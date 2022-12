Weihnachtskonzert 2022 der Singknaben in Solothurn

Solothurn Die Singknaben machen eine Tour d’Horizon vom warmen Afrika bis zum kalten Norden In der Kirche St. Marien in Solothurn sangen die Singknaben Weihnachtslieder aus aller Welt. Philipp Eng Jetzt kommentieren 25.12.2022, 13.44 Uhr

Das Konzert der Singknaben in der Kirche St. Marien in Solothurn. Philipp Eng

Fast so traditionsreich wie die rund 1200-jährige Geschichte der Singknaben war diesen Freitag der starke Regen am Weihnachtswochenende, den die Besucher begleitete, als sie sich zum Weihnachtssingen in der Kirche St. Marien in Solothurn einfanden. Weisse Weihnachten schienen in weiter Ferne.

Die jungen Sänger leiteten den Abend nicht mit winterlicher Musik ein – im Gegenteil: Sie entführten die Besucher mit «Noel!», einem Stück im kongolesischen Dialekt «Kituba», ins warme Steppenland Afrikas. Aktiv und dynamisch tanzend traten die Singknaben auf die Bühne. Der Auftakt war gelungen – das Publikum warm.

Weihnachtsmusik aus dem hohen Norden

Mit «Hodie Christus natus est» von Jan Pieterszoon Sweenlinck führten die Knaben vor, was ausserordentlich viel Übung bedarf: Starke Intonation bei verständlichem Text – besonders mit letzterem hadern viele grössere Chöre. Die Singknaben meistern auch diese Aufgabe im rund 50-köpfigen Ensemble hervorragend.

Wer sich für nordische Mythologie interessiert, musste sich vor allem von «Es Ching gebore in Bethlehem» beeindruckt gefühlt haben. Ein norwegisches Weihnachtslied von Ørjan Matre. Als Filmmusik hätte das Werk und die Interpretation der Singknaben leicht in eine mystische Geschichte in der rauen Winterlandschaft des hohen Nordens gepasst. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erlebten eine beinahe körperlich spürbare Tour d’Horizon vom warmen Afrika zum kalten Norden.

Ein Hauptteil des Weihnachtssingens ist das Mitwirken des Publikums. Tobias Stückelberger, der musikalische Leiter, verstand es, die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen und sie musikalisch einzubinden. Zum Beispiel mit «Hört der Engel helle Lieder» wurde ein gigantischer Chor aus einer gefüllten St.-Marien-Kirche kreiert.

Zusammenkunft der Singknaben auf der Bühne

Die diesjährige Kollekte erreichte die Stiftung Kifa Schweiz, welche unter anderem Musiktherapien für Kinder mit Behinderung oder chronischen Krankheiten anbietet. Begrüsst wurde sie von den zwei jungen Solisten Glen und Merlin, welche das Stück «Sound the Trumpet» von Henry Purcell zum Besten gaben. Die anfänglichen Unsicherheiten waren schnell verflogen und die beiden zarten und reinen Jungenstimmen erfüllten allein das ganze Kirchenschiff.

Der Abend war geprägt von einer innovativen Zusammenstellung unterschiedlichster Werke, von grosser Gesangskunst, einem motivierten Publikum und aufgrund vieler Moll-Stücke von einer besinnlichen Stimmung. Abgerundet wurde der Abend mit dem traditionellen «Tollite Hostias» von Camille Saint-Saëns, zu welchem alle ehemaligen Singknaben im Saal auf der Bühne willkommen geheissen wurden.

