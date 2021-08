Sportanlässe Corona: Von abgesagt, über unklar, bis stattfinden

Solothurn Abgesagt, bestätigt oder noch in der Schwebe: Sportliche Anlässe in Zeiten von Corona Die Solothurner Breitensportanlässe sind grossenteils wegen Corona abgesagt. Wir haben bei den Veranstalter nachgefragt, wo die Schwierigkeiten liegen. Judith Frei 04.08.2021, 05.00 Uhr

Quer durch Solothurn 2017.

Michel Lüthi

Solothurn rennt, schwimmt und nach der sportlichen Aktivität trifft man sich für den geselligen Teil. Nach dem «Quer durch Solothurn» sehe man noch einige Vereine spät in der Nacht in den Bars und Restaurants der Altstadt sitzen, hat Marc Ritz beobachtet. Er ist OK-Präsident des Vereins «Quer durch Solothurn». Schon letztes Jahr hat der Staffellauf durch die Solothurner Altstadt nicht stattgefunden und auch dieses Jahr wird dort im September flaniert und nicht gerannt.

Nicht wegen Corona abgesagt

2020 hat man wegen der unsicheren Coronasituation den Anlass nicht durchgeführt, heuer ist die Situation eine wenig anders. Anfang Juli sei das OK noch guten Mutes gewesen, den Anlass durchzuführen. «Wir haben uns dann aber schweren Herzens entschieden, auch dieses Jahr den Lauf abzusagen», so Ritz. Es sei keine klare Entscheidung gewesen. Er selbst habe lange gerungen. Momentan gebe es zwar keine Sonderauflagen, was Corona betrifft, das Risiko bestehe aber, dass sich dies bis September wieder ändern wird. Ausschlaggeben für die Entscheidung sei aber das fehlende Interesse der Vereine gewesen.

«Wir haben normalerweise 120 Mannschaften, dieses Jahr haben nur 40 Mannschaften Interessen bekundet»,

sagt Ritz.

Abgesagt: Quer durch Solothurn.

Michel Lüthi (2018)

Wie gross die Nachfrage ist, das fragt sich auch Maja Hügli, OK-Präsidentin des Weissen­steinlaufs. Der Lauf wird am 29. August stattfinden. Vor einem Jahr war der Weissensteinlauf einer der ersten Sportanlässe, der wieder stattgefunden hat. «Dieses Jahr finden noch andere Läufe statt, die vom Frühling in den Herbst geschoben wurden», weiss Hügli. Jetzt habe man zusätzliche Läufe im Programm: Ein Kinderlauf und ein Panoramatrail auf dem Berg. Das OK hofft, dass so der Weissensteinlauf noch ein anderes Publikum anlockt. «Normalerweise haben wir rund 500 Anmeldungen, mit 400 kommen wir gerade über die Runden», sagt die Präsidentin: «Wir sind froh, dass unsere Sponsoren uns letztes Jahr und auch jetzt unterstützen.»

Findet statt: Weissensteinlauf Solothurn (29. August).

Hansjörg Sahli

Dieses Jahr haben sie gar noch Sponsoren dazugewinnen können. Sie vermutet, dass es daran liegt, weil der Lauf vor einem Jahr ein Erfolg war und die Schutzmassnahmen gut funktioniert haben. Dieses Jahr gelten fast die gleichen Massnahmen. Es gibt keine Festwirtschaft, keine Siegerehrung beim Hauptlauf und auch auf Garderoben wird verzichtet. Falls sich die Situation mit dem Virus wieder verschlechtert, wird man das Schutzkonzept überarbeiten. «Wir werden kein Risiko eingehen», erklärt Hügli.

Auch für Boris Graber steht die Sicherheit an erster Stelle. «Wir wollten um jeden Preis verhindern, dass der «Light Run» zum Superspreader Event wird», erklärt er. Graber ist Mitinhaber des Laufsportgeschäfts Sol-ID Athletes World und ist für den Light Run und die Aarerundi-Challenge zuständig. Aus diesem Grund habe man letztes Jahr schon früh den «Light Run» abgesagt. Dieser Anlass sei nicht nur ein Sportanlass, sondern auch eine Party. Das hätte verlangt, dass verschiedene Konzepte hätten erarbeitet werden müssen und die Gefahr einer Ansteckung sei auch höher gewesen.

Abgesagt: Saucony Light Run.

Michel Lüthi (2019)

Corona und Hochwasser sind Herausforderungen

Im 2020 hat die Aarerundi- Challenge stattgefunden. Dabei habe man das Konzept angepasst und einen gestaffelten Start gemacht. Dieses Jahr hat Graber gehofft, dass die Challenge wieder normal durchgeführt werden kann, doch der zweite Lockdown hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gerade als er mit den Vorbereitungen starten wollte, hat der Lockdown die Ressourcen blockiert. «Es ist traurig, dass dieses Jahr weder der Light Run noch die Aarerundi-Challenge stattfinden werden», sagt der Sportler. Aus seiner Sicht gibt es auch positive Entwicklungen. «Durch Corona sind neue kreative Formate entstanden», erklärt er. Bei verschiedenen Läufen gibt es eine Vorqualifikation, bei der man seine Zeit selber misst und dann das Finale nur physisch stattfindet.

Abgesagt: Aarerundi Challenge 2020. Hanspeter Bärtschi (2020)

Mit zusätzlichen Herausforderungen hat das Aareschwimmen zu kämpfen. Die Coronapandemie sei dieses Jahr nicht die grosse Herausforderung, sondern das viele Wasser.

«Es wäre nicht das erste Mal, dass man wegen Hochwasser absagen müsste»,

erklärt der OK-Präsident Stefan Ryser. Je früher man absagt, desto weniger kosten fallen an, erklärt er weiter. So hat man auch letztes Jahr schon früh sich gegen die Durchführung entschieden. Damals konnte man die Entwicklung mit dem Virus nicht abschätzen, da der Lockdown erst im Juni endete.

Das Aareschwimmen findet möglicher statt. Am Mittwoch, 11. August, wird entschieden.

Michel Lüthi (2019)

Schwierigkeit durch kaltes und viel Wasser

Doch ob es nun am 14. August zum 59. Aarschwimmen kommt, entscheiden die nächsten Tage. «Momentan fliesst noch ungefähr 650 Kubikmeter Wasser pro Sekunde die Aare herunter», erklärt Hansjörg Burkard, Verantwortlicher für die Sicherheit an diesem Anlass. Die Aare darf nicht mehr als 320 Kubik Wasser führen, damit der Anlass durchgeführt werden kann. Entschieden wird am nächsten Mittwoch, bis dann soll sich die Lage hoffentlich entspannt haben, hofft Burkard. Durch das viele Wasser würde die Aare sehr schnell fliessen und auch das Schwemmholz sei gefährlich.

Ausserdem ist das Wasser momentan auch noch sehr kalt. Gerade mal 18,4 Grad. Fällt er unter 18 Grad, wird es ebenfalls kritisch. «Wir hoffen sehr, dass wir dieses Jahr den traditionsreichen Anlass, der 1934 das erste Mal stattgefunden hat, durchführen können», sagt Ryser. Entschieden wird in einer ­Woche.

Der 31. Weissensteinlauf findet am 29. August statt, das Aareschwimmen am 14. August.