Solothurn Dekorierte Schaufenster und verschiedene Installationen: Fasnächtlicher Stadtrundgang steht Die Planungen für die FART 2021 sind abgeschlossen. Die Fasnachtskunstreise durch die Stadt Solothurn beinhaltet neun Installationen sowie 39 dekorierte Schaufenster.

36 Nummern zählten im letzten Jahr die beiden grossen Fasnachtsumzüge in der Stadt Solothurn. Bekannterweise können diese heuer wegen Corona nicht durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz gibt es in diesem Jahr so viele Nummern wie nie zuvor. Wenn auch in einer etwas anderen Form als gewohnt. Als Fart 2021, als ein fasnächtlicher Stadtrundgang. Es ist eine Parodie auf die im letzten Jahr organisierte Kunstausstellung «Zart 2020».

Die Planungen dazu sind abgeschlossen, wie die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO in einer Mitteilung schreibt und erfreut verkündet: «Die Fasnachtskunstreise durch die Stadt Solothurn beinhaltet 9 Installationen sowie 39 dekorierte Schaufenster.» Diese findet man nicht nur in der Altstadt, sondern auch in der Vor- und der Weststadt.

Dazu hat die UNO einen Stadtplan kreiert, auf dem man sehen kann, welche Gruppierung welches Schaufenster in der Stadt schmückt (siehe Box). Beispielsweise dekorieren die Pistazien an der Bielstrasse das Fenster des Vorhangateliers Feller, die Weihere Schränzer kümmern sich um die Suteria oder die Elisi gestalten das Schaufenster des Kerzenjegers.

Solidaritätsplakette und Stadtplan Fart 2021 Auf der Website www.fasnacht-solothurn.ch können der Fasnachtsführer mit dem Kunstrundgang und allen beteiligten Gruppen heruntergeladen werden. Wie die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft UNO in der Mitteilung schreibt, gibt es zudem einen QR-Code, mit dem der Plan bequem auf allen Geräten geöffnet werden kann und somit als mobiler Stadtplan dient. Ebenfalls kann man über die Website für 25 Franken eine Solidaritätsplakette erwerben. Diese ist jedoch limitiert. Von 3000 Stücken sind noch 400 erhältlich.

Grosse Vorfreude auf eine ungewöhnliche Fasnacht

Der Ober Ober der UNO, Patrick Zimmermann, freut sich über die grosse Beteiligung der Fasnachtsgruppen an der ungewöhnlichen Fasnacht. Und er ist gespannt, was sich seine Narrenkollegen alles ausgedacht haben. «Ich habe vieles gehört, von einfach umsetzbaren bis zu ganz wilden Sachen. Ich freue mich auf den ersten Rundgang durch die Stadt.» Die meisten Schaufenster werden am Wochenende vom 6./7. Februar dekoriert. Somit kann man sich bereits vor dem schmutzigen Donnerstag an der Kreativität der Narren erfreuen. Alles sieht man zwischen dem 11. und 17. Februar, in der Zeit, wo ohne Corona die Post abgegangen wäre.

«Die Fasnacht, die sonst laut ist, ist nun halt für einmal ruhig», sagt Zimmermann und weist noch einmal daraufhin, dass sämtliche gewohnten Fasnachtsanlässe der UNO und der Gugge Solothurn (GUSO) abgesagt sind. Wie auch ein Grossteil der von den Stammzünften organisierten Fasnachtsanlässe. Heisst: auch keine Chinderchesslete, kein Chinderumzug, keine Bööggliparty am schmutzigen Donnerstag wie auch kein Böögverbrönne am Aschermittwoch. Einzelne Anlässe sollen allerdings in einer coronatauglichen Variante durchgeführt werden. Beispielsweise die Chesslete: Sie wird nicht wie gewohnt in der Altstadt, sondern als Home-Chesslete bei jedem Teilnehmer zu Hause stattfinden, wie die organisierende Narrenzunft Honolulu informierte.

Der Ober Ober der UNO freut sich über solche Initiativen und ist gespannt, was sonst noch alles für coronataugliche Ideen umgesetzt werden. Denn die Solothurner Narren sind sich einig: Sie wollen die fünfte Jahreszeit nicht missen.