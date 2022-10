«Selbstbedienung» Der Umbau der Zentralbibliothek Solothurn ist abgeschlossen: Das sind die wichtigsten Veränderungen Nach der Rennovation ist die Zentralbibliothek wieder offen. Dabei gibt es grosse Veränderungen: Von 7 Uhr bis 22 Uhr kann neu jeder in die Bibliothek und Bücher ausleihen – auch wenn gar kein Personal da ist. Judith Frei Jetzt kommentieren 27.10.2022, 15.00 Uhr

So sieht der Eingangsbereich der Zentralbibliothek Solothurn aus. Daniel Lüscher

Die Bauarbeiten sind fertig, die Zentralbibliothek ist wieder offen. Obwohl es sich um eine sanfte Rennovation handelt, gibt es nun ein bemerkenswertes erweitertes Angebot für die Nutzerinnen und Nutzern. Seit dem Umbau wurden die Öffnungszeiten verlängert. Die «Zenti» ist nun eine «Open Library» – eine offene Bibliothek.

Was ist eine Open Library?

Neu haben die Besuchenden länger Zugang zur Bibliothek. Sie wird weiterhin während der regulären Öffnungszeiten bedient. Das heisst von Dienstag bis Freitag von 10 Uhr bis 18.30 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 16 Uhr. Neu ist, dass die Bibliothek von Montag bis Samstag von 7 Uhr bis 22 Uhr offen ist. Benutzende können nun das Gebäude während dieser Zeiten als Studienort brauchen und Bücher ausleihen – die automatische Ausleihe macht Letzteres möglich.

Doch das heisst nicht, dass einfach die Türen offenstehen. Zutritt haben diejenigen, die eine Karte der Zentralbibliothek Solothurn haben. Will man also beispielsweise schon ein Buch um 7 Uhr morgens ausleihen oder die Bibliothek zum Studium nutzen, kann die Türe mit der Karte aufgesperrt werden. Auch nach 18.30 Uhr, wenn die Mitarbeitenden der Bibliothek das Publikum nicht mehr bedienen, hat man Zugang. Es ist nicht erlaubt, mit der eigenen Karte anderen den Zutritt zu ermöglichen.

Für die Direktorin der Zentralbibliothek, Yvonne Leimgruber, ist die Open Library ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Bibliothek. Ihre Institution sei ein offener Ort, ein Aufenthalts-, Lern- und Begegnungsort ohne Konsumationszwang. Das ist auch so im Leitbild der Zenti verankert.

Die Direktorin der Zentralbibliothek, Yvonne Leimgruber. Patrick Lüthy

Für diese Neuerungen haben Sicherheitsmassnahmen ergriffen werden müssen: Neu werden der Eingangsbereich und zwei Durchgänge in der Bibliothek videoüberwacht. Um 22 Uhr – wenn die Bibliothek geschlossen wird – wird Sicherheitspersonal einen Kontrollgang durch das Gebäude machen.

Bei den Umbauarbeiten wurde zudem der Back-Office-Bereich klar vom öffentlichen Bereich getrennt. Am besten sichtbar ist das im Eingangsbereich: Neu sind Empfang und Ausleihe vis-à-vis des Eingangs. Der Bereich ist durch Glasschiebetüren abschliessbar. Auch in der Kinder- und Jugendabteilung mussten Vorkehrungen getroffen werden: Eine Wand wurde durchbrochen und ein abschliessbares Büro für die Mitarbeitende eingerichtet.

Leimgruber befürchtet nicht, dass Sicherheitsprobleme durch die Open Library entstehen. Sie weiss, dass die jetzigen Bibliotheksbenutzenden einen respektvollen Umgang mit den Medien haben.

Sie stützt jedoch ihre Zuversicht nicht nur auf Vertrauen. Im Vorfeld hat sie sich intensiv mit anderen Bibliotheken ausgetauscht, die die Open Library schon eingeführt haben. Diese Institutionen haben alle gute Erfahrungen damit gemacht. Dazu sagt Leimgruber entspannt:

«Die Nagelprobe für das neue System kommt noch. Aber ich bin zuversichtlich, dass es ohne Probleme funktionieren wird.»

Wo gibt es zusätzliche Veränderungen?

Im Gibelin-Zetterhaus sind die Wände zart-grün gestrichen. Daniel Lüscher

Im Gibelin-Zetterhaus, wo schon vor dem Umbau ein Selbstbedienungskaffee eingerichtet war, gibt es neu eine kleine Küche. «Und zwar mit einem Warmwasseranschluss», sagt Leimgruber erfreut. Anfangs war nicht klar, ob dies im denkmalgeschützten Haus auch machbar sei.

Im selben Gebäude, das aus dem 17. Jahrhundert stammt, wurden die Wände mit einem neuen Farbkonzept gestrichen. Die Räume strahlen nun in zarten Pastellfarben.

Die Pergola spendet Schatten. Daniel Lüscher

Die Auffälligste Veränderung ist im Aussenbereich passiert: Dort gibt es neu eine Pergola. Sie steht vor dem Bau zwischen dem Zetterhaus und dem in den 1950er-Jahren gebauten Bibliotheksgebäude. Tische unter der in Zukunft begrünten Pergola laden zum Verweilen ein.

Die Pergola spendet den nötigen Schatten für die Fensterfront. Mit der immer heisser werdenden Sommerzeit sei das ein dringende bauliche Massnahme geworden, erklärt die Direktorin. Durch die Hitze habe es die Fenster verzogen und die Notfalltüre sei nicht mehr verlässlich aufsperrbar gewesen.

Nicht nur Bücher sondern auch Saatgut

Neben diesen baulichen Veränderungen wurde diese Woche auch die Saatgut-Bibliothek eingeweiht. Im Eingangsbereich findet man neu eine Auslage an verschiedenen heimischen Pflanzen-Samen. An diesem Katalog kann man sich bedienen, wird aber angehalten, eigene Pflanzen-Samen in der Bibliothek abzugeben.

Auf Initiative von Leimgruber hat eine Gruppe Frauen, die mit dem Naturförderverein Solothurn verbunden sind, diese natürliche Bibliothek aufgebaut.

Nicht nur in der Bibliothek, auch um das Gebäude will Leimgruber in Zukunft in die Biodiversität investieren. Neben dem heutigen Barockgarten, unter dem alten Baumbestand, soll ein romantischer Garten entstehen. Noch ist nichts entschieden, aber Leimgruber hat schon klare Vorstellung, wie der Garten aussehen könnte. Mit an Bord bei diesen Plänen ist auch wieder der Naturförderverein.

Am Samstag, 29. Oktober, findet die Eröffnungsfeier für Familien statt. Um 9 Uhr gibt es eine Lesung von Simon Fankhauser (Pumpelpitz) und um 14 Uhr liest Carlo Meier (Kaminski-Kids).

