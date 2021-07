Solothurn Tourismus Corona, Regen und Potenzial: 11 Fragen an den Solothurner Tourismusexperten Jürgen Hofer Jürgen Hofer ist Direktor von Solothurn Tourismus und weiss, wie es der Branche in der Stadt geht. Judith Frei 23.07.2021, 05.00 Uhr

Bei der Badi Solothurn blieb der grosse Ansturm wetterbedingt bis jetzt aus. Hansjörg Sahli

Dem Tourismus in Solothurn geht es besser als an anderen Orten. Das ist positiv, aber die Bilanz bleibt durchzogen. Wir hatten einen weniger starken Hotel-Logiernächte-Rückgang als in grossen Städten und haben uns auch schneller wieder erholt. In Solothurn ist etwas passiert, das viele Chancen birgt: Es gab eine Verschiebung von Seminar- und Geschäftsreisenden zu den Freizeitgästen. In gewissen Hotels sind heuer 85 Prozent Freizeitgäste, das gab es bis anhin nicht. Wir hatten letztes Jahr sehr viele Gäste aus der Schweiz, insbesondere aus der Romandie. Diese Entwicklung hat sich schon vor Corona abgezeichnet, die Pandemie gab diesem Trend einen Schub. Wir haben schon immer auf den Schweizer Markt gesetzt und waren deshalb auch für die Gäste glaubwürdig. Es haben aber viele gelitten, am meisten die Gastronomie und Leistungsträger wie das Öufi Boot. Wer konnte, hat den Beitrieb auf das notwendige reduziert, um das Schlimmste zu verhindern. Es gab auch ein paar wenige, die trotz allem passable Resultate erzielt haben. Allen voran der Campingplatz oder die Seilbahn Weissenstein.

Zur Person Jürgen Hofer Direktor Solothurn Tourismus

Das Jahr 2019 war das beste Jahr überhaupt für Solothurn. Gegenüber diesem Jahr hatten wir 2020 ein Minus von 34,6 Prozent bei den Hotel-Logiernächten. In absoluten Zahlen heisst das: 105'077 Logiernächte waren es 2019 und 86'744 ein Jahr später. Das ist ein massiver Einbruch. Per Ende Mai 2021 haben wir ein Plus gegenüber 2020 von 22,7 Prozent, das sind 33'727 Logiernächte insgesamt. 2020 um die gleiche Zeit waren es 27'487 Logiernächte, 2019 waren es fast 50'000. Beim Campingplatz haben wir per Ende Mai ein Plus von 131 Prozent gegenüber 2020. Damals waren die Campingplätze lange von den Behörden geschlossen. Meines Erachtens einer der grössten Fehler, der während der Coronapandemie passiert ist. Wenn ich auf die Stadtführungen schaue, dann hatten wir im letzten Jahr über das ganze Jahr 699 Buchungen gehabt. 2019 waren es 1241. Die Zahlen sprechen für sich. Per Ende Juni 2021 sind wir auf 499. Wir werden dieses Jahr bestimmt deutlich mehr Stadtführungen machen, als letztes Jahr.

Ja, natürlich. Bei schönem Wetter sind die Stadt und das Tourist Office voll, bei schlechtem Wetter sind deutlich weniger hier. Die Gäste, die spontan kommen würden, bleiben zu Hause. Die Aussenbeizen und die Schifffahrtsgesellschaften leiden. Es ist auch kein Trost, dass es die ganze Schweiz betrifft. Es fehlte bisher ein wenig die Leichtigkeit des Ferienmachens.

Werbung ist grundsätzliche wetterunabhängig, erst recht in der Stadt. Bei Corona geht es um eines, nämlich Sicherheit vermitteln. Die Leute müssen sich wohlfühlen. Diese Sicherheit müssen aber die Leistungsträger vermitteln.

