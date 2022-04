Krieg in der Ukraine «Es ist das Mindeste, was ich tun kann»: Solothurnerin hilft Geflüchteten – und gibt mit einer Checkliste anderen Helfern Tipps Mit zwei Wagen fuhren fünf Solothurner Mitte März an die polnische Grenze. Eine ukrainische Familie haben sie mit in die Schweiz genommen. Helferin Bianca Leist zieht nach einem Monat Bilanz. Judith Frei Jetzt kommentieren 21.04.2022, 18.26 Uhr

Bianca Leist verteilt Plüschtiere im polnischen Bahnhof Przemysl. zvg

Bei vielen hat der Krieg in der Ukraine eine persönliche Betroffenheit ausgelöst. Viele haben die Untätigkeit zu Hause in der Schweiz nicht mehr ausgehalten und sind an die polnisch-ukrainische Grenze geeilt, um zu helfen. Eine der vielen Personen, die Richtung Osten fuhren, war Bianca Leist. Mit dieser Fahrt nimmt ihr Engagement für die Geflüchteten aber erst ihren Anfang.

Die Reise in den Osten

«Ich dachte, dass es jetzt jede Unterstützung an der polnischen Grenze braucht, und es ist das Mindeste, was ich tun kann», erklärt die Solothurnerin ihre Motivation. Was sie dort erwarten wird, wusste sie nicht. Sie hat sich kurzfristig dem Transport, der von Christof Kellenberger organisiert wurde, angeschlossen.

Mit dieser Ware fuhr das Team von Swiss.Ukraine in den Osten. zvg

Kellenberger wollte mehr als Geld für die Hilfe der Ukrainer spenden. Er hat mit der Stadtverwaltung im polnischen Przemysl Kontakt aufgenommen, um zu erfahren, was die Geflüchteten brauchen.

Die Solothurner sind dann Ende März mit zwei Autos, die unter anderem mit 150 Kilogramm Früchte und 650 Liter Getränke beladen waren, zu fünft in die rund 1600 Kilometer entfernte Grenzstadt gefahren.

Dort angekommen, haben sie ihre Ware am Bahnhof den ankommenden Menschen übergeben. Einige hatten ein Ziel vor Augen und reisten zielstrebig weiter. Andere hatten kein Ziel ausgemacht.

Bianca Leist in Aktion. zvg

Beim Ausladen kam Bianca Leist ins Gespräch mit Oleskii. Der 15-jährige Junge spricht ein wenig Englisch. Er kam mit seiner Mutter, Cousine und deren dreijährigen Sohn sowie Grossmutter aus Kiew. Der Vater und sein älterer Bruder sind im Krieg. Es ging nicht lange, bis das Solothurner Team anbot, die Familie mit in die Schweiz zu nehmen. Die Familie willigte schnell ein. «Das Vertrauen der Frauen hat mich beeindruckt», sagt die 28-jährige Solothurnerin.

Nicht nur für die ukrainische Familie war die Reise in die Schweiz eine Reise ins Ungewisse. Auch die Solothurner wussten nicht, was sie in der Heimat mit der Familie im Schlepptau erwarten wird.

Die Fahrzeit haben die Solothurner genutzt, um unter anderem eine Unterkunft für die fünf zu finden. «Wir haben ein gutes Netzwerk und bald eine Lösung gefunden», sagt Leist erfreut: Die Familie konnte im Gasthof Sternen in Kriegstetten unterkommen. Dort konnten sie dank der Familie Bohren für vier Wochen gratis wohnen und wurden auch verpflegt.

Stehend (v. l.): Sören, Christian, Dario und Christof von Swiss.Ukraine; vorne kauernd: Olena; Anastasiia mit ihrem Sohn Timur; winkend: Tamara; Oleskii und Bianca Leist – auf dem Weg Richtung Schweiz. zvg

Die Rückkehr in die Schweiz

Für Bianca Leist und ihre Kollegen fing die Arbeit jetzt an. Sie begleiteten die Familie bei den Behördengängen. Was man alles tun muss, wenn man eine Familie aufnimmt, das lernte Leist Stück für Stück. Dabei hat sie sich gewünscht, dass sie von den Behörden oder Flüchtlingshilfswerken eine einfache Anleitung bekomme.

«Ich habe mir eine einfache und effiziente Checkliste vorgestellt, wie man sie aus der Privatwirtschaft kennt», erklärt die Kommunikationsleiterin. Kurzerhand hat sie eine solche Checkliste selbst erstellt.

Diese Liste ist nun auf der Website der von ihnen neu gegründeten Organisation Swiss.Ukraine zur Verfügung gestellt. «Das soll Gastgebern helfen, die sich in der gleichen Situation befinden», erklärt sie. Gleichzeitig soll es auch aufzeigen, dass es mit der Aufnahme von Geflüchteten nicht getan ist und danach noch viel Arbeit folgt.

Nun sind es fünf Wochen her, dass die Familie in der Schweiz angekommen ist. Inzwischen ist sie in eine Wohnung in Recherswil gezogen. Damit dieser Schritt möglich war, musste viel getan werden. Möbel mussten organisiert werden und zudem musste die Finanzierung der Wohnung gesichert sein. Diese wird für ein Jahr von der Wyss Zäune AG bezahlt. Das Ziel sei aber, dass die Familie in Zukunft die Mietkosten übernehmen kann.

Der 15-jährige Oleskii und seine Grossmutter Tamara in ihrer neuen Wohnung in Recherswil. Bianca Leist

Die Frauen haben nun eine Teilzeitanstellung im Gasthof Sternen in Kriegstetten. Dass sie sich in der Schweiz zurechtfinden werden, davon ist Leist überzeugt. «Sie haben mir immer versichert, dass sie arbeiten und unabhängig sein wollen», erklärt sie.

Gedanken macht sich Bianca Leist um den 15-jährigen Oleskii. Er nimmt virtuell noch am Unterricht in der Ukraine teil. Wie lange das noch möglich ist, ist unklar. In der hiesigen Schule ist er angemeldet. Wann und ob er überhaupt hier in die Schule gehen wird, steht noch nicht fest.

«Ich sorge mich um die Jugendlichen, die hier in der Schweiz ohne Anschluss sind», so Leist weiter. Viele haben keinen Kontakt zu Gleichaltrigen. «Ich möchte das gerne ändern», sagt Leist entschlossen.

Wie geht es weiter?

Die private Organisation Swiss.Ukraine ist seit ihrer ersten Fahrt im März noch einmal in den Osten mit Hilfsgütern gefahren und hat zwei weitere Familien mitgenommen. Mit diesen konnte Christof Kellenberger bereits vor der Abfahrt über den ukrainischen Unihockeyverband Kontakt aufnehmen. Die drei Familien sind nun untereinander vernetzt und können sich gegenseitig unterstützen. Doch hier aufzuhören, das kann sich Bianca Leist nicht vorstellen.

Eine weitere Reise an die Grenze wird bei Bedarf geplant. Der Fokus liegt zurzeit jedoch auf der lokalen Unterstützung der Familien in der Schweiz. Wie genau sie ihre Energie sinnvoll einsetzen kann, weiss sie noch nicht im Detail. Sie würde gerne ein Netzwerk aufbauen, damit sie Anlässe für die Geflüchteten organisieren kann – insbesondere für die Beschäftigung und Vernetzung von Jugendlichen.

