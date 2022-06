Der Solothurner Vintage-Kleiderladen Moreida schliesst

Shopwechsel Der Vintage-Kleiderladen Moreida in Solothurn schliesst – das Projekt bleibt bestehen Die Oltnerin Corinne Heim wird ihr Laden Moreida in der Solothurner Altstadt schliessen. Die Besitzerin erklärt, wieso sie sich zu diesem Schritt entschieden hat und was mit dem Projekt in Zukunft geschehen wird. Judith Frei Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Hinten: Drazenko, Chanel, Yanna und Corinne Heim (v.l.) und Kavin in der Mitte. Vorne: Lara und Sara. zvg

An der Judengasse 4 in der Solothurner Altstadt hat sich in den letzten zwei Jahren ein Treffpunkt für modebewusste junge Menschen entwickelt. Der Vintage-Kleiderladen Moreida – geführt von Corinne Heim – wird es aber nicht mehr lange geben. Mitte September wird der Laden schliessen. Moreida wird aber weiterhin existieren. Wie geht das?

Als die gebürtige Oltnerin Corinne Heim 2017 Moreida gegründet hatte, wollte sie nicht einfach «nur» Kleider verkaufen. «Ich wollte einen Begegnungsort kreieren, in dem Menschen kreative Ideen entwickeln und umsetzen können», erklärt sie. Wie genau dieser Ort aussehen soll, wusste sie damals nicht, doch sie hatte viele Ansätze.

Mit diesen Ideen im Kopf hat sie ein Konzept entwickelt, dass lange nur in Papierform existierte. Mit der Umsetzung tat sie sich aber schwer. Zum Schluss ermutigte sie dann ein guter Freund, Nägel mit Köpfen zu machen.

Durch die Arbeit nicht erfüllt gefühlt

Corinne Heim ist in der Textilwelt zu Hause. Sie hat ihre Ausbildung im Textileinkauf gemacht und kennt den Markt. Sie hat lange auf ihrem gelernten Beruf gearbeitet. Dabei fühlte sie sich aber stets nie ganz ausgefüllt. «Ich bin eine soziale Person und wollte auch in meinem Berufsleben mehr mit Menschen zu tun haben.»

Als sie Anfang 30 war, wagte sie den Wechsel: Sie machte eine Saison in Laax, sammelte Erfahrungen im Verkauf in einer Kleiderboutique und ging danach auf Reisen.

Zurück in Olten hat sie dann 2019 zum ersten Mal einen Pop-up-Laden im Mokka-Rubin, einem Eventlokal, eröffnet.

Sie wollte nicht nur in Olten aktiv sein und hat sich auch mit Hilfe einer ortskundigen Freundin ein Lokal in der Stadt Solothurn gesucht. Schon bald wurde sie an der Judengasse 4 fündig. Die Lokalität stand leer, die Besitzer haben zugestimmt, dass sie für zwei Monate ein Pop-up installieren kann.

Eine Galerie im Laden zeigt die Serie «Iconic People». zvg

Durch den Erfolg wurde aus dem Pop-up-Laden ein fixer Standort. Dabei geht es Heim aber nicht nur um die Kleider. «Ich möchte eigentlich das Konsumverhalten bändigen», sagt sie: «Ich will meine Kundschaft dazu motivieren, sich in irgend einer Weise zu engagieren», erklärt sie.

Das hat sie dazu inspiriert, das Projekt Iconic People anzufangen. Dabei werden Personen, die gemäss Corinne Heim für ihr geleistetes mehr Aufmerksamkeit verdienten, vorgestellt. Dafür macht sie mit ihrem Team in thematisch passenden Kleidern ein Fotoshooting. Die inszenierten Bilder kann man im Laden sehen. Sie erklärt ihre Motivation:

«Ich möchte meiner Kundschaft nicht nur Kleider verkaufen, sondern auch Denkanstösse mitgeben.»

Ein Team, tausend Ideen

Die Ideen, die ihrem Laden entstehen, stammen aber nicht nur von Heim. «Das Team hat so viele Ideen und dadurch ist auch viel Neues entstanden.» Auch Inputs aus der Kundschaft erhält sie immer wieder.

Längst verkauft sie nicht nur Secondhandkleider, sondern macht auch Upcycling. Dabei setzt sich ihr Gotti zum Abändern gewisser Stücke an die Nähmaschine. «Mein Gotti ist bei meiner Stammkundschaft längst bekannt», sagt sie schmunzelnd.

Am 17. September wird der Laden an der Judengasse geschlossen. Heim wird im Herbst Mutter und weiss schon jetzt, dass es dann schwieriger wird, den Einkauf von Vintage-Kleidern mit einem Kind zu tätigen. Doch ihr Projekt Moreida wird sie weiterführen. Dann wird sie wieder auf Pop-up-Laden setzen und vermehrt in Richtung Events gehen – denn die Marke Moreida soll mehr sein, als «nur» ein Vintage-Kleiderladen.

Die ersten Termine nach der Schliessung stehen schon fest: Am 25 und 26 November und am 18. Dezember wird sie im Jurasaal anzutreffen sein.

