Gespräche mit Stadt wegen Menschenmenge am Landhausquai

Solothurn Aggressive Stimmung, Littering und Wildpinklerei: Gastrobetreiber tauschen sich nach «Spitzenwochenende» mit Stadt aus Eine Menschenmenge vom Postplatz bis zum Landhaus und eine Stimmung wie am Märetfest. Ein Wochenende Ende Juni hat Konsequenzen. Judith Frei 16.07.2021, 19.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Landhausquai sind diesen Frühling mobile Abfalleimer hingestellt worden, heute sind sie aber nicht mehr dort. Hanspeter Bärtschi

«Wir haben keine Meldung erhalten, dass es Probleme am Landhausquai gibt», sagt Polizeikommandant Walter Lüdi: «Wir hatten zudem in der fraglichen Nacht eine eigene Patrouille vor Ort.» Mit der fraglichen Nacht meint er die Samstagnacht des letzten Juniwochenendes. Nach Mitternacht herrschte im unteren Teil des Landhausquais aggressive Stimmung, ist von Gastrobetreibern zu hören. Das Salzhaus fürchtete um sein Mobiliar, die Mitarbeitenden blieben gar nach Ladenschluss, um dieses zu beschützen.

Aufräumen müssen nicht die Verursacher

Am nächsten Tag kam dann die grosse Aufräumarbeit. Es habe wie nach dem Märetfest ausgesehen, erzählen Beteiligte, die den Mitarbeitern des Werkhofs geholfen haben aufzuräumen. Bei der Weinhandlung Cantina del Vino, die sich auch im unteren Teil des Landhausquais befindet, kam es gar zu Sachschaden. Tische und Sonnenschirme gingen zu Bruch, der Vorplatz und Blumentöpfe seien als Toilette genutzt worden.

Der Betreiber der Weinhandlung, Franco Infantino, wird in Zukunft sein Mobiliar in der Nacht in seinem Laden lagern. Er habe mit seinem Laden vor zwei Jahrzehnten dazu beigetragen, dass der Landhausquai belebt wird und für alle Solothurnerinnen und Solothurn zugänglich wird. «Jetzt höre ich von verschiedenen Seiten, dass der Landhausquai wieder gemieden wird», sagt er. Ihm sei es aber ein Anliegen, dass es Platz für alle an diesem Ort hat. Daher sei er froh gewesen, dass es diese Woche zu einem Austausch zwischen der Stadt und den Gastronomiebetreibern gekommen ist.

Thema im Gemeinderat

Dieses Treffen wurde organisiert, nachdem die Situation am Landhausquai an der letzten Gemeinderatssitzung besprochen wurde. Thema an diesem Austausch war das «Spitzenwochenende» im Juni. Die Anwesenden sind sich einig, dass es an diesem Wochenende zur Kumulation verschiedenere Anlässe gekommen ist: Die Fussball-EM und die Maturitätsfeier waren im Gang, die Lockerungen der pandemiebedingten Einschränkungen noch jung, die Clubs waren noch geschlossen. Dies habe dazu geführt, dass sich sehr viel Leute am Landhausquai befunden haben.

«Es herrschte die Überzeugung vor, dass die Coronamassnahmen eine Art Stau hervorgerufen haben und viele Leute ihrem gestauten Drang nun teils wenig kontrolliert am ersten Abend der ‹Freiheit› am Landhausquai freien Lauf gelassen haben»,

sagt Urs F. Meyer, Leiter Rechts- und Personaldienst der Stadt Solothurn, über das Treffen.

Nun soll das Stadtbauamt Lösungen für das Littering und die Wildpinklerei finden. Denn Personen würden das mitgebrachte Essen und Getränke vor den Gastrobetrieben stehen lassen und ihre Bedürfnisse in den Hausecken und Blumentöpfen erledigen. Die Polizei wird weiterhin präsent sein

Schon im Frühling hat das Stadtbauamt grosse Kübel aufgestellt, um dem Littering vorzubeugen. Doch als die Gastrobetriebe wieder öffnen konnte, haben diese gewünscht, dass sie wegen den Geruchsemissionen wieder weggeräumt werden.

Am Treffen von dieser Woche haben auch einige Gastrobetreiber angemerkt, dass, obwohl der Landhausquai relativ kurz ist, die Situation nicht überall gleich ist. Aus Sicht des Betreibers des Café & Bar Barock, Stephan Marti, gibt es kein Litteringproblem beim Landhausquai, zumindest nicht im oberen Teil des Quais. «Gerade bei uns haben wir keine Probleme festgestellt», so Marti.

Er habe aber bemerkt, dass beim Postplatz ein neuer Hotspot entstanden ist. Am Wochenende sei immer eine erhebliche Gruppe von Menschen dort, die den leeren Platz in Anspruch nehmen. «Für mich ist klar, dass es bei einem nicht schlau genutzten Platz dazu kommt, dass er zu einem Treffpunkt wird.»

Die Polizei bleibt präsent

Dass es weiter unten beim Landhausquai zu Problemen komme, könne er sich vorstellen, doch würde er dies nicht mitbekommen, wenn er am Arbeiten ist. «In den letzten 10 Jahren gab es beim Landhausquai keine Lärmklagen der Anwohner. Es läuft sehr gut bei uns», erklärt der Gastronom.

Auch aus der Sicht des Polizeikommandanten bestehe kein dringender Handlungsbedarf. Damit will er aber nicht sagen, dass es keine Reibereien und Konflikte gibt. «Wir werden auch weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten am Landhausquai präsent sein.» Die Securitas, die jetzt jeweils von Mitternacht bis 4 Uhr morgens präsent ist, wird jetzt situativ eingesetzt.