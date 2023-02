So ertwartet Christian Stucki die Solothurner Chesslete

Schwere Glocke «Mal schauen, wie das abgeht»: Darauf freut sich Schwingerkönig Christian Stucki an der Solothurner Chesslete Oberchessler Marco Lupi hat Schwingerkönig Christian Stucki an die Solothurner Chesslete eingeladen, um die schwere Chessler-Glocke zu tragen. Im Interview sagt Stucki, was er für einen Bezug zur Solothurner Fasnacht hat, ob er Mehlsuppe mag, und ob er fit genug für die Glocke ist. Interview: Sophie Deck Jetzt kommentieren 09.02.2023, 16.47 Uhr

Christian Stucki ist im Chessler-Hemmli bereit für die Solothurner Chesslete. «Das wird jetzt ein neues Wagnis», sagt er. Bild: zvg

Herr Stucki, wie kommt es, dass Sie an der Solothurner Chesslete dabei sind?

Christian Stucki: Marco Lupi und ich haben einen gemeinsamen Freund. So ist meine Nummer weitergewandert und Marco hat mir geschrieben und mich gefragt, ob ich als Ehrengast an der Solothurner Chesslete dabeisein und die neue Glocke der Zunft tragen würde. Ich habe relativ zügig Ja gesagt.

Und was haben Sie im ersten Moment über die Anfrage gedacht?

Ich war schon etwas erstaunt. Aber ich bin relativ offen für vieles und deswegen fiel es mir nicht so schwer zuzusagen. Ich bin zwar sonst wirklich nicht so der Fasnächtler, wir kennen das hier nicht so. In Lyss haben wir gerade Fasnacht gehabt, aber ich bin nicht in einem Dorf aufgewachsen, in dem man «fasnächtlet». Deswegen habe ich nicht so den Fasnachtsgeist, aber ich finde es immer spannend, andere Bräuche kennen zu lernen. Und es passt auch gerade zeitlich, die Chesslete ist ja relativ früh am Tag, dann ist noch nicht gleich der ganze Tag kaputt.

Sie sprechen es gerade an, die Chesslete beginnt früh am Morgen, schon um 5 Uhr. Sind Sie denn ein guter Frühaufsteher?

Wenn ich muss, dann schon. Sonst eher nicht so. Ich bin jetzt auch nicht der, der um 9 Uhr oder 10 Uhr erst aufsteht, aber 5 Uhr ist schon noch einmal früher, dafür muss ich etwa um viertel vor vier aufstehen. Aber das geht dann schon. Ich darf einfach am Vorabend nicht gleich bis in die Puppen aufbleiben.

Oder die Nacht durchmachen? Das machen auch viele Solothurner.

Nein, das dann auch nicht. Aus dem Alter bin ich raus.

Die Chesslete in Solothurn beginnt um 5 Uhr morgens. Christian Stucki sei eher kein Frühaufsteher, aber das schaffe er schon. Bild: Michel Lüthi

Waren Sie schon einmal an der Solothurner Fasnacht oder an der Chesslete?

Nein. Ich bin wirklich selten überhaupt an der Fasnacht. Aber eben, das wird jetzt ein neues Wagnis. Ich freue mich, mal dort dabeisein zu dürfen und den Anlass kennen zu lernen. Mal schauen, wie das abgeht.

Was wissen sie denn schon über die Solothurner Fasnacht?

Ja, nicht viel. Fasnacht einfach. Verchleide, Guggemusige, luschtig ha.

Im Anschluss gibt es ja eine Mehlsuppe. Mögen Sie Mehlsuppe?

Ja, ich mag Mehlsuppe. Ich bin kein Kostverächter.

Oberchessler Marco Lupi hat gesagt, die Glocke sei sehr schwer. Haben Sie die Glocke schon einmal hochgehoben?

Nein. Ich hatte einfach schon zwei, drei in den Händen, die ich selbst gewonnen habe. Aber die von der Chesslete noch nie. I hoffe, i mag se de!

Aber Sie trainieren ja, Sie schaffen das schon, oder?

Ja, ja, auf jeden Fall. Das geht sicher. Die Frage ist einfach, wie lange.

Die Chesslete dauert eine Stunde.

Das kommt dann schon gut. Und sonst kann man sie ja vielleicht zwischendurch mal abstellen.

Diese Glocke wird Christian Stucki an der Chesslete tragen. «I hoffe, i mag se de!», sagt er. Bild: Bruno Kissling

Wie geht es Ihnen sonst körperlich im Moment? Läuft es gut mit der Vorbereitung auf die Schwingsaison?

Ja, ich bin immer ein bisschen dran. Ich sage jetzt mal, der Zustand ist halt so wie vor dem Eidgenössischen. Die Schulter ist immer noch da, der Rücken auch. Man ist nicht mehr der Jüngste und da schleichen sich ab und zu ein paar «Sächeli» ein. Aber man hat dann auch genug Erfahrung, um das Ganze einzuschätzen. Und ich gebe immer mein Bestes. Wenn die Schwingfeste losgehen, werden wir dann sehen, ob es reicht oder nicht. Bis dahin geht aber noch viel Wasser die Aare ab.

Sie mussten letztes Jahr den Weissenstein-Schwinget absagen. Wissen Sie schon, wie es dieses Jahr aussieht?

Das weiss ich noch nicht. Es ist noch so in weiter Ferne, ich nehme jetzt Fest um Fest und schaue, wenn es so weit ist.

Christian Stucki (in rot) am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln. Bild: Andy Mettler

Sie läuten Ihre letzte Saison als Aktivschwinger ein. Könnte man Sie in Zukunft also öfter als Ehrengast bei Anlässen wie der Chesslete antreffen?

Ich glaube schon, dass ich mich nach dieser Saison öfter solchen Sachen widmen kann. Ich habe das bis jetzt alles ein bisschen vor mich hingeschoben und viele Sachen abgesagt. Von diesen kann ich mir in Zukunft vielleicht zwei, drei rauspicken und dort teilnehmen. Bis jetzt habe ich aber noch keine Einladungen bekommen – wir werden es dann sehen.

