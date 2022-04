Die erste Solocon fand statt

SoloCon Fantasy-Figuren aus Fleisch und mit Blut in der Reithalle An der ersten Solothurner Convention der Cosplay-Fans fühlte man sich wie im Film. Auch Solothurner Kostümfans mischten mit. Christina Varveris Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

SoloCon Solothurner Convention 2022 Rythalle. José R. Martinez

Solo-was? Solocon hiess die Veranstaltung der sogenannten Cosplayer, die sich am Wochenende in der Reithalle versammelten. Nicht sehr aussagekräftig für Nichteingeweihte. Wer sich trotzdem in die Menge wagte, kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Da starrten einen Fratzen an wie die von «Das Schweigen der Lämmer», erschreckten einen Orks aus «Der Herr der Ringe», es zeigten sich Dämoninnen mit pinken Augen, Krieger mit riesigen Maschinengewehren und einen selbsternannten Doctor Professor Zombie, der, mit seinen verletzten menschlichen Versuchskaninchen an der Kette, durch die Leute spazierte. Da waren Figuren wie Tim und Struppi, Pinky Pie von «My little Pony» und die Ghostbusters gleich eine Erholung für die Seele.

José R. Martinez

«Ich bin der ideale ‹Ewok›»

Cosplay ist die Zusammensetzung der Wörter «Costume» und «Play» und wurde in Japan erfunden. Fans von Comics und Trickfilmen, schlüpfen in die Rolle ihrer Lieblinge.

Zum Beispiel Antonella in ihren «Ewok», das Bärenwesen aus «Starwars». Sieben Monate lang hatte sie an ihrem Kostüm gearbeitet, inklusive einen Ventilator am Handgelenk montiert, denn in der Maske drin, da wird es richtig heiss. Deshalb hatte sie sie eben abgelegt und ist bereit für einen Schwatz. «Ich bin der ideale Ewok», sagte sie, wegen der Grösse vor allem, aber auch weil ihr die Eigenschaften der Ewoks zusagen: verspielt, clownähnlich aber auch kämpferisch. Antonella ist an jeder Cosplay-Convention dabei, reist dafür auch mal ins Ausland. An der Fantasy Basel – der grössten Veranstaltung dieser Art – hat sie für ihr Kostüm schon den Special Price gewonnen.

Ewok (rechts) ist einer der vielen Stars an der SoloCon. José R. Martinez

70’000 Quadratmeter und über 50’000 Besucher zählt die Fantasy Basel, die Solocon ist im Vergleich natürlich überschaubar, ist es auch die erste Cosplay-Zusammenkunft in der Stadt.

Und wie es für Solothurn gehört, darf da der barocke Touch nicht fehlen. Für den war der Verein Barocktage Solothurn zuständig, angeführt von Erich Weber im edlen Frack, Strümpfe, mit Absatzschuhen und Perücke mit Lockentolle. «Hierher kommen Leute, die sich gerne verkleiden», sagt er, und «wir wollen sie animieren, sich für die Barocktage im August zu verkleiden».

Erich Weber, Kurator Museum Blumenstein, macht im Barock-Kostüm Werbung für die Barocktage. José R. Martinez

Tattoos und andere Souvenirs

Die Leute animierten sich sogar für ganz andere Dinge. Zum Beispiel sich ein Tattoo stechen zu lassen. Eine Kundin lag bereits bei Tätowiererin Natascha auf der Schrage, eine zweite wartete. Silvia war mit ihrem Partner aus dem Zürcher Oberland angereist. «Ich habe mich spontan entschieden, mir das Schwert von Zelda stechen zu lassen», sagte sie. Das sei ein Videospiel, das bereits ihr Vater gespielt hatte. Es ist Silvias erstes Tattoo.

SoloCon-Bilanz Am vergangenen Wochenende strömten verkleidete Menschen nach Solothurn, obwohl die Fasnacht längst vorbei ist: Die erste SoloCon – Solothurner Convention – fand in der Reithalle statt. Die Fantasy Basel haben die Organisatoren als Vorbild genommen. Die Frage, ob der Anlass in unserer Region Anklang findet, konnten die Organisatoren am Sonntagabend positiv beantworten. «Wir haben 2000 Besucherinnen und Besucher erwartet, zum Schluss sind aber rund 3500 gekommen», erklärt Julia Schmucki begeistert. Möglicherweise habe das winterliche Wetter auch seinen Beitrag für den Erfolg der «Convention» geleistet. Trotz der vielen Besucherinnen und Besucher gab es keine Zwischenfälle auf dem Reithallen-Gelände. Die SoloCon wird nächstes Jahr grösser ausfallen Für die Organisatoren ist es schon jetzt klar: Die SoloCon wird es auch nächstes Jahr wieder geben. «Es hat sich gezeigt, dass die Reithalle fast ein wenig zu klein ist für uns», so Schmucki. So erhielten viele eine Absage, die an diesem Wochenende gerne einen Stand betrieben hätten. Findet der Anlass nächstes Jahr wieder statt, dann wird er bestimmt grösser ausfallen als die heurige Premiere. Eine Möglichkeit sei es, hinter der Reithalle ein grosses Zelt aufzustellen, überlegen sich die Organisatoren. Das grosse Highlight der Convention waren an beiden Tagen der Cos-play-Contest. Dabei wurden verschiedene Preise vergeben, einen einzigen Sieger könne man dabei nicht ausmachen, erklären die Organisatoren. «Während des Contests waren die Stände leer, weil alle die Kostüme bestaunen wollten», erklärt Schmucki. (jfr)

Wer sich nicht gleich ein Tattoo stechen lassen wollte, aber trotzdem ein Souvenir suchte, wurde nicht enttäuscht. Zahlreiche Kleinaussteller präsentieren ihre selbstgemachte Werke in Form von Bildern, Karten, Notizbüchern, Anhängern und Schmuck. Alles natürlich angelehnt an japanische Mangas, Fantasy-Filme und Videogames.

José R. Martinez

Fantasy-Sport in der realen Welt

Eine spezielle Mission hatten die beiden Herren, die nur zwei Bälle auf einem Pult und einen Laptop präsentierten. Sie gehören zu den «Phönixe Solothurn», ein neuer Sportverein, der sich dem Spiel aus dem Harry-Potter-Film verschrieben hat. Quidditch heisst es und hat bereits eine weltweite Dynamik angenommen. «Es ist eine Mischung aus Handball, Rugby und Völkerball», sagt Martin Rothacher.

Eindrücke von der ersten «SoloCon». Tele M1

Wer über die Convention hinaus der Fantasy-Welt verbunden bleiben will, der hat nun also die Gelegenheit ganz physisch jeden Mittwoch im Training der Phönixe, in die Welt von Harry Potter abzutauchen.