Es geht darum, die Bedürfnisse der Gäste zu kennen und einzuschätzen. Heute gibt es erkennbare Trends: Unsere Gäste wollen selbst entdecken und geniessen. Die Trails sind dafür ein Paradebeispiel. Wir hatten bis vor einigen Jahren bis zu 1500 Stadtführungen gehabt, heute sind es weniger. Die Gäste entdecken die Stadt auch gerne auf eigene Faust mit einem Trail. Wir sind jetzt daran, einen Stadt-Orientierungslauf zu entwickeln. Der Rundgang ist auf eine App abgestützt und führt durch die Altstadt. Zudem prüfen wir auch die Produktion einer Gästekarte mit nützlichen Informationen und Vergünstigungen. Das soll das Zeichen senden: Schön seid ihr hier.

Ja, wir haben beispielsweise die virtuellen Stadtführungen gemacht. Das war ein Experiment. Ich kann mir vorstellen, dass wir das für Heimwehsolothurner, die im Ausland leben, wieder machen. Neu produzieren wir einen Flyer mit Velotouren in der Region Solothurn. Dadurch erhoffen wir uns, dass Velotouristen länger in der Stadt bleiben und nicht nur durchfahren.

Es gibt drei Dinge: Das Attisholz-Areal ist ein Hotspot und das wird sich weiterentwickeln. Die Anbindung an die Stadt ist noch nicht ideal. Ich gehe auch davon aus, dass der Weissenstein mit seinem Hotel sein Potenzial noch nicht vollständig entfalten konnte. Das Hotel ist kurz vor der Coronapandemie neu eröffnet worden. Jetzt muss es sich noch etablieren und entwickeln können. Und ich bin überzeugt, dass die Barocktage mit ihrem hochkarätigen Programm eine Anziehungskraft haben werden.

Es gibt zwei Arten von Besuchern: Die Tagesausflügler, die aus der unmittelbaren Umgebung kommen und Touristen, die von weiter herkommen. Bei der Einsiedelei sieht man, dass es an gewissen Tagen einfach zu viele von beiden gibt. Im Sommer gibt es auch im Bereich der Badi beim Bootshafen viele Leute. So auch in Altreu und beim Burgäschisee. Wir haben überall eine ähnliche Situation: Eine relativ schlechte ÖV-Erschliessung und bei schönem Wetter wollen alle dorthin. Im Herbst und Winter sehen wird das auf dem Grenchenberg, dem Weissenstein und dem Balmberg. In der Stadt habe ich nicht das Gefühl, dass es zu viele Leute hat. Wir vermarkten gewisse Dinge auch nicht aktiv wie die Einsiedelei und den Samstags-Märet. Das Ziel ist immer, dass es mehr Einheimische an einem Ort hat, als Auswärtige.

Schweiz Tourismus hat ein neues Label zur Nachhaltigkeit entwickelt, das Swisstainable heisst. Solothurn Tourismus ist auch dabei und setzt in diesem Jahr auf die Verbesserung der Energiebilanz in seinen Büros. Es gibt Regionen, die sind schon weiter, wie beispielsweise Scuol. Dort arbeiten die Gemeinde und die Leistungsträger zusammen. Persönlich setze ich mich darüber hinaus zusammen mit Pro Weissenstein dafür ein, dass wir den Weissenstein nicht mit touristischen Angeboten vollpflastern. Zudem trete ich für ein Miteinander von allen Anspruchsgruppen und sinnvolle Verhaltensregeln im Wald ein.

Es wird sicher weniger Geschäfts- und Seminartourismus geben. Letzterer wird sich wohl eher erholen. Der Trend zum Freizeittourismus wird bleiben. Was unklar ist, wie stark dieser den wegfallenden Geschäftstourismus kompensieren kann. Es wird kurzfristig leider auch dazu kommen, dass es den einen oder anderen Leistungsträger nicht mehr geben wird. Man kann nicht abschätzen, was es mit der nächsten Welle auf sich hat. Es bleibt nach wie vor eine rollende Planung.

Wir sind jetzt mitten in der Planung für das nächste Jahr und freuen uns, wenn die Events mit grosser Ausstrahlung wie die Filmtage, die Fasnacht und die Literaturtage wieder durchgeführt werden können. Ich glaube und hoffe, dass es nächstes Jahr in Richtung Normalität geht. Allein ein Stück Ungewissheit bleibt.