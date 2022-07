Alt Stadtpräsident Kurt Fluri zum Ehrenbecherträger ernennt

Saure Leber Bruderschaft Sanctae Margarithae ernennt Kurt Fluri zum Ehrenbecherträger Die zwei höchsten Feiertage in der Solothurner Vorstadt sind die «Vorstädter-Chilbi» und die «Saure Leber» der Bruderschaft Sanctae Margarithae. An letzterer würdigte die Bruderschaft Sanctae Margarithae den Einsatz von alt Stadtpräsident Kurt Fluri für die Entwicklung der Vorstadt. Peter-Lukas Meier Jetzt kommentieren 19.07.2022, 18.02 Uhr

Bruderschaftsobmann Rolf Jenni (links) ernennt Kurt Fluri zum Ehrenbecherträger der Margrithenbruderschaft. zvg/André Scheidegger

Nach der sonntäglichen Chilbi feierte die Margrithen-Brüder am Montag ihre Generalversammlung «Saure Leber». 140 Brüder sangen in Gedenken an die Gefallenen in der Schlacht bei Dornach im Jahr 1499 inbrünstig das Solothurner Lied, in dessen 4. Strophe die Bruderschaften der Stadt verewigt sind: «Solothurn sig frömmer no as andri Schwyzer Stedt, ( … ) Will me do ne ganze Hufe Bruederschafte het, ( … ) Alli Johr es Galafrässe und e guete Wy, Christe, Heide, Katholike, alles isch derby. ( … ) ’s isch jo immer, immer, immer e so gsi.»