Wie weiter mit der akut gefährdeten Mutthornhütte?

SAC Weissenstein Akut gefährdete Mutthornhütte: Nun zeigt ein Konzept auf, wie es weitergehen könnte Die SAC-Sektion Weissenstein als Besitzerin hat nun ein Konzept erarbeitet, das mehrere Varianten aufzeichnet, wie die mehr als 125-jährige Tradition der Solothurner Bergsteiger weitergeführt werden könnte. So oder so, es bleibt ein steiniger Weg auf die Mutthornhütte. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 11.11.2022, 12.47 Uhr

Düstere Zukunft: Die Zeit der Mutthornhütte läuft ab. Wie weiter, heisst es nun für den SAC Weissenstein. Peter Lukas Meier

Die Klimaerwärmung setzt dem Gletscher und dem Permafrost in den Alpen zu. Das bekommt auch die Mutthornhütte zu spüren, die seit mehr als 125 Jahren auf einem Felsvorsprung, fast 3000 Meter über Meer, weit über den Kandergletscher ragt. Wild, steinig und ungezähmt ist hier die Natur und die Solothurner Bergsteiger lieben das.

Aber dort, wo bisher der Boden durch Permafrost, also ewiges Eis, zusammengehalten wurde, gibt es nun jedes Jahr Schmelzwasser. Wenn dieses wieder gefriert, dehnt es sich aus und entwickelt eine gewaltige Sprengkraft. Der Fels verliert den Zusammenhalt und kommt ins Rutschen. Wegen dieser Gefahr ist die Hütte gesperrt worden.

Emotionaler Wert steht im Fokus

Mit über 2000 Mitgliedern ist die SAC-Sektion Weissenstein, der die Mutthornhütte gehört, der grösste Verein des Kantons Solothurn. Der finanzielle Verlust sei deshalb tragbar, sagte Präsidentin Fabienne Notter dieser Zeitung vor ziemlich genau einem halben Jahr. Es gehe vor allem um den unschätzbaren emotionalen Wert.

Seit diesen Worten wurden intensive Abklärungen getroffen und nun liegt ein 50-seitiges Papier vor, das die möglichen Varianten für die Mutthornhütte aufzeichnet. «Die Mutthornhütte war fester und wichtiger Bestandteil für einen grossen Teil der aktiven Mitglieder unserer Sektion», schreibt die Präsidentin in ihrer Einleitung zur Ausgangslage.

«Nun sehen wir uns mit der Tatsache konfrontiert, dass wir unsere geliebte Mutthornhütte in diesem Frühling aufgrund von klimatisch bedingter, akuter Felssturzgefahr definitiv schliessen mussten.»

Sie fährt fort: «Dies stellt uns als Sektion vor eine grosse Herausforderung: Wir müssen uns der Frage stellen, ob wir die Verantwortung für einen Neubau einer Mutthornhütte übernehmen können und wollen oder ob wir die Landschaft auf dem Kanderfirn der Natur zurückgeben möchten.»

Die Mutthornhütte liegt auf 2901 Meter über Meer im Lauterbrunnental, zwischen Kandersteg und Stechelberg, zwischen Kiental und Lötschental und ist nur über den Gletscher zu erreichen. Christian Liechti

Die rund 2000 Mitglieder entscheiden

Der Lichtblick: Die Gebäudeversicherung hat dem SAC Weissenstein aufgrund des Nutzungsverbotes der jetzigen Mutthornhütte im Fall eines Neubaus einen namhaften Beitrag von rund 1,8 Millionen Franken gesprochen. Das eröffne Perspektiven, steht im Konzept. Doch es muss schnell gehen, denn das Geld der Gebäudeversicherung muss bis spätestens 2027 beansprucht werden, sonst verfällt es.

Im Januar 2023 haben nun die rund 2000 Mitglieder der Sektion Weissenstein über mehrere Fragen zu entscheiden:

Diese lauten: Wollen sie einem Neubauprojekt für eine Mutthornhütte an einem neuen Standort zustimmen? Wenn nein, soll eine andere Sektion die Möglichkeit bekommen, eine neue Hütte am Mutthorn zu bauen? Soll die Sektion Weissenstein direkt den Rückbau anstreben?

Entscheiden die Mitglieder im Januar, dass der SAC Weissenstein die Mutthornhütte an einem sicheren Platz neu aufbauen will, dann wartet eine Jahrhundertaufgabe auf sie. Die geologischen und glaziologischen Gutachten des 50-seitigen Dokuments führten die Experten zu zwei neuen, möglichen Standorten im Westen sowie Osten des Mutthorns. Welcher es dann sein soll, müsste auch noch entscheiden werden.

Ansicht der Mutthornhütte 2007. Christian Liechti

Zur Diskussion stehen sodann drei Hüttentypen: Ein Biwak als Stützpunkt für anspruchsvolle alpine Unternehmungen. Eine einfache Alpinhütte für geübte Berggänger. Eine Bergwanderhütte als Ausflugsziel für Wanderer und Etappenort für Bergsteiger.

Entscheidet die Versammlung, die Mutthornhütte definitiv aufzugeben, darf man sie nicht dem Schicksal übergeben, sie muss ordnungsgemäss rückgebaut werden. Diese Kosten wären durch die Gebäudeversicherung gedeckt.

Als dritte Variante könnte sich die Sektion Weissenstein entscheiden, in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des SAC, eine andere Sektion zu suchen, welche eine neue Mutthornhütte errichten möchte. Sofern sich eine interessierte Sektion finden liesse, müssten die weiteren Details noch ausgearbeitet werden.

Eine erste Diskussion über die Frage «Wie weiter?» steht am kommenden Mittwoch an. Dann treffen sich die Mitglieder in Oberdorf zu einer Infoveranstaltung.

