauliche Veränderung bereits diese Saison umgesetzt wird. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 21.03.2023, 16.45 Uhr

Stephanie Seiler und Till Estermann führen zusammen die Hafebar. Am Donnerstag vor Ostern geht die neue Saison los. Bild: Fabio Vonarburg

Die Zeichen sprechen eine klare Sprache: Es wird Frühling in Solothurn. Die Gelateria Vitaminstation am Stalden hat wieder offen. Und seit Anfang dieser Woche sind auch die blauen Container an der Aare beim Kreuzackerpark wieder aufgestellt. Der Beginn der Hafebar-Saison steht somit kurz bevor. Das erste Bier wird am Gründonnerstag, 6. April, ausgeschenkt. Dann stehen auch bereits die ersten Konzerte der Saison auf dem Programm. Loreley und Beat Moustache werden auftreten.