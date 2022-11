30 Jahre Kofmehl: über die Anfänge, Ansprüche und Visionen

Solothurn 30 Jahre Kulturfabrik Kofmehl: «Wir hatten in den Anfängen nicht gross Ahnung, was wir machten» Die Kulturfabrik Kofmehl feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen. Ein Gespräch über die Anfänge, gestiegene Ansprüche und Visionen. Christina Varveris Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kulturfabrik Kofmehl (v. l.): Simone Kummer, Stefan Wigger, Pipo Kofmehl. Hanspeter Bärtschi

Wer hätte das gedacht. Was vor 30 Jahren mit einem Laien-Theaterstück in einer alten Fabrikhalle begonnen hat, ist heute eine Institution mit nationaler Bedeutung: die Kulturfabrik Kofmehl.

In der alten Fabrikhalle der Otto Kofmehl Metallwaren AG an der Gibelinstrasse 15 fanden 1992 die ersten Theater und Konzerte unter dem Verein «Zwischenraum» statt. Unweit davon entfernt, organisierte das «Creep» ebenfalls Konzerte und Partys. Dort am Ruder: Pipo Kofmehl.

Während der gleiche Name Zufall ist, war die baldige Fusion Schicksal. Denn dem «Creep» wurde 1998 der Mietvertrag gekündigt und die Kulturfabrik war gleichzeitig am Serbeln. Also fusionierten die beiden Vereine. «Ich hatte das KV gemacht, deshalb übernahm ich die Leitung», sagt Pipo Kofmehl und lacht.

«Die Jugend hatte einen schlechten Ruf»

Dass er die Kulturfabrik immer noch leitet und diese nun jährlich rund 95’000 Besucher anlockt, das hätte er sich nicht zu träumen gewagt. «Ich hätte auch nie gedacht, dass wir ein eigenes Haus bekommen», sagt er. Denn «das war ein Hobby damals». Andere gingen Fussball spielen, er und sein Verein versuchten Konzerte zu organisieren.

Ein Learning by Doing: «Wir hatten in den Anfängen nicht gross Ahnung, was wir machten.» Ausserdem waren sie immer die «Bösen», mit vielen Vorurteilen konfrontiert: Die Jungen eben, die nur Flausen im Kopf haben, Lärm machen, Sachen zerstören und vielleicht gar Drogen nehmen. «Die Jugend hatte Anfang der 90er-Jahre einen schlechten Ruf.»

Party im Kofmehl. Jose R. Martinez

Trotzdem gab es Menschen, die an sie glaubten. Als die alte Fabrikhalle abgerissen wurde, startete eine grossangelegte Rettungsaktion. Dank der Stadt Solothurn und der vielen privaten Spenden konnte 2005 die Kofmehl-Halle, wie wir sie heute kennen, erstellt werden.

Der Lift wurde vergessen

«Auch damals gingen wir blauäugig ans Werk», erinnert sich Pipo Kofmehl. «Zum Glück», sagt er, denn hätten sie gewusst, was alles auf sie zukommen würde, «ich weiss nicht, ob wir mutig genug gewesen wären, das Abenteuer zu starten». Das neue Haus bedeutete auch mehr Platz, der gefüllt werden musste. Der Druck stieg – aus dem Hobby wurde ernst.

Obwohl man nicht genau wusste, was man tat, der Grundriss der Kofmehl-Halle ist noch heute stimmig. Einzig ein Warenlift hatte man vergessen einzubauen – für die Technik, Getränke, Stühle, Bänke, für gehbehinderte Künstler oder fürs Reinigungsteam. Vor einem Jahr konnte man den Lift endlich realisieren. «Jetzt können wir das Haus nicht mehr nur ebenerdig nutzen», sagt Stefan Wigger. Der 33-Jährige ist seit zehn Jahren Teil des «operativen Kerns», wie ihn Pipo Kofmehl nennt.

Konzert im Kofmehl: hier das Tributekonzert zu Ehren von Thomy Kiefer. Martin Rüegsegger (19. Mai 2022)

Wigger ist vor allem für das Programm zuständig. Im Moment eine schwierige Aufgabe, da unklar ist, ob Deutschland und England – die wichtigsten Märkte – wieder coronabedingte Einschränkungen einführen werden. «Internationale Künstler zögern deshalb, eine Tour durch Europa zu planen», so Wigger.

Deshalb setze man vermehrt auf Schweizer Künstler und freue sich auf Lo & Leduc, Mike Müller, Pegasus, Stephan Eicher zusammen mit Roman Nowka’s Hot 3, Stick To Your Guns und Joey Badass, die in den nächsten Monaten auftreten werden.

Das Kofmehl auch tagsüber nutzen

Auch Simone Kummer ist Teil des operativen Kerns der Kulturfabrik. Ihr Gebiet ist die Werbung und die Gastronomie. Sie freut sich auf die neue Küche, die in den nächsten zwei Monaten eingebaut werden soll. Ein Restaurant wolle man zwar nicht eröffnen, aber Tagesnutzungen seien eine Vision, so die 29-Jährige. Konzepte seien in Bearbeitung, eine Projektgruppe treibe die Idee voran.

So sieht das Büro in der Kulturfabrik aus. Von links: Stefan Wigger, Pipo Kofmehl, Simone Kummer. Hanspeter Bärtschi

Grundsätzlich seien die Ansprüche an gute Partys gestiegen, so die drei Betreiber. Eine Garderobe ist Pflicht, Konzerte müssen pünktlich beginnen und die Getränkekarte an der Bar muss etwas bieten. «Nur Cola, Wasser und Bier, das würde nicht gehen», sagt Stefan Wigger. Dass seit dem 26. Oktober nur noch mit Karte bezahlt werden kann, sei gut angekommen. Auch die Angst, dass kein Trinkgeld mehr fliesse, war unberechtigt. «Im Gegenteil», sagt Wigger, «wir konnten beobachten, dass neu Trinkgeld auch in anderen Bereichen gegeben wird – wie zum Beispiel an der Garderobe.»

Alles gut organisiert also, jetzt im 2022, nicht mehr Learning by Doing? «Doch», sagt Pipo Kofmehl. Die Fehlerkultur sei gut und wichtig. Noch immer passierten Fehler, aber die brauche es, um daraus zu lernen und weiterzukommen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen