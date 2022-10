Einchecken ohne Personal: Solothurner Hotels setzen auf Automaten

Smart Solothurn Eingecheckt wird am Automaten: Zwei Hotels in Solothurn sammeln erste Erfahrungen Das Hotel Ambassador und das Hotel Bären haben elektronische Buchungs- und Check-in-Systeme. Das sind die Hintergründe. Judith Frei Jetzt kommentieren 19.10.2022, 11.30 Uhr

Walter Im Obersteg (Besitzer vom Hotel Ambassador) zeigt sein Automat. Bruno Kissling

Seit diesem Sommer ist ein grosser Bildschirm an der roten Tür des Hotels Ambassador in der Vorstadt angebracht. «Das ist der Rolls-Royce unter den elektronischen Zimmerbuchungssystemen», erklärt Walter Im Obersteg, Besitzer des Hotels.

Dank dieses Kastens können nun Zimmer auch gebucht werden, wenn die Rezeption nicht besetzt ist – das ist spätabends und die ganze Nacht. Bezahlt wird die Nacht gleich am Automaten mit einer Kreditkarte.

Die Schlüssle können zu jeder Zeit elektronisch abgegeben werden. Bruno Kissling

Auch das Einchecken geht so flexibler als noch ohne Automaten. Denn neben dem Bildschirm gibt es noch einen silbernen Kasten, der den Schlüssel ausgibt, sobald die Rezeption nicht mehr besetzt ist.

Grosse Entlastung für den Gastgeber

Früher wäre noch Walter Im Obersteg persönlich gekommen, wenn der Gast erst mitten in der Nacht angereist ist, und hätte ihn in Empfang genommen. Der Kasten ist also eine Entlastung für den Gastgeber. Mit dieser Automatisierung macht Im Obersteg aber kaum Einsparungen beim Personal. Die Rezeption bleibt weiter so bestehen. Es sei auch keine Massnahme, wegen des Fachkräftemangels. Sein Team bestehe aus treuen Mitarbeiterinnen und sei schon seit einiger Zeit komplett.

«Ich habe eigentlich mehr von diesem Automaten erwartet», sagt er ernüchtert. Er habe kaum mehr Buchungen, obwohl man direkt am Automaten ein Zimmer für die Nacht buchen kann. Sogenannte «Walk-ins», Gäste, die ohne Reservierung ein Zimmer buchen, gebe es in Solothurn selten.

Nach der Corona-Erfahrung gebe die Automatisierung aber Sicherheit. Denn so könne sein Hotel auch fast ohne Kundenkontakt geöffnet bleiben.

Hotel Bären hat gute Erfahrungen gemacht

Im Obersteg ist nicht der Erste in Solothurn, der die Rezeption automatisiert hat. Das Hotel Bären an der Baselstrasse setzt seit dem Frühjahr 2021 auch auf einen Automaten.

Roland Furrer, Besitzer des Hotels Bären, vor seinem Automaten. Hanspeter Bärtschi

Die Erfahrungen, die der Besitzer Roland Furrer bislang gemacht hat, sind vorwiegend gut. Nur die wenigsten Gäste kämen mit der Maschine nicht klar. «Fast alle unserer Gäste kommen mit der Maschine ‹z'schlag›», sagt Furrer. Ein Blick auf die Bewertungen zeigt, dass das Self-Check-in geschätzt wird: «Durch das einfache Einchecken am Automaten konnten wir zügig unseren Zimmerschlüssel beziehen und ins Zimmer gehen», schreibt ein Gast.

Die Maschine übernimmt am Nachmittag die Arbeit der Rezeption. Bei Problemen kann man das Personal telefonisch erreichen, das ist für Furrer wichtig.

Roland Furrer hat während der Coronazeit in die Maschine investiert. Dank dieser Maschine konnte das Hotel seine Öffnungszeiten verlängern, dabei muss aber kein Personal eingesetzt werden. Besonders im Sommer kamen viele Freizeitgäste unangemeldet, die Maschine diente dazu, auch den spontanen Gästen eine Übernachtungsmöglichkeit zu bieten.

