Solothurn Gemeinderat: Entschädigungspraxis der GRK gab zu reden

Sitzungsgelder Gemeinderatskommission kann sich selber eine zusätzliche Entschädigung bewilligen: Solothurner Gemeinderat will diese Praxis beenden Die politischen Behörden in Solothurn müssen sich noch etwas gedulden, bis die Sitzungsgelder erhöht werden. Dass die Erhöhung sinnvoll ist, ist unbestritten. Das Geschäft wurde im Gemeinderat aus einem anderen Grund zurückgewiesen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 18.05.2022, 14.30 Uhr

Bild von der Sitzung des Gemeinderats in Solothurn vom 17. Mai. Fabio Vonarburg

Gemeinderat wird man nicht des Geldes wegen. Für die etwas mehr als zweieinhalbstündige Sitzung vom Dienstag erhalten die Mitglieder je 70 Franken. Denn für zwei Stunden gibt es 60 Franken, für jede weitere abgeschlossene halbe Stunde weitere 10 Franken. Dieser Ansatz gilt für alle Sitzungen politischer Behörden und Kommissionen der Stadt Solothurn. Dass dies zu wenig ist, darüber herrscht Einigkeit im Rat.

Tatsächlich sind die Beträge im Vergleich zu anderen Gemeinden tief. So erhalten etwa Gemeinderäte in Grenchen pauschal 300 Franken pro Gemeinderatssitzung. Das Geschäft, über das der Gemeinderat am Dienstag beriet, sah nun vor, dass künftig in Solothurn für bis zu zwei Stunden 100 Franken gezahlt wird, für jede weitere abgeschlossene halbe Stunde 20 Franken.

Zusätzlich würde jeweils der Vorsitzende einer Sitzung noch 50 Franken erhalten (bislang 40 Franken) und pro Quartal erhielten die Gemeinderäte 100 Franken für die Fraktionssitzungen (bislang 60 Franken). Heisst: Die Gesamtkosten für Sitzungsgelder würden pro Jahr um die 305'000 Franken betragen. Ohne eine Anpassung wären es rund 220'000 Franken.

Die vorgeschlagenen Ansätze seien richtig, da diese seit Jahrzehnten nicht mehr angepasst wurden, sagte Franziska von Ballmoos, als Sprecherin der FDP-Fraktion.

Und dennoch hat sich der Solothurner Gemeinderat gegen die Anpassung der Sitzungsgelder entschieden - zumindest vorerst und hat das Geschäft an die DGO-Kommission zurückgewiesen, die für die Dienst- und Gehaltsordnung zuständig ist. Der Grund: Man will im selben Zug eine andere Praxis beenden, an der sich die Mehrheit stört.

GRK kann sich selber Entschädigungen bewilligen

Dabei geht es um die Gemeinderatskommission: Diese kann sich für ausserordentliche Bemühungen «eine angemessene zusätzliche Entschädigung bewilligen». Von diesem Passus macht die GRK jeweils Gebrauch. Wie hoch die Entschädigung in den letzten Jahren ausfiel, teilt die Stadt nicht mit, da Entscheide der GRK nicht öffentlich seien.

Es könne nicht sein, dass die GRK sich selber eine Entschädigung für ausserordentliche Bemühungen bewilligen könne, sagte von Ballmoos an der Sitzung weiter und forderte, dass diese ausserordentlichen Aufwände geprüft und in der ordentlichen Dienst- und Gehaltsordnung festgehalten werden. Eine Meinung, welche die Mehrheit im Rat teilte.

Man stelle nicht infrage, dass die GRK grossen Aufwand habe, sagte Patrick Käppeli von der SVP. «Doch diese sollen richtig geregelt sein.» Auch Claudio Hug, selbst Mitglied in der GRK, war dafür, dies zu ändern:

«Es ist mir nicht wohl, wenn ich meine eigene Vergütung bewilligen muss.»

Gegenmeinungen gab es nur aus den Reihen der SP. «Es mag ein Systemfehler sein, wenn die GRK sich die Entschädigung selber bewilligt», sagte Corinne Widmer, SP- und GRK-Mitglied. Es sei aber nicht so, dass diese Entschädigungen jeweils diskussionslos durchgewunken würden.

Sie warnte davor, dass es schwierig sei, einen Katalog aufzustellen, was den nun alles unter ausserordentliche Bemühungen verstanden wird. Stadtpräsidentin Stefanie Ingold und Urs F. Meyer, Leiter des Rechts- und Personaldienst, warnten aus demselben Grund.

Aus ihrer Sicht vergeblich. Mit grosser Mehrheit ist der Gemeinderat dem Antrag des vorberatenden Ausschusses gefolgt und hat das Geschäft zwecks Überarbeitung an die DGO-Kommission zurückgewiesen.

