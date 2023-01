Wie finden sich Touristen in der Stadt Solothurn zurecht?

Schilder für Touristen Wie finden Touristen die wichtigsten historischen Gebäude in Solothurn – und was hat die britische Sängerin Adele damit zu tun? Die Stadt Solothurn will eigentlich seit 2010 Wegweiser anbringen, die auf die wichtigsten historischen Gebäude hinweisen und Touristen den Gang durch die Stadt vereinfachen. Das Projekt ist noch immer nicht umgesetzt. Und jetzt braucht es noch mehr Geld. Judith Frei Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Zwei Touristen schauen sich den Übersichtsplan am Bahnhof Solothurn an. Judith Frei

Ein Tagesausflug nach Solothurn, was muss die Touristin sich da anschauen? Ein Übersichtsplan, der auch am Bahnhof steht, soll helfen. An erster Stelle steht die Kulturfabrik Kofmehl, Gehzeit: 20 Minuten. 28 Objekte sind aufgeführt. Auffällig ist: In der Vorstadt findet man das Alte Spital, der Krummturm ist laut diesem Plan aber nicht bemerkenswert.

Der Übersichtsplan stammt aus der Feder des Zürcher Büros 4 AG. 2014 wurde es beauftragt, ein Signaletik-Konzept für die Stadt Solothurn auszuarbeiten. Der Ursprung des Auftrags ist ein im Jahre 2010 im Gemeinderat durch die Mitte eingereichtes Postulat. Der Vorstoss forderte, dass die kulturhistorischen Angebote nördlich der Altstadt für den Tagestourismus besser erschlossen werden.

Das Konzept des Büros sieht nicht nur Übersichtspläne vor, sondern auch Wegweiser und Schilder an den historischen Objekten selbst. Die Schilder sind in den Grundfarben braun, weiss und rot gehalten. Das Informationssystem ist flexibel und kann weiter ausgebaut werden. Für das Stadtbauamt ist es aber wichtig, dass der öffentliche Raum nicht unnötig möbliert wird.

Bis heute sind aber die Orientierungshilfen und Schilder an den Objekten noch nicht angebracht. Dazu muss der Gemeinderat erst einen Nachtragskredit von 55'000 Franken gutheissen.

Die Aufgabe scheint simpel. Trotzdem hat der ganze Prozess bis jetzt 12 Jahre gedauert. Nachdem das Konzept 2014 ausgearbeitet und präsentiert worden ist, haben sich die Stadt, der Kanton und die Kirchgemeinden zusammengesetzt und die Anzahl der Schilder und den Inhalt besprochen.

So sollten die Objektbeschreibungen noch ohne QR-Code aussehen. zvg

Während diesen Gesprächen seien Verzögerungen entstanden. «Intensiv diskutiert wurde darüber, wo die Tafeln auf den Gebäuden platziert werden und welcher Text – nur die Beschriftung oder auch die Öffnungszeiten – auf die Tafel kommt», erklärt Andrea Lenggenhager, Leiterin Stadtbauamt. Gleichzeitig seien auch die fehlenden Ressourcen ein Problem gewesen und mit den Grundeigentümern hätten auch noch Gespräche geführt werden müssen.

Zur Verzögerung führte auch der Entscheid, dass ein QR-Code bei den Objekten und beim Übersichtsplan angebracht wird. Dieser Code soll auf die Website von Solothurn Tourismus führen und Informationen in Englischer, Französischer und Deutscher Sprache zur Verfügung stellen.

Bei der Strassenkreuzung Herrenweg - Blumensteinweg ist ein brauner Wegweiser angebracht. Judith Frei

Ein brauner Wegweiser, der an der Kreuzung Herrenweg und Blumensteinstrasse steht, wurde in den vergangenen Jahren angebracht.

Damit sind die QR-Codes auf dem Übersichtsplan verlinkt. Screenshot

Ausserdem sind die eingangs erwähnten Übersichtstafeln im Jahr 2021 aufgestellt worden. Sieben Stück findet man in der Stadt: bei der Schifflände, beim Fussgängerausgang Parkhaus Baseltor, beim Amthausplatz, beim Kreuzackerplatz und beim Konzertsaal und zwei beim Hauptbahnhof.

Auf dem Übersichtsplan sind die 28 kulturell wichtigsten Objekte und die Gehdistanz zu den Orten aufgeführt. Die Liste der Objekte wurde durch eine fünfköpfige Arbeitsgruppe erarbeitet. Mit dabei waren unter anderem Erich Weber, Kurator Museum Blumenstein, und Andrea Lenggenhager, Leiterin Stadtbauamt.

Mehr Informationen glaubt man über den auf dem Plan angebrachten QR-Code zu finden. Doch statt wie erwünscht mehr Angaben über die Stadt Solothurn zu bekommen, erscheint derzeit das Lied «Hello» der britischen Sängerin Adele auf dem Smartphone.

Auch beim Parkhaus Baseltor ist ein Übersichtsplan angebracht. Judith Frei

2014 hat die Gemeinderatskommission 110'000 Franken gesprochen. Kirchgemeinden und Kanton sollen weitere 30'000 Franken beisteuern. Denn deren Gebäude werden auch beschildert.

«Aufgrund der aufwendigen Konzepterarbeitung mit vielen Beteiligten sowie der inhaltlichen und dreisprachigen Erarbeitung der QR-Codes sind zwischenzeitlich 103'597.40 Franken des Kredits aufgebraucht», erklärt das Stadtbauamt. Damit die Schilder noch produziert werden und aufgestellt werden können, muss der Gemeinderat nun einen Zusatzkredit von 55'000 Franken sprechen.

Wenn der Kredit gesprochen wird, dann können die Schilder produziert und montiert werden.

Schon 2014 hat der damalige Stadtschreiber Hansjörg Boll gemeint, dass dies im Folgejahr geschehen kann. Boll war Teil der fünfköpfigen Arbeitsgruppe, die das Projekt angekurbelt hat. In der Zwischenzeit ist Boll im Ruhestand. Auch sein Arbeitsgruppenkollege Christoph Vögele, der ehemalige Kurator des Kunstmuseums, ist inzwischen in Pension.

Ende 2023 wird Jürgen Hofer, Direktor von Solothurn Tourismus, von seinem Posten zurücktreten. Ob er die Umsetzung in seiner Amtszeit noch erleben wird?

