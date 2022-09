Das ist der Gastro-Mix an der HESO 2022

Rundgang durch die HESO Essen an der Herbstmesse Solothurn: Altbewährtes kommt vor Experimenten Ein Rundgang durch das kulinarische Angebot an der HESO zeigt, was sich verändert hat. Doch grundsätzlich setzt man auf Beständigkeit. Judith Frei Jetzt kommentieren 26.09.2022, 20.03 Uhr

Der Name ist neu, der Inhalt ist gleich: Das Metzgerstübli heisst seit letztem Jahr Butcher. Judith Frei

Was die Herbstmesse Solothurn auszeichnet, ist Beständigkeit. Der Wiedererkennungseffekt ist gross, wenn man durch die Ausstellung schlendert. So auch wenn der Magen knurrt oder die Kehle trocken ist. Das HESO-Stammpublikum weiss, wo diese Bedürfnisse gestillt werden können.

So zum Beispiel bei Rolf Grau und Rolf Studer. Sie schmeissen die «Wy- und Fischstube» in der Halle 8. «Am ersten Tag haben fünf Minuten nach der Eröffnung die Ersten bei uns ein Glas Wein und Fisch bestellt», sagt Grau. Und Studer fügt an: «Ich habe mit einem Paar aus Olten gesprochen. Sie kommen jedes Jahr zu uns an den Stand, weil es der beste Fisch in der Region ist. Und je nachdem schauen sie sich noch die Ausstellung an.»

Schon seit über 20 Jahren gibt es diesen Stand – genügend Zeit, um eine solide Stammkundschaft aufzubauen. Seit 2016 arbeiten auch die Honolulu-Bööggier in dieser Beiz. So finanzieren sie sich den Böög. Rolf Grau weiter: «Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft und es macht Spass, so zu arbeiten.»

Rolf Studer und Rolf Grau in der Wy- und Fischtube in der Halle 8. Judith Frei

Den Standort findet er ideal. Seit letztem Jahr konnten sie ihre Beiz sogar noch ein wenig vergrössern. «Wir haben 13 Tische, das macht ungefähr 80 Plätze – z’wenig eigentlich», sagt Grau lachend. Seit er vergrössern konnte, hat er nicht mehr Plätze, sondern mehr Platz zwischen den Tischen.

Ans Aufhören denkt Rolf Grau noch nicht. «Ich mach, solange ich noch kann», sagt er.

Alle kommen gerne zurück

Die Gastro-Betreibenden kämen gerne an die HESO zurück, weiss OK-Präsident Urs Unterlerchner. «Uns geht es nicht um die Gewinnmaximierung. Der Gewinn der Aussteller wird nicht abgeschöpft», erklärt er. So sei es finanziell attraktiv, einen Gastro-Stand an der Gewerbemesse zu betreiben.

Die Berliner beim HESO Beck sind jedes Jahr ein Publikumsmagnet. José R. Martinez

Dadurch, dass kein Eintritt verlangt wird, kämen viele Leute zum Essen an die HESO. «Anstatt im Restaurant in der Stadt oder daheim zu essen, kommen sie zu uns», sagt Unterlerchner. Die Gewerbeausstellung sei ein Ort, wo man einen Apéro mit Arbeitskollegen, eine Klassenzusammenkunft oder Familientreffen organisiere.

Seit Urs Unterlerchner an der Spitze des OKs steht, wurde das Gastro-Angebot bis vor kurzem ausgebaut. Jetzt wolle man das Angebot nicht mehr vergrössern. Sobald ein Stand frei wird, werde dieser ausgeschrieben. Die diesjährige Neuerung ist das Radio 32 Café in der Halle 8. Das Café wird mit dem Nyfeler Beck geführt.

Das OK möchte insbesondere Solothurner Gastronomen eine Plattform bieten. Aus dem Rahmen fallen da das HESO-«Raclettestübli» und die HESO-Flammeria & Pizzeria.

Das Raclettestübli in der Halle 5/6. José R. Martinez

Sie werden von der Wälchli Feste AG aus Aarwangen im Kanton Bern geführt. Die Pizzeria befindet sich im Aussenbereiche, das «Raclettestübli» in der Halle 4. Doch auch die Firma Wälchli ist schon seit über 20 Jahren dabei und immer wieder ein Publikumsmagnet, weiss Unterlerchner.

Das gilt auch für die HESO-«Pasta». Diese wird nicht von einem Stadtsolothurner verkauft, sondern vom Ristorante Centro Italiano aus Gerlafingen.

Die Crew ist seit 2015 dabei und gehört damit eher zu den Jüngeren im Gastro-Mix. Ihre Pasta Bolognese ist aber schon jetzt ein beliebtes Gericht für die hungrigen HESO-Besuchenden.

In der Halle 3 gibt es den «Butcher's». Judith Frei

Gleich alt ist «The Butcher’s Bistro» vom Emmenpark AG und der Fleischfachgeschäft Fischer AG in der Halle 3. Seit letztem Jahr ist der Name neu, das deutsche Wort Metzger musste dem Englischen weichen. Hier ist der Name Programm: Hot Dog, Hamburger und Bratwürste werden angeboten.

Auch im Schanzengraben findet man Kulinarisches. Sei es in der «Tennessee Music Hall & Grizzly Saloon» oder weiter Richtung Norden im Schwingerzelt. Am Anfang des Grabens im Zelt der Biobauern gibt es dieses Jahr Neuerungen.

Denise Riggenbach vor dem Bio-Bauer-Zelt. Judith Frei

Seit heuer bieten sie Pommes frites an. «Wir wollten das schon lange realisieren», erklärt Denise Riggenbach vom Rosegghof.

Doch sei ein solches Angebot aufwendig. Die Kartoffeln werden von einem Biobetrieb aus der Region angeliefert, vor Ort werden sie gewaschen und verarbeitet. «Wir wollen auf keinen Fall die klassische Fast-Food-Schiene fahren», erklärt Riggenbach. Bis anhin hat es sich gelohnt. Ungefähr 150 Kilogramm Kartoffeln haben sie schon verarbeitet. Das macht rund 400 verkaufte Portionen.

Neben den Pommes verkaufen sie auch Hamburger, Buure Bratwurst, Vegi-Burger und Salat.

Brezen an der HESO. José R. Martinez

